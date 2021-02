Álvaro Peñas *

Nie da się zaprze­czyć, że w świecie zachodnim mamy do czyni­enia z atakiem na koncepcję rodziny. Trady­cyjny model, na którym opiera się nasza cywi­li­zacja, jest wysta­wiany na próbę i kwes­ti­o­no­wany przez modele alter­na­tywne i „różno­rodne“. Najnowszym miejscem, w którym tak się stało, jest Łotwa, kraj, którego konsty­tucja od 2005 roku uznaje małżeństwo za związek jednego mężc­zyzny i jednej kobiety.

Ale ani konsty­tucja, ani więks­zość parla­men­tarna nie są przeszkodą dla „sił postępu“. W dniu 12 listopada 2020 r. łotewski Sąd Konsty­tu­cyjny wydał orze­czenie w sprawie 2019–33-01, uznając pierwszą część art. 155 Kodeksu pracy („Ojciec dziecka ma prawo do urlopu ojcow­skiego w wymiarze 10 dni kalen­d­ar­zowych“) za niez­godną z konsty­tucją. Sprawa 2019–33-01 została wnie­siona przez parę lesbijek, które chciały tego urlopu rodzi­cielskiego dla part­nera matki biolo­gicznej. Decyzja uznała ten przepis kodeksu pracy za nieist­nie­jący od czerwca 2022 roku i zobo­wią­zała parla­ment do „popra­wi­enia“ go i włączenia part­nera matki jako bene­fic­jenta urlopu rodzi­cielskiego. W konkluzji tej decyzji Trybunał Konsty­tu­cyjny stwier­dził jednak, że państwo musi chronić rodziny tej samej płci poprzez dokonanie niez­będ­nych zmian we wszyst­kich stosownych usta­wach. Dla sądu „wolność osoby w zakresie zachowań seksu­al­nych musi być chro­niona, nieza­leżnie od formy, jaką przybiera“.

Jedyny sędzia konsty­tu­cyjny, który nie zgodził się z orze­cze­niem, Aldis Laviņš, podkreślił, że tylko wybrany parla­ment ma prawo decy­dować o takich spra­wach. Co więcej, prezes Sądu Konsty­tu­cy­j­nego Sanita Osipova cies­zyła się niezwykle pozy­tywnym zain­te­re­so­wa­niem mediów prywat­nych i publi­cz­nych i udzieliła kilku wywiadów z wyraźnym podtekstem poli­ty­cznym, w których dość agre­sywnie wypo­wia­dała się na temat decyzji. Libe­ralna lewica nieofic­ja­lnie ogło­siła ją swoją „królową“ i została nawet nazwana „Euro­pejką Roku 2020“. Tytuł przyz­nany przez orga­ni­zację pozar­zą­dową „Euro­pean Move­ment – Latvia“, której głoso­wanie było raczej wątpliwe, ponieważ orga­niz­a­torzy nie byli w stanie dost­ar­czyć wiary­god­nych infor­macji na temat procesu głoso­wania, bezpie­c­zeństwa i liczby rzec­zy­wis­tych głosów.

Ponieważ orze­czenia Sądu Konsty­tu­cy­j­nego są ostateczne, patrio­ty­czna partia Nacio­nala Apvi­e­niba (Sojusz Narodowy), czwarta co do wiel­kości siła poli­ty­czna i część łotew­skiego rządu, zapro­po­no­wała poprawkę, która jasno okreś­liłaby w konsty­tucji, że państwo chroni rodziny oparte na związku kobiety i mężc­zyzny, co spra­wiłoby, że orze­czenie Sądu Konsty­tu­cy­j­nego stra­ciłoby moc oddziały­wania na usta­wo­dawców. Obecnie art. 110 Konsty­tucji brzmi: „Państwo chroni i popiera małżeństwo – związek jednego mężc­zyzny i jednej kobiety, rodzinę, prawa rodziców i prawa dziecka. Państwo udziela szcze­gól­nego wsparcia dzie­ciom niepeł­nos­prawnym, pozba­wionym opieki rodzi­cielskiej oraz dzie­ciom, które doznały prze­mocy. Jednak ten artykuł nie wyst­ar­czył, by powstrzymać postę­powców przed reali­zowa­niem swojej agendy tylnymi drzwiami.

Depu­to­wany Janis Lesal­nieks był odpo­wied­zi­alny za wpro­wadzenie poprawki do Saeimy (parla­mentu łotew­skiego) 14 stycznia, której tekst zasad­niczo ma na celu bard­ziej prze­jr­zyste zdefi­nio­wanie rodziny natu­ralnej i praw dziecka: Państwo chroni i wspiera małżeństwo – związek mężc­zyzny i kobiety, rodzinę opartą na małżeństwie, pokrewieństwie lub adopcji, prawa rodziców i prawa dziecka, w tym prawa do wzrastania w rodzinie opartej na matce (kobiecie) i ojcu (mężc­zyźnie). Szcze­gólne wsparcie ze strony państwa otrzy­mują dzieci niepeł­nos­prawne, pozba­wione opieki rodzi­cielskiej oraz dzieci, które doznały przemocy.

Janis Lesal­nieks, poseł na Sejm z rami­enia Łotew­skiego Sojuszu Narodo­wegoWięks­zość depu­to­wanych poparła poprawkę, której sprze­ci­wiały się jedynie siły proro­sy­jskie i libe­ralne, 47 głosami za i 25 przeciw, ale wymaga ona jeszcze trzech czytań w parla­mencie i musi uzyskać poparcie co najm­niej dwóch trze­cich depu­to­wanych obecnych na każdym czytaniu; ponadto musi być obecnych dwie trzecie z około 100 depu­to­wanych w izbie. Prokrem­lowska partia „Harmonia“ („Saskaņa“) już zade­kla­rowała, że nie weźmie udziału w głoso­waniu, aby sabo­tować kworum. W tym przy­padku konie­czne byłoby zebranie podpisów co najm­niej jednej dzie­siątej upra­w­nionych do głoso­wania, co umoż­li­wiłoby przepro­wadzenie refe­rendum. Poprawka została poparta nie tylko przez więks­zość partii, ale także przez ponad 40 konser­wa­tywnych orga­ni­zacji pozar­zą­do­wych, a także przez Kościół katolicki i luterański. Podsta­wowe wsparcie społeczne przy zbier­aniu podpisów pod refe­rendum, przecież.

W środku całej tej debaty, znana łotewska influ­en­cerka Elina Didrih­sone popeł­niła „błąd“, ogłas­zając swoją opinię w sieciach społecz­nościo­wych, mówiąc, że nie rozumie homo­seksua­lizmu, ponieważ „kobieta powinna być z mężc­zyzną, a mężc­zyzna z kobietą“. Wypo­wiedzi te wywołały ogromne poruszenie i kampanię lekce­ważenia ze strony osób publi­cz­nych, które nazy­wały ją głupią, homo­fo­biczną lub potworem. Firma „I love coffee“, której właści­cielem jest burmi­strz Rygi, liberał Martins Stakis, również ogło­siła, że kończy współ­pracę z Didrih­sone. W odpo­wiedzi na oburz­ający zalew obelg pod adresem Didrih­sone, w tym tygodniu narodził się ruch kobiet „O Łotwę bez mole­s­to­wania“. To stowar­zy­szenie kobiet mówi, że nie może milczeć, gdy „osoba jest podda­wana publi­cznym działa­niom mającym na celu jej poniżenie, znie­ważenie i ośmieszenie“.

To, co dzieje się na Łotwie, jest kole­jnym dowodem na to, że wszystko jest możliwe, aby prze­for­sować globa­lis­ty­czny plan działania. Kiedy naród głosuje źle, a parla­ment nie podej­muje decyzji we „właściwym“ kierunku, sądow­nictwo jest wykor­zy­sty­wane do forso­wania agendy lub zwal­c­zania działań rządu.

Dobrym przy­kładem jest przy­padek Polski, gdzie do czasu reformy sądow­nictwa wielu post­komu­nis­ty­cz­nych sędziów robiło wszystko, co w ich mocy, by utrud­niać reali­zację poli­tyki polskiego rządu, uczest­nicząc nawet w wiecach opozycji i wzywając do nałożenia na Polskę sankcji UE. Podobnie każdy, kto ma „złą“ opinię, jest publi­cznie wykluc­zany. Tak więc kultura zwol­nień, którą Donald Trump nazwał „defi­nicją tota­li­ta­ryzmu“, a która niedawno dopro­wad­ziła do zwol­ni­enia aktorki Giny Carano, dotarła również do Europy Wschodniej.

Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy w języku hiszpańskim na stronie EL CORREO DE ESPAÑA, naszego part­nera w EUROPEJSKIEJ KOOPERACJI MEDIÓW.

*) O autorze:

Álvaro Peñas jest zapa­l­onym histo­ry­kiem i wiecznym podróż­ni­kiem. Dobrze zna kraje Europy Środ­kowo-Wschod­niej, do których często podróżuje, oraz ich sytu­ację poli­ty­czną, dzięki znajo­mościom z dzien­nikarzami i poli­ty­kami partii patrio­ty­cz­nych w wielu z tych krajów.