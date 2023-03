IMPFGEFLÜSTER STAFFEL 2/ Folge#8

Massen­mord an Haus- und Nutz­tieren im Namen des PCR-Tests?

Hier das Tran­skript des Impfgeflüsters:

Herz­lich will­kommen zu unserer Staffel 2 /Folge#8!

Schon mona­te­lang werden wir mit Nach­richten über Ausbrüche der Vogel­grippe H5N1 geflutet. Seit Anfang des Jahres 2023 findet man dies­be­züg­lich immer mehr Berichte. Angeb­lich sollen auch Säuge­tiere, wie z.B. Nerze oder Seelöwen, positiv auf H5N1 getestet worden sein. Diese Horror­mel­dungen sind für Tier­halter kaum mehr zu ertragen. Bei einer amtli­chen Fest­stel­lung eines Vogel­grippe Ausbruchs werden in fast 100 % der Fälle alle Tiere eines Bestandes getötet. Das ist für jene Halter, die in den Tieren nicht nur einen Wirt­schafts­faktor sehen sondern für alle Tier­be­sitzer, welche in ihren Tieren einen Freund und Wegge­fährten sehen, ein Trauma.

Laut einem Zeitungs­ar­tikel Anfang Dezember 2022 kam es zu einem H5N1 Ausbruch in einer Geflügel Ausstel­lung. Die kata­stro­phalen Folgen dieser Maßnahmen waren für die Halter kaum zu ertragen.

Zitat: „Alle Tiere wurden mit Spritzen getötet. Egal, ob man defi­nitiv wusste dass dieses Tier erkrankt war und Proben genommen wurden, oder nicht. Alle, auch die Tiere die topfit waren, wurden getötet.“ Zitat Ende

Die Vogel­grippe soll angeb­lich Anfang 2004 in Thai­land erst­malig aufge­treten sein. Aber was war Jahr­zehnte vorher? Warum ist die Vogel­grippe klinisch sehr schwer bis gar nicht fest­stellbar? Wenn es keiner merkt und unter­schied­liche Symptome vorhanden sind, wie weiß man das mit Sicher­heit? Wie ist es zu erklären, dass H5N1 auch in geschlos­senen Massen­tier­hal­tungen vorkommt, wo das Geflügel niemals mit der Außen­um­ge­bung Kontakt hatte und wo bereits ohnehin penibel auf Hygiene geachtet wird?

Die aktu­ellen Nach­weis­me­thoden der Vogel­grippe kennen wir bereits aus der Corona-Pandemie. Ursprüng­lich wurde zum Nach­weis der Virus­iso­lie­rung in

embryo­nierten Hühner­eiern ein HA-Test durch­ge­führt. Doch ab 2019 wurde dieser Gold­stan­dard mit einem mole­ku­laren Genom Nach­weis mittels PCR-Test ersetzt. Am Beginn standen Schnell­tests als erste Orien­tie­rung, die aber genau wie bei Corona, als unsi­cher beschrieben werden.

Dass der PCR-Test für den Nach­weis einer Infek­tion nicht geeignet sein kann ist in der Wissen­schaft seit langem bekannt, und hat sich auch durch die Coro­na­Pan­demie wieder einmal bestä­tigt. Es wird also als Beweis dieser Tier­seuche H5N1 eine Methode verwendet welche nicht in der Lage ist vermeh­rungs­fä­hige Viren nach­zu­weisen, sondern ledig­lich Frag­mente einer Nukle­in­säu­re­se­quenz. Es gibt auch keine Stan­dar­di­sie­rung dieser PCR Tests. Jedes Labor testet wie es möchte mit unter­schied­li­chen Chemi­ka­lien und Zyklen. Unzwei­fel­haft liegt es aber auf der Hand, dass die PCR-Tests schneller und billiger sind. Am wich­tigsten: sie gene­rieren viel mehr Fälle durch falsch posi­tive Tests. Möchte man mehr Fälle? Möchte man wissen, warum ein Tier erkrankt ist? Wo ist die Differentialdiagnose?

Sterben in freier Wild­bahn wirk­lich so viele Wild­vögel oder könnte es dafür nicht auch andere Ursa­chen geben? Warum tötet man ganze Bestände, wenn es erwiesen ist, dass positiv getes­tete Tiere genauso genesen können? Könnten diese Maßnahmen ledig­lich auf Vermu­tungen, Korre­la­tionen und unge­eig­neten Nach­weis­me­thoden beruhen?

Hier bringen die neu heraus­ge­kom­menen Lock­down-Files aus Groß­bri­tan­nien weiter Licht in die Sache. 100.000 Whats App Chat-Nach­richten der briti­schen Regie­rung zeigen die Vorge­hens­weise der Pandemie Bekämp­fung im Verei­nigten König­reich sehr klar auf. Im Juli 2020 warnte die briti­sche Regie­rung ihre Bürger davor ihre Haus­tiere zu küssen nachdem ein Siam­kätz­chen, das in einer Wohnung lebte, als erstes Tier im Verei­nigten König­reich positiv auf das SARS Cov2-Virus getestet worden war. Im Rahmen der nach­fol­genden Diskus­sionen wurde der absurde Plan entwi­ckelt alle Katzen im Verei­nigten König­reich zu töten. Als Grund für diese Maßnahme wurde Unwis­sen­heit bezüg­lich des Sars Cov2 Virus ange­geben. Es wurde nur deshalb von diesem tieri­schen Massen­mord Abstand genommen da die Regie­rung befürch­tete, dass in der Bevöl­ke­rung ein Aufstand gegen diese absurde Vorge­hens­weise sehr wahr­schein­lich geworden wäre.

Auch in Däne­mark wurden im November 2020 einige Nerze positiv auf Sars Cov2 getestet. Daraufhin beschloss die däni­sche Regie­rung 15 Millionen Nerze zu töten. Das haben sie auch getan. Dies geschah ohne entspre­chende Rechts­grund­lage, da es völlig gesunde Tiere betraf. In der Folge musste der Land­wirt­schafts­mi­nister zurücktreten.

Im Verei­nigten König­reich ereig­nete sich auch der Mord an dem Alpaka Gero­nimo 2021. Dieses Alpaka zeigte keinerlei Krank­heits­sym­ptome. Gero­nimo wurde ledig­lich im Rahmen einer amts­ärzt­li­chen Über­prü­fung auf Rinder­tu­ber­ku­lose positiv getestet. Natür­lich, mit einem PCR-Test. Es folgte eine Medi­en­kam­pagne, welche die Rettung des Tieres errei­chen wollte. Sogar Boris Johnson der dama­lige Premier­mi­nister wurde gebeten dem gesunden, völlig symptom­freien Tier das Todes­ur­teil zu ersparen. Das Minis­te­rium zeigte kein Erbarmen. Gero­nimo wurde getötet. Seine Besit­zerin hat im Anschluss eine Obduk­tion veran­lasst. Es wurden keinerlei Beweise für irgend­eine Erkran­kung des Alpakas Gero­nimo gefunden.

Dieser Massen­mord an Haus- und Nutz­tieren, welcher ledig­lich durch einen posi­tiven PCR-Test begründet wird,ist durch nichts zu recht­fer­tigen. Wann kommen wir endlich wieder zu einer normalen, gesunden Sicht­weise zurück?Oder will man die Menschen bereits kondi­tio­nieren und schlim­mere Maßnahmen für positiv getes­tete Menschen vorbe­reiten? Nicht mit uns!

