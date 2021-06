Eine Woche nach der schreck­li­chen Tat in Würz­burg wird der AfD-Kreis­ver­band Würz­burg am 2. Juli von 17 bis 18 Uhr am Barba­ros­sa­platz eine Mahn­wache für die Opfer abhalten.

Man werde für die Opfer beten, einen Kranz nieder­legen und jedem Teil­nehmer ermög­li­chen, seiner Trauer und Anteil­nahme durch Entzünden eines Grab­lichtes am Ort des Gesche­hens Ausdruck zu verleihen.

Da es sich um ein stilles Gedenken handelt, bittet die AfD keine poli­ti­schen Symbole oder Fahnen mitzu­bringen. Die Klei­dung sollte dem Anlass entspre­chend sein. Es dürfen Kerzen mitge­bracht werden, die im Anschluss an das Gebet bei dem Kranz aufge­stellt werden.

Zur Veran­stal­tung werden viele AfD-Bundes- und Land­tags­ab­ge­ord­nete anreisen, die mit einer hoffent­lich großen Anzahl an Bürgern unseren Toten gedenken können, so der Kreisverband.