Die Rede des fran­zö­si­schen Präsi­denten vor dem Euro­päi­schen Parla­ment verheißt nichts Gutes.

Ein Leit­ar­tikel von Paweł Lisicki, Chef­re­dak­teur der einfluss­rei­chen konser­va­tiven polni­schen Wochen­zei­tung Do Rzeczy, veröf­fent­licht in der Ausgabe vom 24. Januar 2022 unter dem Titel „„Wszystko to wróży jak najgorzej“. Macron i polskie złudzenia“ („All das verheißt nichts Gutes“. Macron und die polni­schen Illusionen“).

Wer die aktu­elle Defi­ni­tion des Prädi­kats „euro­pä­isch“ verstehen wollte, musste sich nur die Rede von Präsi­dent Emma­nuel Macron vor dem Euro­päi­schen Parla­ment anläss­lich des Beginns der fran­zö­si­schen EU-Rats­prä­si­dent­schaft anhören. Neben den allge­meinen Bana­li­täten und der rheto­ri­schen Watte, die so typisch für zeit­ge­nös­si­sche Poli­tiker sind, gab es dort auch etwas gehalt­vol­lere Inhalte.

„Unser euro­päi­sches Aufbau­werk beruht auf drei großen Verspre­chungen. Ein Verspre­chen der Demo­kratie, die auf unserem Konti­nent entstanden ist, die auf unserem Konti­nent neu erfunden, neu begründet und in den letzten 70 Jahren neu belebt wurde. Ein Verspre­chen des Fort­schritts, das von allen geteilt wird, und ein Verspre­chen des Frie­dens. Sie hat ihr Verspre­chen sieben Jahr­zehnte lang gehalten“.

Demo­kratie, Fort­schritt und Frieden: Kommt Ihnen diese Rede bekannt vor? Zwei­fellos, denn es ist der charak­te­ris­ti­sche Stil libe­raler Progres­siver. Und wie immer sind diese Slogans dazu da, die Heuchelei und Doppel­zün­gig­keit ihres Urhe­bers zu verschleiern. Dieser Mann, der von Demo­kratie spricht, hatte zunächst verspro­chen, dass es in Frank­reich keine Impf­pflicht geben würde, und verwan­delte dann einige Monate später sein Land in eine geschlos­sene Kran­ken­haus­ab­tei­lung, die auf die Behand­lung von Covid spezia­li­siert ist. Dieser Vertei­diger der Demo­kratie verkün­dete, dass „nicht geimpfte Menschen keine Bürger sind“. Ich warte darauf, dass er ihnen das Wahl­recht entzieht. Im Namen der Demo­kratie, versteht sich!

Vorerst will sich dieser fran­zö­si­sche Vertei­diger der Demo­kratie jedoch der Vertei­di­gung der Rechts­staat­lich­keit widmen. Er sagte vor dem Euro­päi­schen Parla­ment: „Im Grunde setzt sich die Idee fest, dass man, um effi­zi­enter zu sein, auf die Rechts­staat­lich­keit zurück­kommen muss“, aber „das Ende der Rechts­staat­lich­keit ist ein Zeichen für die Rück­kehr zu auto­ri­tären Regimen, zum Stot­tern unserer Geschichte“. Es ist nicht zu über­sehen, dass während dieser Rede zwar keine konkreten Länder­namen genannt wurden, die „Vertei­di­gung der Rechts­staat­lich­keit“ aber zwei­fellos Polen und Ungarn betreffen wird. Das ist zum Totla­chen. Macron, dieses reine Produkt einer auto­ri­tären Olig­ar­chie, stellt sich als Vertei­diger der Demo­kratie auf. Das ist eine wahre tragi­ko­mi­sche Farce!

Visuell gestaltet von Renais­sance, Dele­ga­tion der fran­zö­si­schen Abge­ord­neten von Renew Europe, anläss­lich der fran­zö­si­schen Rats­prä­si­dent­schaft der Euro­päi­schen Union. Auf dem Baum das Symbol der links­ra­di­kalen femi­nis­ti­schen Orga­ni­sa­tion Strajk Kobiet.

Noch grotesker waren seine konkreten Vorschläge für Verän­de­rungen, die Frank­reich verfolgen will, um den Prozess der euro­päi­schen Inte­gra­tion zu vertiefen. So muss seiner Meinung nach die EU-Charta der Grund­rechte „aktua­li­siert“ werden, „um expli­ziter auf den Umwelt­schutz oder die Aner­ken­nung des Rechts auf Abtrei­bung einzugehen“.

Nütz­liche kleine Erin­ne­rung: Die EU-Grund­rech­te­charta ist ein Doku­ment, das auf dem Gipfel­treffen in Nizza im Dezember 2000 ange­nommen und feier­lich verkündet wurde, mit einer Liste der Grund­rechte und Grund­frei­heiten der EU-Bürger. Anstelle der Vertei­di­gung der Menschen­rechte von der Empfängnis bis zum Tod schlägt Macron das Recht zu töten vor, was seiner Meinung nach … zu den Grund­rechten gehören sollte. Statt gesundem Menschen­ver­stand verkündet er die verrückt gemachte Ökologie, daher die Worte von der „Umwelt­sou­ve­rä­nität“, was auch immer das bedeuten mag.

Für dieje­nigen, die mit der fran­zö­si­schen Politik vertraut sind, ist das keine Über­ra­schung. Der Präsi­dent der fran­zö­si­schen Repu­blik ist ein entschie­dener Befür­worter der Abtrei­bung und ein ebenso kompro­miss­loser Anhänger der Klima­re­li­gion. Seine Regie­rung hat nicht nur das angeb­liche „Recht“, unge­bo­rene Kinder zu töten, ausge­weitet, sondern verfolgt darüber hinaus auch noch Lebens­schützer. Dabei ist er es doch, der gerne von der Rettung der Erde spricht, aber der einzige Weg, dies zu tun, wäre die Begren­zung der CO₂-Emissionen.

Natür­lich ist seine Rede im Euro­päi­schen Parla­ment Teil des fran­zö­si­schen Wahl­kampfs, in dem Macron sich als entschie­denster Verfechter der links-huma­ni­tären Frei­maurer-Ideo­logie präsen­tieren will. Aber aus polni­scher Sicht ist seine Rede ein weiterer Beweis dafür, wie groß die Kluft zwischen den grund­le­genden Sensi­bi­li­täten und Über­zeu­gungen der polni­schen Gesell­schaft und dem Main­stream in der EU ist. Und ich denke hier nicht nur an Ideo­logie. In den Diskus­sionen über die Mitglied­schaft Polens in der EU wird die „Sicher­heit“ gegen­über Russ­land beschworen, die uns durch diese Mitglied­schaft gewähr­leistet würde. Nach Ansicht des fran­zö­si­schen Präsi­denten sollte man sich Russ­land jedoch nicht mit der NATO entge­gen­stellen. Im Gegen­teil, man müsse einen Dialog mit Russ­land führen und ständig nach Verstän­di­gung suchen. Neben den Fran­zosen sind es die Deut­schen, die sich am besten für dieses Spiel eignen.

All dies zusam­men­ge­nommen verheißt nichts Gutes. In seinem Bestreben, sich die Rolle eines aufge­klärten Führers zu geben und sich die Unter­stüt­zung des links­li­be­ralen Estab­lish­ments zu sichern, wird Präsi­dent Macron seine Kritik an Polen radi­ka­li­sieren. Direkt nach seiner Rede fügte er in seiner Diskus­sion mit Jour­na­listen hinzu, dass Europa gegen­über Polen und Ungarn „zu langsam“ agiere. Deshalb werde es während seiner EU-Rats­prä­si­dent­schaft „im Februar Anhö­rungen für Polen und im März für Ungarn“ geben.

Die Ironie ist, dass ich kürz­lich gelesen hatte, dass es ausge­rechnet Präsi­dent Macron sei, der zu einer Eini­gung zwischen Warschau und Brüssel führen würde. Das ist ein riesiger Witz.

Nur seine Nieder­lage bei den Wahlen, die ich ihm aufrichtig wünsche, würde eine Chance auf Verän­de­rung bringen, aber das scheint sich nicht am Hori­zont abzu­zeichnen. Für mich besteht kein Zweifel daran, dass die Wahrung der polni­schen Souve­rä­nität in einer Euro­päi­schen Union, die von Leuten vom Format des Präsi­denten Macron domi­niert wird, prak­tisch unmög­lich ist. Es ist gut, dass er dies selbst so deut­lich sagt. Aber werden die Polen in der Lage sein, ihre Illu­sionen aufzugeben?