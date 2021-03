Marine Le Pen, die Vorsit­zende der fran­zö­si­schen Partei Rassem­ble­ment National (RN), hat erklärt, dass ihre erste Entschei­dung im Falle ihrer Wahl zur Staats­prä­si­dentin in den bevor­ste­henden Wahlen darin bestehen würde, ein Refe­rendum über die Einwan­de­rung abzuhalten.

Grenz­kon­trollen und eine Steu­er­re­form, die den Druck auf die Mittel­schicht mindern soll, wären eben­falls Prioritäten.

In einer Rede im öffent­li­chen Radio France Inter am Dienstag, 23. März, kündigte Le Pen die „starken Entschei­dungen“ an, die sie treffen würde, wenn sie ein Mandat erhält und zur Präsi­dentin der Repu­blik gewählt wird.

„Meine erste Entschei­dung wäre, ein Einwan­de­rungs­re­fe­rendum abzu­halten. Ich denke, dass die verschie­denen Regie­rungen seit Jahr­zehnten Entschei­dungen in Einwan­de­rungs­fragen getroffen haben, ohne dass das fran­zö­si­sche Volk jemals zu diesem Thema gehört oder befragt wurde“, erklärte sie.

Le Pen sagte, sie verstehe, dass „das fran­zö­si­sche Volk seit Jahr­zehnten nicht mit der Politik einver­standen ist, die in Sachen Einwan­de­rung betrieben wird“.

Ihre Posi­tion scheint von den Daten gestützt zu werden, denn Umfragen zeigen, dass die große Mehr­heit der Fran­zosen die Einwan­de­rung ins Land redu­zieren will, was trotz der Verspre­chen früherer Poli­tiker nicht geschehen ist. Tatsäch­lich hat die linke Regie­rung von Präsi­dent Emma­nuel Macron die Verfol­gung poli­ti­scher Gruppen, die gegen die laxe Haltung des Landes gegen­über ille­galer Einwan­de­rung protes­tieren, verschärft.

Grenz­kon­trolle und Steuerreform

Die Wahl von Le Pen würde wahr­schein­lich eine drama­ti­sche Kehrt­wende in der Einwan­de­rungs­po­litik in Frank­reich einleiten, da sie ange­deutet hat, dass sie den EU-Konsens in dieser Frage in Frage stellen würde.

„Zwei­tens werde ich zur Euro­päi­schen Kommis­sion gehen, um ihr zu erklären, was ich im Bereich der natio­nalen Souve­rä­nität und insbe­son­dere der Kontrolle unserer Grenzen für nicht verhan­delbar halte, weil ich der Meinung bin, dass die Kontrolle der Grenzen eine Frage der natio­nalen Souve­rä­nität ist“, sagte sie.

„Ich werde zu den Ländern gehen, aus denen die Einwan­derer kommen, um ihnen zu sagen, dass sie ihre Lands­leute zurück­nehmen müssen, wenn diese sich in einer irre­gu­lären Situa­tion befinden“, sagte die RN-Vorsitzende.

Sie kündigte auch ihre Absicht an, „die Verfas­sung zu ändern, so dass die fran­zö­si­sche Staats­an­ge­hö­rig­keit entweder vererbt oder erworben wird“.

Sie sagte, ihre dritte große Maßnahme werde sich auf eine Steu­er­re­form konzen­trieren, weil sie findet, dass „der Druck, der heute auf der Mittel­schicht lastet, nicht tragbar ist.“

Akti­ons­be­richt zur Einwanderung

Im Akti­ons­be­richt „Asyl/Immigration“ der Natio­nal­ver­samm­lung, der im April 2018 veröf­fent­licht wurde, wurde die ille­gale Einwan­de­rung als „Geißel“ beschrieben, die die aufein­an­der­fol­genden Regie­rungen nicht in Angriff genommen hätten.

Um dem zu begegnen, schlug das Doku­ment vor, die vorge­la­gerten Migra­ti­ons­ströme zu regu­lieren, die Einwan­de­rung nach Frank­reich zu kontrol­lieren und Assi­mi­la­ti­ons­be­mü­hungen wiederzubeleben.

Quelle: Remix News (Autor: Dénes Albert)