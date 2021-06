Wer zu Zeiten der Corona-Diktatur bei der Diszi­pli­nie­rung aus der Reihe tanzt, für den gibt es in Bayern kein Pardon. Drei Mal saß die Masken­geg­nerin Sylvia Löw als Solo-Demons­trantin in der Innen­stadt von Weiden, ohne Maske in einer masken­pflich­tigen Zone. Die Folgen waren unan­ge­messen und eines Rechts­staates unwürdig.

Nun ist die gegen den Masken­wahn enga­gierte Frau heute Abend bei Petr Bystrons Night­Talk zu Gast (Link unten). Dort berich­tete sie wie es zu ihrer Fest­nahme kam, obwohl sie niemanden gefähr­dete. „Die einzigen die ihr zu nahe kamen, waren die Poli­zisten“ sagt sie. Man erfährt auch, dass sie zwei Tage ihrer fünf­tä­gigen Haft­strafe nackt im Männertrakt des Gefäng­nisses in einer leeren Zelle (nur mit Loch im Boden) inhaf­tiert war und am Boden schlafen musste.

Eine erschüt­ternde Doku­men­ta­tion, die zeigt wie schnell Zustände wieder herge­stellt werden können, die man zuvor nur aus Dikta­turen kannte, wenn es gilt wider­späns­tige Personen zu brechen.

Bystrons Night­Talk ist hier ab heute (24.06.) 20:15 zu sehen: