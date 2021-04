Lorenzo Fontana (Lega): „Ungarn ist unser Bezugspunkt“

- Es war ein großer Erfolg – mit diesen Worten bewer­tete Lorenzo Fontana, stell­ver­tre­tender Gene­ral­se­kretär der italie­ni­schen Lega und ehema­liger Euro­pa­mi­nister, gegen­über der unga­ri­schen Tages­zei­tung Mandiner das Treffen von Viktor Orbán, Mateusz Mora­wi­ecki und Matteo Salvini letzte Woche in Buda­pest. In dem Inter­view sagte der italie­ni­sche Euro­pa­ab­ge­ord­nete, die anderen Parteien seien zu Recht besorgt, dass durch das Treffen eine Alter­na­tive zur Euro­päi­schen Union und vor allem zur Euro­päi­schen Volks­partei, die teil­weise ihre Grund­lagen verloren habe, geschaffen werden könne.

- Ich bin beson­ders beein­druckt von der Stärke Ungarns und von Viktor Orbán: Während er vorwärts geht und sein Volk vertei­digt, steht er mit allen zugleich im Kampf.

- Für uns ist Ungarn ein Bezugs­punkt, und Minis­ter­prä­si­dent Orbán ist ein guter Freund; er hat uns immer unter­stützt, deshalb respek­tieren und schätzen wir ihn.

Mandiner befragte den Lega-Abge­ord­neten auch zum Iden­ti­täts­ver­lust West­eu­ropas, zu den Ausein­an­der­set­zungen um die Gender-Theorie, zum Kultur­kampf und zu den außen­po­li­ti­schen Grund­sätzen der Lega.

- Der Globa­lismus will uns wurzellos machen und unsere Tradi­tionen und Kultur zerstörenen; deshalb muss die Rechte den Kultur­kampf aufnehmen“, warnte Lorenzo Fontana. Quelle: Magyar Nemzet

Anmer­kung der Redaktion:

Über das Treffen von Viktor Orbán, Mateusz Mora­wi­ecki und Matteo Salvini in Buda­pest, berich­teten wir vor wenigen Tagen in unserem Artikel „Salvini am Donnerstag in Buda­pest: Geburt einer natio­na­lis­ti­schen Allianz“

Lorenzo Fontana (* 10. April 1980 in Verona) ist ein italie­ni­scher Poli­tiker der Lega Nord. Er studierte Poli­tik­wis­sen­schaften an der Univer­sität Padua.

Nach der Euro­pa­wahl 2009 wurde er Abge­ord­neter (MdEP) im Euro­päi­schen Parla­ment (7. Sitzungs­pe­riode); auch in der 8. Sitzungs­pe­riode war er Abgeordneter.