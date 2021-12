In Europa ist es bereits so weit gekommen, dass katho­li­sche Prozes­sionen von wütenden Moslem-Mobs ange­griffen werden und nur mehr unter Poli­zei­schutz statt­finden können. So geschehen am 8. Dezember in einem Pariser Vorort, der haupt­säch­lich von Migranten aus Nord­afrika bewohnt wird. Der Vorfall wurde zunächst tunlichst vertuscht, sorgt nun aber in Frank­reich für eine Welle der Entrüstung.



„Ich schneide dir auf dem Koran die Kehle durch“

Wie kath.net unter Beru­fung auf die fran­zö­si­sche Zeitung Le Figaro berichtet, wurde eine Marien-Prozes­sion im Pariser Vorort Nanterre von einem Mob jugend­li­cher Moslems brutal atta­ckiert. Die Prozes­sion, an der rund 30 Katho­liken teil­nahmen, verlief zwischen den Kirchen Saint Joseph und Sainte Marie des Fontenelles. Während des Marsches begannen rund zehn Moslems die Gläu­bigen auf das Übelste zu Belei­digen und auch zu attackieren.

Die Diözese Nanterre berichtet:

„Während dieses Marsches waren zwei Stationen geplant. Beim ersten Halt wurde die Prozes­sion von mehreren Personen ange­griffen, die Belei­di­gungen und krasse und gewalt­tä­tige Drohungen äußerten. Die Fackel eines Gläu­bigen wurde entwendet und auf die Teil­nehmer geworfen. Die Prozes­sion wurde wieder aufge­nommen und ging, begleitet von der Polizei, nach Sainte Marie des Fontenelles.“

Unter anderem wurde gedroht „Ich schneide dir auf dem Koran die Kehle durch“. Die Katho­liken wurden zudem als Kuffar (Ungläu­bige) diffamiert.

Christen in Frank­reich mitt­ler­weile Freiwild

Zunächst berich­tete nur einer der Teil­nehmer in den sozialen Netz­werken von dem Vorfall. Doch auch dort atta­ckierten ihn fana­ti­sche Moslems in den Kommen­tar­be­rei­chen, so dass dieser sogar seinen Account löschen musste. Mitt­ler­weile schal­tete sich auch der fran­zö­si­sche Innen­mi­nister Gérald Darmanin ein: „Diese Vorgänge sind inak­zep­tabel. Die Reli­gi­ons­frei­heit muss in unserem Land in Frieden ausgeübt werden können. Unter­stüt­zung für Katho­liken in Frankreich.“

Angriffe und auch Morde an Christen durch radi­kale Moslems sind in Frank­reich mitt­ler­weile die Regel, statt die Ausnahme. Man erin­nere sich an die vielen Terror­an­schläge, die nahezu tägli­chen Kirchen­schän­dungen oder die bestia­li­schen Morde an den Pries­tern Jacques Hamel und Olivier Maire.