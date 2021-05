Von José Papparelli

Vor etwas mehr als einem halben Jahr­hun­dert implo­dierte der Westen kultu­rell im Mai 1968, der von Marxisten, Anar­chisten, Irre­ge­lei­teten und Oppor­tu­nisten ausge­ru­fenen Revo­lu­tion. Die jungen Leute, die damals rote und schwarze Fahnen und Porträts von Mao schwenkten, waren die Prot­ago­nisten eines poli­ti­schen und wirt­schaft­li­chen Schei­terns, aber eines kultu­rellen Triumphs.

Der fran­zö­si­sche Mai hinter­ließ als Folgen die sexu­elle Befreiung, die Entkri­mi­na­li­sie­rung des Drogen­kon­sums, die Schei­dung, die Abtrei­bung, die homo­se­xu­elle Verei­ni­gung, die Dekon­struk­tion der Familie, und landete heute im hege­mo­nialen Diskurs der Diktatur der poli­ti­schen Korrekt­heit. Im Jahr 2021 gingen seine ideo­lo­gi­schen Erben vom Slogan „Phan­tasie an die Macht“ dazu über, das Diktat der Macht der Welt­elite auszuführen.

Die Linke ist in einem halben Jahr­hun­dert vom Kampf für die Armen, das Prole­ta­riat, die Unter­drückten und die Arbeiter zur Recht­fer­ti­gung von Homo­se­xua­lismus, Trans­se­xua­lität, Femi­nismus, Anima­lismus, inklu­siver Sprache, Vega­nismus und der grünen, ökolo­gi­schen und digi­talen Trans­for­ma­tion für die Reichen über­ge­gangen. Der 68er-Geist und seine inner­bür­ger­liche Kultur­re­vo­lu­tion endeten in der Konso­li­die­rung des progres­siven Diskurses als kultu­relles Vehikel des Globa­lismus. Pure Farce und Heuchelei.

Was haben Daniel Cohn-Bendit und seine Mitläufer mit ihren Barri­kaden, Blumen, Steinen und Parolen wie „Make love not war!“ oder „Banning is forbidden!“ hinter­lassen? Was war ihr Vermächtnis? Die Antwort ist einfach. Der Kapi­ta­lismus ist nicht zusam­men­ge­bro­chen, ganz im Gegen­teil. Die Macht­struk­turen wurden konso­li­diert und global ausge­baut. Die Linke nach 1968 hat aufge­hört, das Prole­ta­riat, die Arbeiter, die Armen und die Unter­drückten zu vertreten, um den einzig­ar­tigen Diskurs der globalen Macht zu vermit­teln. Ihr Triumph ist der Umsturz tradi­tio­neller, christ­li­cher, mora­li­scher und reli­giöser Werte und die Radi­ka­li­sie­rung extremer Frei­zü­gig­keit in sozialem Verhalten und Sitten. Heute haben sich der mora­li­sche Rela­ti­vismus, das Impe­rium des Begeh­rens, die Vergöt­te­rung des Subjekts und der Massen­in­di­vi­dua­lismus verfes­tigt. Die utopi­sche Welt von 1968 ist die dysto­pi­sche Welt der homo­ge­ni­sierten Einheits­welt ohne Rassen, Völker, Kulturen, Geschichte oder Grenzen.

Die alte Linke, die nach Frei­heit und Befreiung schrie, schreit heute nach Ausgangs­sperre, Ausnah­me­zu­stand, Einschrän­kung und Lock­down im idealen pande­mi­schen Rahmen für das Aufkommen der globalen Utopie. Heute an der Macht, befehlen sie und der Rest gehorcht. Und sie tun es zum Wohle des Planeten, indem sie sich ökolo­gisch, digital und sexuell auf die neue Norma­lität einstellen. Die roten Danys der 68er sind als kultu­relle Instru­men­ta­li­sierer der Tech­no­logie- und Medi­en­re­vo­lu­tion, von Big Tech, der Hoch­fi­nanz, des globalen Deep State und des Gesell­schafts­mo­dells der totalen chine­si­schen Kontrolle geendet. Die eins­tige Gegen­kultur von vor einem halben Jahr­hun­dert ist die offi­zi­elle Kultur der Neuen Weltordnung.

Die vom Sixties-ism ange­foch­tene Gesell­schaft war auch eine Gesell­schaft, die heuch­le­risch, unge­recht, wider­sprüch­lich und von Elend und Korrup­tion durch­setzt war; aber das Heil­mittel erwies sich als schlimmer als die Krank­heit. Damals gab es dieje­nigen, die sich dem Chaos und der Dekon­struk­tion wider­setzten, aber sie sind als Prediger in der Wüste gelandet. Der Kultur­kampf begann dort auf der Seite der Tradi­tion und Zivi­li­sa­tion verloren zu gehen. Der Westen begann langsam Selbst­mord zu begehen, auf den Barri­kaden von Paris und in dem Moment, als Mütter begannen, jünger aussehen zu wollen als ihre Töchter. Der Mai ’68 war der Beginn der Reise zum abso­luten Triumph des globalen Kapi­ta­lismus, zum Verlust von Souve­rä­ni­täten, Iden­ti­täten und Kulturen Europas als Para­digma der Zivilisation.

Erin­nern wir uns auch daran, dass 68 nicht nur sexu­elle Frei­zü­gig­keit, mora­li­scher Rela­ti­vismus, Befreiung des Begeh­rens und radi­ka­li­sierter bürger­li­cher Genuss war, sondern auch der Keim, der zum Wahn­sinn und zur terro­ris­ti­schen Gewalt der Baader-Meinhof, der Roten Brigaden, der ETA, der Monto­n­eros oder der Tupam­aros führte. Ein halbes Jahr­hun­dert später wurde das Guerilla-Phänomen trivia­li­siert und wurde auf die eine oder andere Weise zu einem weiteren Produkt des global akzep­tierten Marktes.

Es ist Mai 2021 und es ist auch an der Zeit, darüber nach­zu­denken, wie man die 68er neutra­li­sieren kann, die sich immer wieder­holen wie ein wieder­keh­render Albtraum oder wie eine Muta­tion eines Virus, der sich perma­nent anste­cken will.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei EL CORREO DE ESPAÑA, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.