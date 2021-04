Von Ulrich A. Wien

Die Sieben­bürger Sachsen über­nahmen die Refor­ma­tion aus Witten­berg. Schon sehr früh – um 1520 – und seitdem bis in die Gegen­wart fanden Luthers Schriften und Gedanken in Sieben­bürgen nach­hal­tigen Wider­hall. Neben Luther gilt vor allem Melan­chthon als Impuls­geber. Dessen Schüler, Damasus Dürr, der Pfarrer von Klein­pold, zählte seine Gemeinde um 1570 zu den „lutri­schen“. Schon 1565 haben sich die Sachsen an der Confessio Augustana orien­tiert, und auch die Glau­bens­formel von 1572 lehnte sich an diese an. Aller­dings entfal­tete sich die refor­ma­to­ri­sche Bewe­gung, sodass unter­schied­liche Rich­tungen sich auf Melan­chthon beriefen.

Der Landtag beschloss 1568 Verkün­di­gungs­frei­heit und verstärkte die bestehenden Tendenzen protes­tan­ti­scher Viel­falt. Schließ­lich beschloss der Landtag 1595 in Weißen­burg offi­ziell die Garantie der erreichten Mehr­kon­fes­sio­na­lität und etablierte Sieben­bürgen als Pionier­re­gion der Reli­gi­ons­frei­heit. Seit dem Beitritt zum Luthe­ri­schen Welt­bund vor fast 60 Jahren gehört die Evan­ge­li­schen Landes­kirche A. B. in Rumä­nien zum großen Welt­ver­band der Luthe­raner. Diese Konfes­si­ons­fa­milie geht zurück auf Wirken und Ausstrah­lung des Refor­ma­tors Martin Luther und der Witten­berger Refor­ma­tion im 16. Jahrhundert.

Am 17./18. April 1521 kam es zu einer welt­ge­schicht­li­chen Begeg­nung am Rande des Wormser Reichs­tags, wie sie unge­wöhn­li­cher hätte kaum sein können. Martin Luther, der inzwi­schen äußerst popu­läre Univer­si­täts­pro­fessor einer „am Rande der Zivi­li­sa­tion“ gele­genen, erst kürz­lich begrün­deten Landes­uni­ver­sität Witten­berg und Best­sel­ler­autor, war vom Reichs­he­rold nach Worms geholt worden. Der jüngst vom Papst als Ketzer gebannte Mönch trat im Bischofshof vor Kurfürsten, Poli­tiker und Zaun­gäste, vor allem aber vor den Univer­sal­mon­ar­chen – Karl V. (1500–1558).

Luthers Idee

Luthers Reise nach Worms hatte einem Triumphzug gegli­chen; überall war er erwar­tungs­voll aufge­nommen und zum Predigen aufge­for­dert worden. Die Reichs­stände befürch­teten Aufruhr. Aber Luther ging es nie um gesell­schaft­liche Revo­lu­tion. Seine Analyse sollte „zum Kern der Nuss“ vorstoßen! Er wollte eine Kirchen­re­form oder Refor­ma­tion: Ein Leben in der Nach­folge Jesu wie im Urchris­tentum. Sein Ziel war bedin­gungs­loses und konse­quentes Vertrauen in die Gnade Gottes, die sich im stell­ver­tre­tenden Sühnetod des Heilands Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha offen­bart hatte. Intel­lek­tuell redlich sollte diese unmit­tel­bare Bezie­hung zwischen Mensch und dem gnädigen Gott sein. Glauben war Vertrauen in Gottes Zusage, die nur dann Heils­ge­wiss­heit begrün­dete, wenn sie auch mit vernünf­tigen Gründen und dem bibli­schen Zeugnis in Deckung zu bringen war. Inhalt der Verkün­di­gung war für Luther das reine und lautere Evan­ge­lium. Und es galt allen Menschen, wofür ganz beson­ders die Bibel in die jewei­lige Mutter­sprache über­setzt werden musste.

Auftritt vor Kaiser und Reich

Luther hoffte, dass ihm der huma­nis­tisch gebil­dete und reform­theo­lo­gisch erzo­gene Herr­scher auf dem Wormser Reichstag eine ange­mes­sene Diskus­si­ons­at­mo­sphäre für seine theo­lo­gi­schen Reform­an­sätze ermög­li­chen würde. Für ihn über­ra­schend wurde er aller­dings am ersten Abend ohne Umschweife und bedin­gungslos aufge­for­dert zu wider­rufen. Erst am nächsten Tag gelang es Luther, mit einer über­zeu­genden Rede die Propa­gan­da­ho­heit zu erlangen. Mit Freimut stellte er sich vor das Audi­to­rium und berief sich auf sein subjek­tives Gewissen: „gefangen im Gewissen an dem Wort Gottes, derhalben ich nicht mag noch will wider­rufen, weil wider das Gewissen zu handeln beschwer­lich, unheilsam und gefähr­lich ist. Gott helfe mir! Amen.“ Einen großen Teil der Zuhörer hatte Luther mit seiner Rede für sich einge­nommen, und auch außer­halb des Saales machten die Menschen „ain gros geschrai“. Es folgte eine „Welle der Luther­be­geis­te­rung“ (Heinz Schil­ling), die mit weiteren Flug­schriften in der Folge­zeit die öffent­liche Meinung domi­nierte. Die „causa Lutheri“, die Luther-Sache, die eigent­lich auf einem Neben­schau­platz des Reform-Reichs­tags abge­han­delt werden sollte, bestimmte im Nach­hinein das histo­ri­sche Bild des Wormser Reichs­tags von 1521.

Doch Luther hatte den Herr­scher Karl V. nicht über­zeugt. Auch dieser konnte nicht anders. Denn seine univer­salen, poli­ti­schen Pläne konnte er nur mit einer die gesamte Chris­ten­heit umfas­senden „Katho­li­zität“, einer einheit­li­chen welt­an­schau­li­chen Basis errei­chen. Auch er berief sich auf sein Gewissen, auf sein Majes­täts­be­wusst­sein, das auf objek­tiven Insti­tu­tionen und Tradi­tionen grün­dete, um das habs­bur­gi­sche Zukunfts­mo­dell Europas voran­zu­treiben: Plus ultra – immer weiter, so sein Motto.

Politik der Habsburger

Der neue deut­sche König, der erwählte Kaiser Karl V. hielt in Worms seinen ersten Reichstag auf deut­schem Boden ab. Er war gerade 21 Jahre jung, in Burgund aufge­wachsen, bereits regie­render Herr­scher über Spanien und dessen Welt­reich (bis nach Mittel- und Südame­rika). Im Heiligen Römi­schen Reich deut­scher Nation – einer Wahl­mon­ar­chie – hatte er sich erfolg­reich bei der Königs­wahl durch­ge­setzt. Damit schien er der von Gott auser­wählte Welt­herr­scher werden zu können. Aber mit diesem Konzept sowie der konkreten, über­dehnten Herr­schaft ist er geschei­tert – auch wegen der verlo­renen reli­giösen Einheit, die der rastlos reisende Kaiser benö­tigt hätte, aber durch seine auf diversen Kriegs­schau­plätzen verzet­telte Energie verspielte. Nach der Königs­wahl war er im Oktober 1520 in Aachen zum deut­schen König gekrönt und bestieg als Nach­folger seines Groß­va­ters Maxi­mi­lian den Thron. Dieser hatte zu Lebzeiten ein Europa über­span­nendes Netz von Heirats­ver­bin­dungen einge­fä­delt. Die Habs­bur­ger­dy­nastie hatte unver­hofft viel Glück: Überall trat zu ihren Gunsten der Erbfall ein (gemäß dem berühmten Satz: tu felix Austria nube / du glück­li­ches Öster­reich heirate). Kriege führten sie im 16. Jahr­hun­dert trotzdem – in jahr­zehn­te­langer Konkur­renz zu Frank­reich (auch in Italien) und zu den Osmanen (auch in Afrika und auf dem Balkan). In Ungarn trat 1526 nach dem Schlach­tentod König Ludwigs II. Jagiello der Erbfall ein. Aber eine klas­si­sche Doppel­wahl trübte den poli­ti­schen Erfolg der Heirats­po­litik ein; gekrönt wurde zunächst der Konkur­rent, der sieben­bür­gi­schen Woiwode Johann Szapo­lyai: „Hans kunig“ so eine Quelle. Erst mit einmo­na­tiger Verspä­tung wurde im Dezember 1526 der Habs­burger Ferdi­nand, der Bruder Karls V., gewählt. Weil sich Szapo­lyai 1528/29 frei­willig den Osmanen unter­warf, konnte er mit deren Unter­stüt­zung seinen Herr­schafts­raum in Ungarn erhalten. Schließ­lich blieb Ungarn drei­ge­teilt: Den Westen und Norden beherrschten die Habs­burger mit König Ferdi­nand, das Zentrum regierten die Osmanen direkt. Der östliche Bereich, das histo­ri­sche Sieben­bürgen (mit ange­glie­derten Teilen im Nord­westen, den Partes adnexae), bildete das neuge­bil­dete Fürs­tentum Sieben­bürgen. Jede poli­tisch privi­le­gierte Gruppe bildete eine natio: Das waren die natio des unga­ri­schen Adels, die natio der Szekler und die natio der „Saxones“ auf Königs­boden (zusam­men­ge­fasst in der Nati­ons­uni­ver­sität der Sachsen). Alle drei Gruppen oder Nationen bildeten einen Regie­rungs­ver­band: eine unio trium nati­onum. Diese Art „Stän­de­mon­ar­chie“ oder „Bundes­staat“ wählte den Woiwoden bzw. Fürsten und regierte mit diesem zusammen auf Land­tagen und mit der Regie­rungs­kanzlei in Weißen­burg (Alba Iulia).

Erste Reak­tionen in Hermannstadt

In den Jahren nach 1520 erreichten Ideen der Witten­berger Refor­ma­tion das gebil­dete Bürgertum und Patri­ziat in Hermann­stadt. Diese hatten Händler (wohl von der Leip­ziger Messe) in gedruckten Schriften impor­tiert. Die Quellen berichten über Reak­tionen in der Bevöl­ke­rung, in den rats­füh­renden Schichten, bei den irri­tierten Geist­li­chen, aber auch bei den Menschen in umlie­genden Dörfern. Zettel mit spöt­ti­schen Versen gegen die bishe­rige Reli­gi­ons­praxis von Prozes­sionen oder geist­li­chen Bruder­schaften wurden an die Kirchen­türen geheftet. Ande­rer­seits sind mutter­sprach­liche Predigten in Privat­häu­sern gehalten worden, in denen auch deut­sche (evan­ge­li­sche) Lieder gesungen wurden. Vermut­lich haben auch evan­ge­li­sche Predigten in den Neben­kirche der Stadt statt­ge­funden. Dazu kam ein Kirchen­streik gegen den Priester in Baum­garten (Bongard) bei Schel­len­berg. Außerdem beun­ru­higte die nach­las­sende Bereit­schaft, für kirch­liche Zwecke zu stiften oder in Testa­menten entspre­chende Bestim­mungen zu treffen, die kirch­liche und welt­liche Obrig­keit. 1525/26 erreichten schließ­lich die Gegen­re­ak­tionen von obrig­keit­li­cher Seite ihren ersten Höhe­punkt: Auch vom unga­ri­schen König wurden den „Luthe­ra­nern“ strenge Strafen ange­droht. Im August 1526 wendete sich das Blatt: Die unga­ri­sche Elite (inklu­sive der mitkämp­fenden Bischöfe) war auf dem Schlacht­feld bei Mohács fast voll­ständig ausge­löscht worden. Daher über­la­gerten ausein­an­der­stre­bende und sich in einem Bürger­krieg äußernde poli­ti­sche Inter­essen die reli­giösen Kontro­versen. Die refor­ma­to­ri­sche Bewe­gung in Hermann­stadt „versan­dete“ (Adolf Schul­lerus). Eine offi­zi­elle Einfüh­rung der Refor­ma­tion wie beispiels­weise in den Reichs­städten Süddeutsch­lands unter­blieb. So ist zwar eine poli­ti­sche Dele­ga­tion zum Reichstag 1530 nach Augs­burg geschickt worden. Deren Auftreten ist in den Reichs­tags­pro­to­kollen aber nicht erwähnt; und die Verle­sung der Confessio Augustana hat sie verpasst, weil sie erst danach vor Ort eintraf.

Unter­schwel­lige Entwicklungen

Doch die Ideen blieben weiterhin unter der Ober­fläche wirksam. Erste Studenten aus Sieben­bürgen studierten an der Univer­sität Witten­berg. Der spätere Rats­herr und Refor­mator Kron­stadts, Johannes Honterus, hatte im Ausland (Regens­burg, Krakau und Basel) höchst­wahr­schein­lich bis 1532 die refor­ma­to­ri­sche Bewe­gung kennen­ge­lernt und impor­tiert. Kron­stadt wurde für die offi­zi­elle Einfüh­rung der Refor­ma­tion in Sieben­bürgen entschei­dend: Sie ist die aller­erste Stadt des christ­li­chen, d. h. evan­ge­li­schen Europas, über der die Sonne aufgeht, schreibt Johannes Honterus selbst­be­wusst in seiner Kosmo­gra­phie. Der Rat von Kron­stadt ergriff 1542 die Initia­tive. Als Motiv zur Kirchen­besse­rung wurde auch die Kritik der ortho­doxen Gemeinden und Gläu­bigen an der west­kirch­li­chen Reli­gi­ons­praxis erwähnt. Damit erfolgte ein nicht unwe­sent­li­cher Verweis auf die Mehr­kon­fes­sio­na­lität, die in dieser Über­lap­pungs­zone von Ost- und West­kirche bereits längst exis­tierte. 1543 wurden die wich­tigsten Drucke veröf­fent­licht (Refor­matio Coro­nensis eccle­siae, Consti­tutio Scholae Coro­nensis, Gesang­buch), und die huma­nis­ti­sche Stadt­re­for­ma­tion ergriff von Kron­stadt aus die gesamte Nati­ons­uni­ver­sität. Beson­ders die beiden ersten Super­in­ten­denten Paul Wiener und Matthias Hebler haben Luthers Theo­logie im Einfluss­be­reich der Nati­ons­uni­ver­sität dauer­haft veran­kert. Der Sieg der Osmanen in Buda am 29. August 1541 hatte – mit kleinen Unter­bre­chungen – die anti­re­for­ma­to­ri­sche Politik der Habs­burger für 150 Jahre gestoppt. Im Einfluss­be­reich des Osma­ni­schen Reiches mussten die Anhänger einer „Reli­gion des Buches“ zwar Sonder­ab­gaben leisten, aber die Hohe Pforte hielt sich meis­tens aus den internen reli­giösen Ange­le­gen­heiten der nicht-musli­mi­schen Unter­tanen heraus. Es entstand das den Osmanen souzeräne und tribut­pflich­tige Fürs­tentum Sieben­bürgen. In ihm entwi­ckelte sich inner­halb der kommenden fünf Jahr­zehnte eine „Pionier­re­gion der Religionsfreiheit“.

Refor­ma­tion in Kron­stadt 1542/43

Witten­berg war das früheste und entschei­dende Ausstrah­lungs­zen­trum für die Refor­ma­tion in Sieben­bürgen. Dieses „Importgut“ wurde fast zeit­gleich als „Exportgut“ sogar in die rumä­ni­sche und unga­ri­sche Sprache über­setzt. Neben Martin Luther und dem Witten­berger Stadt­pfarrer Johannes Bugen­hagen befür­wor­tete auch Philipp Melan­chthon (1497–1560) die Kron­städter Refor­ma­tion schrift­lich. Vor allen anderen Refor­ma­toren war der huma­nis­ti­sche Gelehrte und Bildungs­ex­perte „Melan­chthon als Impuls­geber“ (Armin Kohle) jahr­zehn­te­lang die wich­tigste refor­ma­to­ri­sche Persön­lich­keit für Sieben­bürgen. Die Refor­matio Coro­nensis eccle­siae wurde in Witten­berg sofort nach­ge­druckt mit einem Vorwort von Melan­chthon. Auch die Schul­ord­nung nahm Melan­chthons Ideen (dem Nürn­berger Modell folgend) auf. Dadurch wurde die bereits jahr­hun­der­te­lange enge Verbin­dung von Schule und Kirche nun auf eine solide und bis ins 20. Jahr­hun­dert fort­dau­ernde Basis gestellt. Denn die Witten­berger Refor­ma­tion war nicht zuletzt eine Bildungs­be­we­gung. Luther hatte für ein allge­meines Schul­wesen, sogar für Mädchen­bil­dung in einer Flug­schrift an die „Rats­herrn aller Städte deut­sches Landes“ plädiert. Darüber hinaus wurden seine Kate­chismen welt­weit gelesen und gelernt. Honterus berei­tete mit der 1539 in Kron­stadt begrün­deten Druckerei der Refor­ma­tion die Bahn. Dort wurden zunächst huma­nis­ti­sche Schul­bü­cher gedruckt. Anschlie­ßend verließen kirch­liche Reform­texte, Kate­chismen und Agenden sowie Gesang­bü­cher die Drucker­presse und wurden verbind­lich gemacht.

Bemer­kens­wert ist die spiri­tu­elle Offen­heit der Kron­städter Refor­ma­tion. Obwohl sie sich gene­rell am Witten­berger Vorbild ausrich­tete, ging sie eigene Wege. Die Refor­ma­tion war auch eine Sing­be­we­gung und fand beson­ders durch die vielen neuen reli­giösen Lieder und Gesang­bü­cher lebhafte Aufnahme und Verbrei­tung in der breiten Masse der Bevöl­ke­rung. Lieder wurden vor allem zum auswendig gelernten Glau­bensgut und tief verin­ner­lichten Seel­en­trost. Obwohl es schon rund 20 Jahre Witten­ber­gi­sche Lied­tra­di­tion gab, entschied sich Kron­stadt zunächst anders. Es behielt seinen eigenen Gesang­buch­schatz konse­quent bei und druckte ihn in späteren Gesang­buch­aus­gaben immer wieder nach. Das erste Gesang­buch (1543) von Andreas Moldner zeigt eine eigen­ge­ar­tete Herzens­fröm­mig­keit. Dazu zählen eine klare Absage an die altgläu­bige Rom-Orien­tie­rung christ­li­cher Gemeinde. Sie ist aber vor allem in als bedroh­lich empfun­denen Zeiten für das Wirken des Heiligen Geistes offen und sieht sich in der Nach­folge Christi zu konse­quentem Lebens­stil und sitt­li­chem Handeln verpflichtet. Damit griff die Kron­städter Refor­ma­tion Ideen der Böhmi­schen Brüder und der Täufer auf. Auch ließ sie in den Anfangs­jahren die für Luther zentrale Recht­fer­ti­gungs­lehre, die beson­ders Gottes gnädige Barm­her­zig­keit gegen­über den noto­ri­schen Sündern heraus­stellte – das Heil allein aus Gnade –, uner­wähnt. Statt­dessen wurde die sitt­lich tugend­hafte Haltung und Lebens­weise beispiels­weise von Valentin Wagner, dem Nach­folger des 1544 zum Pfarrer einge­setzten Refor­ma­tors Johannes Honterus, in den Mittel­punkt gerückt: „So wird dich Gott und deine Tugend in den Himmel tragen.“

Melan­chthon als prägende Gestalt

Während seiner vier Jahr­zehnte dauernden Lehre in Witten­berg hat Melan­chthon unter anderem hunderte Studenten aus Sieben­bürgen und Ungarn weit mehr geprägt als Luther. Philipp Melan­chthons Rhetorik-Lehr­buch hat nach­hal­tigen Einfluss auf die refor­ma­to­ri­sche Predigt in diesem Raum ausgeübt. Seine Theo­logie und sein brief­li­cher Rat waren viel­fach gefragt, nicht zuletzt im Blick auf die seit Ende der 1550er Jahre in Sieben­bürgen strit­tige Abend­mahls­lehre. Auch in dieser Hinsicht war seine deutungs­of­fene Antwort wesent­lich: Beide theo­lo­gi­schen Rich­tungen (die Schwei­ze­ri­sche und die Witten­ber­gi­sche) beriefen sich auf den Prae­ceptor Germa­niae et Hunga­riae (Lehrer Deutsch­lands und Ungarns). Die säch­si­schen Pfarrer in Klau­sen­burg, Franz Hertel (Davidis) und Kaspar Helth über­nahmen mit ihrer Gemeinde zunächst die Theo­logie der Schwei­ze­ri­schen Refor­ma­tion und nach 1566 sogar die Ideen der italie­ni­schen und polni­schen Anti­tri­ni­ta­rier, welche der Hofarzt Giorgio Biand­rata nach­drück­lich förderte.

Vier rezi­pierte Reli­gionen – Die Entste­hung der Pionier­re­gion der Religionsfreiheit

Die theo­lo­gi­schen Posi­tionen im Protes­tan­tismus des 16. Jahr­hun­derts waren in Bewe­gung. Die Weiter­ent­wick­lungen führten zu Vermitt­lungs­be­mü­hungen, Unsi­cher­heiten, aber auch zu Gegen­sätzen. Das Fürs­tentum Sieben­bürgen wurde in den 1560er Jahren als protes­tan­ti­scher Staat wahr­ge­nommen, in dem die katho­li­sche Kirche verküm­merte und die rumä­ni­schen Ortho­doxen durch den Land­tags­be­schluss von 1568 zur Aufgabe ihrer reli­giösen Praxis genö­tigt werden sollten. Prak­tisch gestat­tete der Landtag den Pfar­rern 1568 und 1571 Verkün­di­gungs­frei­heit, womit aber zunächst kein klares Profil verbunden war. Der mit der anti­tri­ni­ta­ri­schen Rich­tung sympa­thi­sie­rende Fürst Johann II. Sigis­mund Szapo­lyai suchte eine Harmo­ni­sie­rung zu errei­chen. Ob seine Stra­tegie auf eine einheit­liche unita­ri­sche Landes­kirche hinaus­lief? Es ist zu vermuten. Aber das Projekt blieb Frag­ment, denn der Fürst starb im März 1571. Wenige römisch-katho­li­sche Gemeinden blieben – meist im Szekler­land – noch erhalten. Die den Osmanen genehmen, katho­li­schen Báthory-Fürsten bemühten sich mit viel­fäl­tigen Maßnahmen, den Sog der anti­trin­ta­ri­schen Bewe­gung zu brechen. Neben dem Neue­rungs­verbot in reli­giöser Hinsicht nötigte Stephan Báthory die Synode und den neuen in Birt­hälm resi­die­renden Super­in­ten­denten Lucas Unglerus zur Aner­ken­nung der Confessio Augustana. Doch die 1572 von Unglerus verfasste Glau­bens­formel versuchte einen Spagat: Einer­seits sollte dem Willen des Fürsten formell entspro­chen werden, ande­rer­seits aber sollten die Formu­lie­rungen viel Ausle­gungs­spiel­raum lassen, um vor allem in der Sakra­ments­theo­logie diver­gie­rende Posi­tionen äußer­lich zusam­men­zu­halten. „Eine konfes­sio­nelle Klärung voll­zogen sie nicht mit“ (Robert Kolb). Einen gewissen Abschluss der orga­ni­sa­to­ri­schen und begriff­li­chen Klärung erzwang der Fürst Sigis­mund Báthory mit einem für die Verfas­sungs­ge­schichte Sieben­bür­gens und Gesamt­eu­ropas denk­wür­digen Land­tags-Beschluss, indem er 1595 die zum Landtag in Weißen­burg Versam­melten mili­tä­risch bela­gerte. Diese beschlossen die Aner­ken­nung von vier Konfes­sionen im Landtag als religio recepta. Gewis­ser­maßen grund­ge­setz­lich veran­kert wurde die Exis­tenz­ga­rantie für Katho­liken, Anhänger der Confessio Augustana, Kalvi­nisten und „Arianer“ (Unita­rier). Die poli­tisch nicht­pri­vi­le­gierten rumä­ni­schen Ortho­doxen wurden nun aber „tole­riert“. Diese Konstel­la­tion darf man aller­dings nicht idea­li­sieren. Denn Sieben­bürgen war keine Insel der Tole­ranz. Die jewei­ligen Landes­fürsten förderten in der Folge­zeit immer die eigene Konfes­sion zum Nach­teil der anderen. Trotzdem kann Sieben­bürgen als Pionier­re­gion der Reli­gi­ons­frei­heit bezeichnet werden, die bis ins 18./19. Jahr­hun­dert hinein ihres­glei­chen sucht. Im Vergleich zu anderen Regionen Europas waren die Rege­lungen weder so weit­ge­hend noch so dauer­haft gesi­chert. Die bereits am Ende des Mittel­al­ters erprobte, weit­ge­hend fried­liche Mehr­kon­fes­sio­na­lität Sieben­bür­gens der Frühen Neuzeit hat sich als Marken­zei­chen bis in die Gegen­wart der welt­weiten Ökumene erhalten. Auch das in Hermann­stadt ange­sie­delte Institut für Ökume­ni­sche Forschung sieht sich dieser Tradi­tion verpflichtet.

1817 wurde auch in Sieben­bürgen an den Beginn der Witten­berger Refor­ma­tion und Luthers 95 Thesen erin­nert. Vor der Kontrast­folie des fins­teren Mittel­al­ters wurde durch Super­in­ten­dent Daniel Georg Neuge­boren im Geist der Aufklä­rung die Tole­ranz­ge­schichte Sieben­bür­gens als Frucht von Luthers Refor­ma­tion erin­nert – und damit eine das künf­tige Geschichts­bild prägende Deutung vorge­nommen. Luthers theo­lo­gi­sches Frei­heits­kon­zept wurde im 19. Jahr­hun­dert kultur­pro­tes­tan­tisch, manchmal sogar frei­sinnig verstanden. Luther wurde als deut­scher Natio­nal­held konstru­iert. An diese Vorstel­lungen lehnte sich die sieben­bür­gisch-säch­si­sche Luther­ver­eh­rung an, setzte aber eigene Akzente, die an die Früh­zeit der Kron­städter Refor­ma­tion anknüpften. Deren sitt­li­cher, die christ­li­chen Tugenden heraus­stel­lender Charakter fand in der Nächs­ten­liebe, die in diako­ni­schen Einrich­tungen verwirk­licht wurde, ein zeit­ge­mäßes Echo. In diesem Sinne wurden „leben­dige Denk­mäler“ begründet. 1883 – im Gedenken an Luthers 400. Geburtstag – gab es zwei solcher Initia­tiven: das „Luther­haus“ genannte Waisen­haus in Hermann­stadt und die Idee der evan­ge­li­schen Kran­ken­pfle­ge­an­stalt in Hermann­stadt, die 1887 schließ­lich einge­weiht werden konnte. In diese Linie ist auch der Refor­ma­tions-Dank des Jahres 1917 einzu­ordnen: 200.000 Kronen spen­deten die Gemein­de­glieder der Landes­kirche für die drin­gend nötige Erwei­te­rung des Landes­kirch­li­chen Waisen­hauses in Birthälm.

Durchaus gegen­sätz­lich verlief die Rück­be­sin­nung auf die Refor­ma­tion in den Jahr­zehnten nach dem Ersten Welt­krieg. Einer­seits beein­flusste die soge­nannte Luther­re­nais­sance auch die theo­lo­gisch redliche Luther-Rezep­tion, die von Bischof Viktor Glondys und Bischofs­vikar Fried­rich Müller-Langen­thal geför­dert wurde. Ande­rer­seits wurde ein natio­na­lis­tisch verengtes Verständnis von Volks­kirche radi­ka­li­siert. Bischofs­vikar Dr. Franz Herfurth meinte 1918, das allge­mein geteilte kultur­pro­tes­tan­ti­sche Selbst­ver­ständnis folgen­der­maßen defi­nieren zu können: „Die säch­si­sche Mutter führt ihr Kind früh zu Gott und kettet sein Herz an Familie und Volk. Evan­ge­lisch sein und säch­sisch sein sind Wech­sel­be­griffe. Recht und Brauch und Sprache haben uns zum Volk, der deut­sche Glaube hat uns zur Gemein­schaft der Kirche, beides zur Volks­kirche zusammen geschmiedet.“ Dieser „deut­sche Glaube“ wurde ein Vier­tel­jahr­hun­dert später durch den Pfarrer im Landes­kon­sis­to­rium Andreas Schreiner in natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Sinne als „Volks­re­li­gion“ verstanden und präzi­siert: Es sei weder Verrat noch Verleug­nung des Chris­ten­tums, wenn „mit Rück­sicht auf das vorwie­gend völki­sche Gemein­schafts­emp­finden in unserer Landes­kirche die […] Bezeich­nung ‚evan­ge­lisch A. B.’ fallen“ gelassen würde, „um uns einfach eine ‚deut­sche’ Kirche zu nennen“. In „dogma­tisch nach­läs­siger Haltung“ sollte das Augs­bur­gi­sche Bekenntnis der Landes­kirche nur noch als formal­ju­ris­ti­sches Feigen­blatt dienen. Kein Wunder, dass die Landes­kirche 1945 dem Vorwurf als „hitle­ris­ti­sche Orga­ni­sa­tion“ ausge­setzt und vom Verbot bedroht war.

Nach dem Zweiten Welt­krieg haben Bischof Müller-Langen­thal und die Profes­soren am Theo­lo­gi­schen Institut die Landes­kirche bewusst an der als Grund­lage wieder­ent­deckten Theo­logie Luthers ausge­richtet. Dabei sollte vor allem die betonte Unter­schei­dung der kirch­li­chen und staat­li­chen Kompe­tenzen im Sinne von Luthers Zwei-Reiche-Lehre den Zugriff des Staates auf das inner­kirch­liche Leben weitest­ge­hend zurück­drängen. Je nach Gele­gen­heit geschah das mit Vorsicht, aber auch mit an Luthers Vorbild orien­tiertem Freimut. In der bedrü­ckenden Lage des Jubi­lä­ums­jahres 1983 griff dies auch Bischof Albert Klein in seinem Kanzel­wort auf. Er erin­nerte nicht nur an Luthers Bibel­über­set­zung, seinen Kate­chismus und das „Herz­stück“: die Kreu­zes­theo­logie. Darüber hinaus verwies er auf die diako­ni­sche Grund­funk­tion von Kirche und das protes­tan­ti­sche Resis­tenz­po­ten­tial, den christ­li­chen Freimut: „Im Glauben an Jesus Christus hat Martin Luther die Befreiung von Menschen­furcht und Todes­angst erfahren. Er ist nicht müde geworden, die evan­ge­li­schen Gemeinden zum Bekenntnis der Wahr­heit Gottes und zum Dienst der Liebe aufzu­rufen und so die Frei­heit eines Chris­ten­men­schen zu bewähren.“

