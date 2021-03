Von DAVID BERGER | Exakt vor einem Jahr machte ein Post des Bundes­ge­sund­heits­mi­nis­te­riums in den sozialen Netz­werken die Rede. Kurz vor dem ersten harten Lock­down wurden jene, die vor eben diesem warnten, als Fake­news-Verbreiter an den Pranger gestellt. Schon zwei Tage später wurden die Grenzen, Kitas und Schulen geschlossen.

Nach einer gera­dezu ewig erschei­nenden Zeit der Kanz­ler­schaft Merkels hat sich bei deut­schen Poli­ti­kern die Menta­lität verdichtet: Wer als Poli­tiker so erfolg­reich sein will wie Merkel, der muss vor allem eines gut können: schamlos lügen.

Ob das Jens Spahn bei seinen Akti­vi­täten treibt, weiß ich nicht. Was aber sehr deutlich

wird, ist dass er selbst und sein Minis­te­rium ähnlich wie Merkel immer wieder selt­same Verspre­chungen machen, bei denen halb­wegs Weit­sich­tigen schon klar ist, dass man sie inner­halb abseh­barer Zeit brechen wird. Erin­nert sei hier an die nicht allzu lang zurück­lie­gende Rede Spahns, die ankün­digte, einen Lock­down mit Schlie­ßung der Frisöre und des Einzel­han­dels werde es in Deutsch­land nicht mehr geben. Man sei inzwi­schen klüger geworden und habe dazu gelernt (Foto l.)

Wir lügen, aber bitte vertraut uns!

Etwas ähnli­ches ereig­nete sich ein halbes Jahr früher. Heute vor genau einem Jahr sorgte ein Post des Bundes­ge­sund­heits­mi­nis­te­riums für Aufre­gung. In diesem hieß es:

„Achtung Fake News: Es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundes­mi­nis­te­rium für Gesund­heit / die Bundes­re­gie­rung würde bald massive weitere Einschrän­kungen des öffent­li­chen Lebens ankün­digen. Das stimmt NICHT! Diese und ähnliche Falsch­in­for­ma­tionen verun­si­chern gerade viele Bürge­rinnen und Bürger. Bitte helfen Sie mit, ihre Verbrei­tung zu stoppen und sie richtig zu stellen. Lassen Sie uns gerade jetzt besonnen bleiben und einander auch unter Stress vertrauen.“



Quelle: Face­book

Es sei ausrei­chend, sich die Hände ordent­lich zu waschen, Masken seien Virus­schleu­dern, war die offi­zi­elle Doktrin, die man aus dem Minis­te­rium hörte.

Schon am 16. März kamen „massive weitere Einschränkungen“

Was danach kam, soll hier noch einmal für die Verdäch­tigen rekon­stru­iert werden:

Schon zwei Tage (16. März) nach der Warnung vor Fake­news durch das Minis­te­rium werden die Grenzen zu Frank­reich, Öster­reich, Luxem­burg, Däne­mark und der Schweiz „geschlossen“ Auch Schulen und Kitas werden in vielen Bundes­län­dern zugemacht.

Am 22. März werden Ansamm­lungen von mehr als zwei Personen werden in ganz Deutsch­land verboten usw. Hier nur ein kurzer Einblick in die Anord­nungen, die den ersten Lock­down grundlegten:

Drei Tage nach dem Beschluss wurde dann dem Bundestag mitge­teilt, dass man sich in einer Epidemie mit natio­naler Trag­weite befinde und daher die extremen Maßnahmen unum­gäng­lich sein. Der Bundestag durfte dann seine Meinung zu den längst beschlos­senen weit­rei­chenden Einschrän­kungen von Grund- und Bürger­rechten äußern.

Alle, die damals sagten, dass sei erst der Anfang einer Abfolge von Covid-Erkran­kungen und zahl­rei­cher weiterer Lock­downs wurden verlacht, als Hyste­riker und pessi­mis­ti­sche Dunkel­männer hingestellt…

