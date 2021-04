Von Marc Bern­hard, Mitglied des Deut­schen Bundestages

(Tran­skript der Rede, leicht gekürzt:)

„Ich besitze nichts, habe keine Privat­sphäre und das Leben war nie besser.“ Das ist das Motto des soge­nannten Great Reset, den ich eher als die große Enteig­nung bezeichnen würde, denn das ist es, was er tatsäch­lich ist: die große Enteig­nung, die hier das Welt­wirt­schafts­forum plant. Jetzt wird uns ja gesagt, das Welt­wirt­schafts­forum, was ist das für eine Orga­ni­sa­tion? Die hat ja über­haupt gar keine Macht. Es ist richtig, das Welt­wirt­schafts­forum ist eine Nicht­re­gie­rungs­or­ga­ni­sa­tion, die an sich keine Macht hat. Aber es versam­meln sich im Welt­wirt­schafts­forum die wich­tigsten Führer der inter­na­tio­nalen Wirt­schaft, die wich­tigsten Führer aller Länder welt­weit, die poli­ti­sche und wirt­schaft­liche soge­nannte Elite. Und man muss doch nicht glauben, dass sie sich einfach nur zum Kaffee­klatsch treffen, wenn es nicht auch eine Bedeu­tung für uns alle hätte, für unsere Zukunft. Also man muss ganz klar und deut­lich sagen: das Welt­wirt­schafts­forum ist kein Country Club. Der Gipfel, der jetzt geplant ist, der Gipfel des Welt­wirt­schafts­forum in Singapur im August, soll ja diese Great-Reset-Kampagne starten und welt­weit auf den Weg bringen. Und das Welt­wirt­schafts­forum spricht ja auch davon, dass alle wich­tigen globalen Führungs­kräfte aus Politik und Wirt­schaft daran teil­nehmen sollen. Insbe­son­dere werden mit Sicher­heit auch Vertreter der Bundes­re­gie­rung an diesem Treffen in Singapur im August diesen Jahres teil nehmen. Also kann das kein unwich­tiges Treffen sein. Und es wird ja auch unter dem Aspekt gesehen, wenn ich hier zitieren darf: „Dieses Welt­wirt­schafts­forum wird der erste globale Führungs­gipfel sein, der sich mit den Heraus­for­de­rungen der Erho­lung von der Pandemie und der Schaf­fung der Grund­lage für eine inte­gra­tive und nach­hal­ti­gere Welt befasst.“

Ja, was hier gemacht werden soll in Singapur, ist ein biss­chen auch hier in Klaus Schwabs Buch Covid-19 Der große Umbruch. „The Great Reset“ wird hier etwas beschö­ni­gend als „großer Umbruch“ bezeichnet. Ein Buch, das er im letzten Herbst heraus­ge­bracht hat, wo gerade diese Corona EU-Krise dafür genutzt werden soll, als Brand­be­schleu­niger, um diese Agenda nach vorne zu treiben. Und er sagt es ja auch ganz offen, die Pandemie sei eine seltene Gele­gen­heit, ein kleines Fenster und vor allem er sagt ganz klar: Wir können nicht zur alten Norma­lität zurück. Also ehrlich gesagt, ich möchte gerne zur alten Norma­lität zurück. Und wahr­schein­lich geht es vielen von euch da draußen ganz genauso. Aber man muss sich das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir müssen für unsere Wirt­schafts- und Sozi­al­sys­teme komplett neue Grund­lagen bauen. Jedes Land von der USA bis China muss mitma­chen und jede Indus­trie von Öl und Gas bis zur Tech-Branche muss trans­fe­riert werden. Das ist der Plan, der dahinter steckt. Und es wird ja auch von der Politik hier aufge­griffen, dass man solche eine große Trans­for­ma­tion machen will. Bundes­tags­prä­si­dent Schäuble hat vor wenigen Tagen gesagt: Ich glaube, die Pandemie wird die Hand­lungs­spiel­räume der Politik eher vergrö­ßern und vor allem was viel, viel wich­tiger ist, was er ja schon letztes Jahr im August gesagt hat: Die Corona Krise ist eine große Chance.

Also ich weiß nicht, wie man eine Krise, an der nach Angaben der Regie­rung viele Tausende Menschen bereits gestorben sind, als große Chance begreifen kann. Aber Herr Schäuble scheint dies zu tun, denn er sagt, dadurch wird der Wider­stand gegen Verän­de­rungen in der Krise geringer und wir können die Wirt­schafts- und Finanz­pro­bleme, die wir poli­tisch bisher nicht zustande gebracht haben, jetzt hinbe­kommen. Also hin zu einer großen Trans­fer­union. Das ist es, was eigent­lich hier geplant ist. Wir wissen ja alle, was bisher passiert ist in der Corona-Krise. 750 Milli­arden Euro wurden in ganz Europa ausge­schüttet. Deutsch­land allein wird 133 Milli­arden davon bezahlen. Nicht Deutsch­land, sondern wir Bürger müssen das bezahlen. Und wenn man das pro Kopf umrechnet, dann heißt es: Vom Klein­kind bis zum Greis muss jeder von uns 1650 Euro an die euro­päi­schen Nach­bar­länder über­weisen. Das ist das Thema. Und was jetzt geplant ist in diesem Great Reset, ist natür­lich, diese Soli­da­rität nicht nur auf Europa zu beschränken, sondern welt­weit. Also quasi einen Soli­da­ri­täts­zu­schlag für die ganze Welt, die natür­lich Länder wie Deutsch­land dann bezahlen sollen. Ein Transfer auf die ganze Welt. Das ist wirk­lich ein totaler Wahn­sinn. Und jetzt schauen wir uns doch mal an, wie stellt sich denn dieses Welt­wirt­schafts­forum vor? Also ich erin­nere nochmal: Das Welt­wirt­schafts­forum hat alle poli­ti­schen wich­tigen poli­ti­schen Führer und alle Wirt­schafts­führer der Welt dazu einge­laden, im August nach Singapur zu kommen, um genau diese Agenda zu planen und nach vorne zu bringen.

Und es werden aller Voraus­sicht nach auch alle kommen. Aber was planen die? Wie stellen die sich denn eigent­lich die Welt ab 2030 vor? Ich gebe Ihnen einfach mal ein paar Zitate, beispiels­weise aus der Agenda: „Alle Produkte werden zu Dienst­leis­tungen. Ich besitze nichts. Ich besitze kein Auto, ich besitze kein Haus, ich besitze keine Geräte oder Klei­dung.“ Und im Kleinen sehen wir jetzt schon, wie das hier in Deutsch­land anfängt, indem das die Grünen beispiels­weise den Bau von Einfa­mi­li­en­häuser nicht nur verbieten wollen, sondern konkret dort, wo sie an der Regie­rung sind, wie beispiels­weise in Hamburg bereits verboten haben. Also Eigentum soll der Vergan­gen­heit ange­hören. Man muss sich dann einfach mal über­legen, was bedeutet dies, wenn ich nichts mehr besitze? Wenn ich quasi kein Auto mehr zur Verfü­gung habe, sondern mir immer ein Auto zuteilen lassen muss? Die Situa­tion bedeutet am Ende dann, dass mir irgend­eine Auto­rität, sei es der Staat oder eine Wirt­schafts­au­to­rität sagt: Sie können dann noch zweimal in der Woche jeweils am Montag und am Freitag von 14 bis 16 Uhr ein Auto nutzen. Ich werde komplett kontrol­liert. Wenn ich heute privat ein Auto habe, kann ich damit hinfahren, wohin ich möchte, ohne dass jemand weiß, wo ich hinfahre und wann ich dieses Auto nutze. Und ich kann es zu jedem Zeit­punkt machen.

Und da fließt dann wieder der Migra­ti­ons­pakt rein, der ja vom zwar vor 2 Jahren hier im Deut­schen Bundestag beschlossen wurde, wo dann Migra­tion der Normal­fall sein soll, wo die Entwur­ze­lung von Menschen bunt gemischt ohne Bezug auf Kultur und Herkunft zusam­men­leben sollen. Und genau das ist ja das Problem, dass die Menschen entwur­zelt werdenn. Wenn Menschen entwur­zelt werden von ihrer Kultur, von ihrer Geschichte, kein Eigentum mehr besitzen, sind sie natür­lich viel einfa­cher mani­pu­lierbar und sind vor allem nicht so frei. Wenn ich fest­ge­fügt in meiner Gesell­schaft bin, dort eine eigene Wohnung, ein eigenes Haus, ein eigenes Auto besitze, dann kann ich natür­lich viel anders agieren, als wenn ich mir jedes Mal, wenn ich mich in einer Umge­bung befinde, wo ich nicht sicher bin, von einer Auto­rität etwas zuteilen lassen muss, wenn ich etwas möchte.

Und dann finde ich auch noch sehr, sehr bemer­kens­wertden Satz: Die Werte, die den Westen aufge­baut haben, wurden bis zum Bruch getestet. Was will uns das Welt­wirt­schafts­forum damit sagen? Eigent­lich wollen sie uns doch damit sagen und anders kann man das doch nicht inter­pre­tieren, als dass die Werte des Westens, also Frei­heit, Gleich­be­rech­ti­gung, Demo­kratie usw., alsomit Selbst­ver­ständ­lich­keiten, Dinge, die für uns selbst­ver­ständ­lich sind, für das Zusam­men­leben in einer Gesell­schaft ausge­dient, haben sollen. Auch Privat­sphäre usw. Und deshalb müssen wir alle aufhor­chen und schauen, dass diese Bewe­gung nicht weiter voran­ge­trieben wird. Ich will einfach nochmal das Zitat wieder­holen, das ich vorher gesagt habe: Ich besitze nichts, habe keine Privat­sphäre und das Leben war nie besser. Man muss sich dieses diesen Satz einfach auf der Zunge zergehen lassen. Er wider­spricht allen Grund­sätzen einer freien und demo­kra­ti­schen Gesell­schaft, weil die Voraus­set­zung für jede freie Gesell­schaft ist, dass die Menschen unab­hängig sind, unab­hängig von äußeren Zwängen, ihre Entschei­dungen treffen können, ihre Meinung äußern können und vor allem ihre Privat­sphäre haben, in der sie sich verhalten können, wie sie möchten, wo sie geschützt sind und wo nicht alles über­wacht wird.

Und wenn ich dann noch so einen Satz lese: Dieje­nigen, die sich über das poli­ti­sche System ärgerten und sich gegen es wandten, also die Anders­den­kenden, die Menschen, die eine andere poli­ti­sche Auffas­sung haben als der Main­stream, die müssten also in dieser Utopie, die hier aufge­malt wird, die Stadt verlassen. Doch sicher­lich nicht frei­willig, sondern weil sie anderer Meinung waren! Eine leben­dige Demo­kratie lebt doch von der Meinungs­viel­falt, lebt doch gerade davon, dass es unter­schied­liche Meinungen gibt, dass jeder seine Meinung frei äußern kann und dass am Ende die beste Meinung sich durch­setzt oder von der Bevöl­ke­rung gewählt wird. Das ist doch der Wesens­kern einer Demo­kratie. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, was hier geäu­ßert wird vom Welt­wirt­schafts­system, das hat eigent­lich relativ wenig mit einer frei­heit­li­chen Gesell­schaft zu tun, wie wir sie kennen. Es erscheint eher wie eine Mischung aus Kapi­ta­lismus und Sozia­lismus. Das ist ja auch so eine Aussage: Kapi­ta­lismus und Sozia­lismus müssen verschmelzen und genauso kommt es mir gerade vor. Quasi der Tota­li­ta­rismus der Über­wa­chung, der aus dem Sozia­lismus kommt. Die Zutei­lung durch eine Instanz. Sind es dann große inter­na­tio­nale Konzerne. Unter­nehmen, die mir zuteilen, wann ich ein Auto benutzen kann, wann ich meine Wohnung benutzen kann, mit wem ich sie teilen muss usw. die meine Privat­sphäre einschränken und all diese Dinge. Das ist die Situa­tion, das ist eigent­lich die Agenda, wie sie hier steht.

Wir als AfD-Bundes­tags­frak­tion haben uns jetzt dazu entschlossen, hier aufzu­klären und dafür zu sorgen, dass es, bevor dieser große Gipfel in Singapur im August statt­findet, zu einer breiten öffent­li­chen Debatte kommt, dass die Bundes­re­gie­rung uns doch einmal klar und deut­lich sagt, welchen Stand­punkt sie denn beab­sich­tigt, bei diesen Verhand­lungen in Singapur zu vertreten. Und dass vor allem eine breite Diskus­sion hier in unserem Land, in den Parla­menten statt­findet, welche Posi­tionen die Regie­rung einnehmen soll. Natür­lich muss doch erst mit den Menschen in unserem Land und mit den Abge­ord­neten gespro­chen werden, welche Posi­tionen die Regie­rung einnehmen soll und nicht quasi klamm­heim­lich auf diesen Gipfel gehen, irgend­welche Zusagen machen am Parla­ment und den Menschen vorbei. So ähnlich wie man das ja auch beim Migra­ti­ons­pakt versucht hat, wo die AfD ja das Thema über­haupt erst auf die Tages­ord­nung gebracht hat. Ich erin­nere daran, beim Migra­ti­ons­pakt war es ja so: Wenige Wochen bevor der verab­schiedet werden sollte, sagten sogar die Inten­danten von ARD und ZDF, dass sie gar nicht wüssten, dass es hier einen Migra­ti­ons­pakt zu verab­schieden gäbe. Ist ja ein Wahn­sinn: das Staats­fern­sehen weiß angeb­lich nichts davon. Die wich­tigsten Medi­en­an­stalten in Deutsch­land wissen nichts davon, dass wenige Wochen später die Regie­rung Verpflich­tungen eines Migra­ti­ons­paktes auf inter­na­tio­naler Ebene eingehen will. Was für ein Wahn­sinn! Offen­sicht­lich wollte man hier an den Menschen im Land vorbei etwas durch­schmug­geln. Die AfD hat das verhin­dert, leider aber den Migra­ti­ons­pakt nicht. Und das darf hier nicht nochmal passieren. Die Regie­rung muss hier die Hosen runter­lassen und muss klar und deut­lich sagen, welche Einstel­lungen sie hat, was sie hier vertreten möchte.

Ich selber habe hier auch schon bereits einen Antrag erstellt, der in den nächsten Wochen hier im Deut­schen Bundestag einge­bracht wird, der ganz klar und deut­lich den Titel trägt: Kein Enga­ge­ment für den Great Reset, das Welt­wirt­schafts­forum mit Inno­va­tionen, Umwelt und Wohl­stand erhalten. Darum muss es doch gehen. Und man könnte noch ergänzen: Die Frei­heit erhalten. Die Frei­heit der Menschen, die Frei­heit der Gesell­schaft, das ist unser größtes und wich­tigstes Gut. Und zu einer freien Gesell­schaft gehört immer eine klare Verwur­ze­lung in dieser Gesell­schaft. Das und die Voraus­set­zung dafür, dass die Menschen frei sind, ist auch, dass sie. Zugang zu allen notwen­digen Gütern des Lebens haben und nicht auf eine Zutei­lung von einer höheren Stelle ange­wiesen sind, der sie dann womög­lich zu Gehorsam verpflichtet sind, sondern dass sie all diese Dinge erhalten können. Und vor allem, dass sie eine ausrei­chende Privat­sphäre haben, dass die Menschen geschützt sind und nicht quasi tot und einer fakti­schen Total­über­wa­chung unterliegen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich verspreche Ihnen, wir von der AfD-Bundes­tags­frak­tion, wir werden uns massiv diesem Great Reset, dieser großen Enteig­nung unserer Bevöl­ke­rung entge­gen­stellen. Wir werden die Regie­rung in diesem Thema stellen und wir werden eine breite Debatte in diesem Land einfor­dern, bevor unsere Bundes­re­gie­rung auf dieses Gipfel­treffen fährt.

Bleiben Sie dran! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir werden weiter berichten. Wir werden weiter dafür kämpfen, dass unser Land eine freie Gesell­schaft bleibt. Machen Sie es gut. Bis dann. Ciao.