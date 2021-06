Der Corona-Test-Wahn­sinn an Kindern in Schulen und anderen Bildungs­ein­rich­tungen führt zu immer fata­leren Neben­wir­kungen. Neben den psychi­schen Belas­tungen der destruk­tiven Maßnahmen (Kinder­psy­cha­t­rien sind über­rannt, Suizide nehmen zu), nehmen auch die körper­li­chen Beschwerden zu – und das noch bevor die groß­an­ge­legten Corona-Impfungen für Kinder anlaufen. Denn das massen­hafte Testen mit Stäb­chen sorgt für Verlet­zungen in den Nasen­gängen, bis hinauf zum Gehirn.

Kindern werden Nasen kaputt gemacht

Ein HNO-Arzt in der deut­schen Stadt Bassum schlägt nun Alarm. Immer häufiger kämen Kinder in die Praxis, die an chro­ni­schem Nasen­bluten und anderen nasalen Beschwerden leiden würden. All das, weil das Testen ja mitt­ler­weile schon zur trau­rigen Routine im Alltag der Kinder wurde.

Vor allem Grund­schüler sind häufig betroffen. „Kinder­na­sen­schleim­häute sind sehr empfind­lich und bluten sehr schnell, wenn das Stäb­chen zu grob einge­führt wird.“, so der Arzt.

Voll­nar­kose für Kinder

Die Kinder müssen häufig sogar in Voll­nar­kose (!) versetzt werden, weil ihnen die Äder­chen in den Nasen­schleim­häuten verödet werden. Doch selbst das hilft nicht, denn am kommenden Tag werden die Nasen der Kinder erneut massiv durch das Testen in den Schulen geschä­digt. Der Arzt warnt zudem vor Schäden am Gehirn, denn zu tiefes Einführen des Stäb­chens sei nicht unge­fähr­lich, das der Knochen, der das Gehirn schütze, bei Kindern noch dünner als bei Erwach­senen ist.

Die Eltern sind jeden­falls verzwei­felt, da ihren Kindern oftmals an den Schulen Alter­na­tiven verwhert werden. Die Schulen wollen keine anderen Test­mög­lich­keiten aus Kosten­gründen anbieten.