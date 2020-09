Angela Merkels Heilig­spre­chung durch den Vatikan – vor allem unter dem derzei­tigen linken Ober­haupt – dürfte nach ihrem Ableben eigent­lich nur mehr reine Form­sache sein. Die von vielen gen Europa ziehenden Migranten immer wieder laut­stark als „Mama Merkel“ bezeich­nete deut­sche Bundes­kanz­lerin wurde nämlich nun zum wieder­holten Male als Mutter Theresa höchst­per­sön­lich portrai­tiert, um so offenbar ihre Aufop­fe­rung für sämt­liche Wirt­schafts­flücht­linge der dritten Welt zu illus­trieren. Jüngste Real­sa­tire: CDU-Staats­mi­nis­terin und Beauf­tragte für Migra­tion, Flücht­linge und Inte­gra­tion sowie Bundes­vor­sit­zende der Frauen-Union, Annette Widmann-Mauz, nahm vergan­gene Woche offi­ziell ein ganz beson­deres Portrait Merkels entgegen.

„Heilige Merkel“: Szenen wie aus Nord­korea

Darauf zu sehen ist Merkel als Mutter Theresa, wie sie ein farbiges Baby in den Armen hält und dabei erfreut lächelt. Eine durchaus tref­fende Zustands­be­schrei­bung der Geis­tes­welt Merkels durch den Künstler. Bei diesem handelt es sich um den aus Eritrea stam­menden Mulu­geta Tekle, der vor einigen Jahren nach Deutsch­land „floh“ (obwohl es sich bei Eritrea, am Horn Afrikas, um kein Bürger­kriegs­land handelt). Ob als unbe­glei­teter Flücht­ling, wie es eben so üblich ist, bleibt unklar. Jeden­falls soll der Afri­kaner mitt­ler­weile erfolg­reiche Ausstel­lungen in Balingen (Baden-Würt­tem­berg) gestalten. „Als Zeichen des Respekts für Bundes­kanz­lerin Angela Merkel“ portrai­tierte er diese nun.

Die Szenen erin­nern nicht zufällig an ähnliche aus dem kommu­nis­ti­schen Dystopia Nord­korea, wo dem großen Führer zur Ehrer­bie­tung Portraits und anderer Kitsch über­reicht werden. Fehlen eigent­lich nur mehr die auf Kommando weinenden Anhänger.

Mulu­geta Tekle floh vor einigen Jahren aus Eritrea nach 🇩🇪, arbeitet heute als Künstler und gestaltet erfolg­reiche Ausstel­lungen in Balingen. Als Zeichen des Respekts für Bundes­kanz­lerin Angela Merkel, durfte ich gestern ein beson­deres Kunst­werk von ihm entge­gen­nehmen. pic.twitter.com/NrhuI4ARSq — A.Widmann-Mauz (@AWidmannMauz) September 26, 2020

Spiegel portrai­tierte Merkel schon 2015 als Mutter Theresa

Merkel als Heilige bzw. Mutter Theresa, das gab es nicht nur auf UNSER MITTELEUROPA bereits vor einiger Zeit. Auch der Spiegel portrai­tierte die Kanz­lerin 2015 auf seinem Cover unter dem Titel „Mutter Angela – Merkels Politik entzweit Europa“.