Vorrang der Eltern in Fragen der Kinder­er­zie­hung

Wenn Kinder vom Jugendamt in Obhut genommen werden, kann das die letzte Rettung für sie sein, und es mag im Einzel­fall gute Gründe dafür geben. Ein massiver Eingriff in ihr Leben und eine Grat­wan­de­rung für alle Betei­ligten bleibt es dennoch. Wenn ein Kind vom Jugendamt aus seiner Familie genommen wird – die „Inob­hut­nahme“ –, hat das schwer­wie­gende Konse­quenzen für alle Betei­ligten. Oft werden die Kinder durch die Tren­nung von der Familie trau­ma­ti­siert. (Von recht­li­cher Seite sichert der Para­graph 42 des Sozi­al­ge­setz­bu­ches die Inob­hut­nahme.)

Die soge­nannte Inob­hut­nahme gilt als das schärfste Mittel, das Behörden haben, wenn Kinder gefährdet sind. Ein Kind oder Jugend­li­cher kann zeit­weise oder in schweren Fällen auch dauer­haft aus der Familie genommen werden. Dafür muß es aber konkrete Hinweise auf eine Gefähr­dung geben. Grund für eine Inob­hut­nahme sind oft akute Notlagen, zum Beispiel wenn Kinder nicht richtig versorgt werden, weil die Eltern drogen- oder alko­hol­krank sind.

Und damit sind wir beim eigent­li­chen Thema dieses Artikel. Es geht nämlich nicht um wie auch immer „gefähr­dete“ Kinder in „schwie­rigen Fami­li­en­ver­hält­nissen“, sondern um eine Erkran­kung im Fami­li­en­kreis. Seit Jahr­tau­senden kümmert sich in (intakten) Fami­lien jeder um jeden. Das ist das gemein­same Band einer Familie.

Wegen Corona Kinder von ihren Eltern getrennt

Unter diesen Gesichts­punkten erscheint die neueste Absicht der Landes­re­gie­rung Meck­len­burg-Vorpom­mern in einem grellen Licht. Dort will man nicht etwa die Fami­li­en­bande stärken, sondern ausein­an­der­reißen. Dankens­wer­ter­weise hat sich der sozi­al­po­li­ti­sche Spre­cher der AfD-Land­tags­frak­tion, Thomas de Jesus Fernandes, unmiß­ver­ständ­lich dazu geäu­ßert:

„Die Landes­re­gie­rung hat nicht ausge­schlossen, daß als Corona-Maßnahme in Meck­len­burg-Vorpom­mern Kinder von ihren Eltern getrennt werden. Die orga­ni­sa­to­ri­schen Maßnahmen dazu laufen jeden­falls derzeit, und es wird ein Merk­blatt für die Krite­rien einer Entnahme der Kinder aus ihren Fami­lien erar­beitet. Damit würde die Landes­re­gie­rung eine rote Linie über­schreiten. Das würden sich die Bürgen niemals gefallen lassen.

Das Grund­ge­setz schützt das Recht der Eltern auf Erzie­hung ihrer Kinder. Es ist ein abso­lutes Unding, wenn die Landes­re­gie­rung plant, Eltern ihre Kinder zu nehmen, nur weil sie diese nicht inner­halb der Familie sozial isolieren wollen.“

Dazu ergänzt der Parla­men­ta­ri­sche Geschäfts­führer, Prof. Dr. Ralph Weber:

„Ein solches Vorgehen verletzt den Vorrang der Eltern in Fragen der Kinder­er­zie­hung. Kinder aus ihrer Familie zu entfernen, ist sicher kein geeig­neter Weg zur Durch­set­zung von frag­wür­digen Corona-Schutz­maß­nahmen. Sollte es gar nicht anders gehen, müsste sich in solchen Fällen eben die ganze Familie an die häus­li­chen Quaran­tä­ne­maß­nahmen halten. Kinder den Eltern wegzu­nehmen und ggf. gegen den Willen der betrof­fenen Eltern und Geschwister zu isolieren sind Will­kür­maß­nahmen, die allen­falls in Dikta­turen erwogen werfen. Hier bei uns sind sie undis­ku­tabel ausge­schlossen.“

In NRW „kein Kindes­entzug“

Daß es auch anders gehen kann, bestä­tigt nach Angaben der dpa das Gesund­heits­mi­nis­te­rium in NRW, das besorgte Eltern beru­higt:

Das Gesund­heits­mi­nis­te­rium in Nord­rhein-West­falen hat auf die Nach­richt reagiert und Eltern beru­higt, daß im Falle von Corona-Verdachts­fällen ihrer Kinder kein Kindes­entzug drohe.

„In NRW drohen Gesund­heits­ämter nicht mit der Inob­hut­nahme von Kindern und ordnen auch nicht die Isola­tion von Kindern getrennt von der Familie in häus­li­cher Quaran­täne an“, sagte ein Minis­te­ri­ums­spre­cher der „Neuen West­fä­li­schen“. „Mir ist kein Fall bekannt.“

Er ergänzte: „Wenn in NRW aufgrund eines Corona-Verdachts­falls ein Kind in Quaran­täne muß, suchen die Gesund­heits­ämter immer nach lebens­nahen Lösungen, die den Gesund­heits­schutz gewähr­leisten. Wie zum Beispiel, daß ein Eltern­teil eben­falls mit in Quaran­täne geht.“ (dpa/jb 7.8.20)

Dieser Artikel erschien erst­mals conservo, dem Blog des Autors Peter Helmes