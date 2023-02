Mailand bekommt eigenen Gehweg für Frauen, damit sich diese „wieder sicher fühlen können“

Ein eigenes „Frau­en­pflaster“ säumt bald die italie­ni­sche Stadt Mailand. Dort sollen Frauen bald „wieder sicher gehen und laufen können“. Und werden dank ausrei­chender Beleuch­tung hoffent­lich nicht von einem der hundert­tau­senden Kultur­be­rei­che­rern verge­wal­tigt – man erin­nert sich etwa an die ukrai­ni­sche Flücht­lings­frau, die von einem Nord­afri­kaner am hell­lichten Tag auf der Straße in Piacencza verge­wal­tigt wurde.

Eigener rosa Gehweg für Frauen

Die multi­eth­ni­sche Gesell­schaft lässt die Geschlech­ter­tren­nung wieder in Mode kommen. Bald wird man den euro­päi­schen Frauen zu ihrer eigenen Sicher­heit die Burka aufsetzen.

Aber dann empören sich Linke wieder, dass Flug­blätter, in denen geraten wird, sich nicht zu betrinken, um Verge­wal­ti­gungen zu vermeiden, „sexis­tisch“ sind. Die „rosa Spuren“ – die neuen Frau­en­geh­wege in Mailand – hingegen, was sind sie?

Die Arbeiten am „Rosa Ring“, einem Rad- und Fußgän­gerweg, der den öffent­li­chen Park in der Via Milano mit dem Renzo Rivolta Park in der Via Vittorio Veneto verbinden wird, gehen weiter und führen durch das Gebiet Iso Rivolta im Zentrum von Bresso. In diesen Tagen sind die Baustellen im Bereich vor dem Piaz­zale della Costi­tu­zione (Bild), vor dem „Tele­skop“ der Gewölbe der ehema­ligen „Iso“-Fabrik, geöffnet, um den Abschnitt zu bauen, der zum histo­ri­schen Eingang des Rivolta-Parks führt. Wenn die Arbeiten abge­schlossen sind, wird die gesamte Strecke etwa einen Kilo­meter lang sein und mit rosa LEDs beleuchtet werden. Die Einwei­hung findet am 12. März im Rahmen des städ­ti­schen Veran­stal­tungs­ka­len­ders zum Frau­entag statt.

Insge­samt werden etwa dreißig städ­ti­sche Stra­ßen­la­ternen, einschließ­lich der bereits in den beiden Parks vorhan­denen und der in diesem Monat instal­lierten, den gesamten Rad- und Fußgän­gerweg säumen, so dass vor allem Frauen im Herzen der Stadt sicher gehen und laufen können.

