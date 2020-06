Nach der „völlig unvor­her­ge­se­henen“ Randa­le­n­acht in Stutt­gart liegen die nerven in Deutsch­land blank. Denn plötz­lich herr­schen in den Städten Zustände, wie man sie seit Jahren schon aus den Migran­ten­vier­teln fran­zö­si­scher Groß­städte kennt. Dass die Main­stream-Medien nun den Spieß umdrehen wollen und die Schand­taten zu rela­ti­vieren versu­chen, ist fast schon ein Natur­ge­setz. Nach der Kölner Silves­ter­nacht von 2015/2016, wo man eben­falls eifrig die wahren Täter verschwieg oder umdeu­tete, wird dies nun auch im Falle Stutt­garts gemacht.

Täter „betrun­kene Männer“ aus „Party­szene“

So läuft das Medi­en­framing voll an. Und auser­koren hat man diesmal die dubiose und offenbar massiv gefähr­liche „Party­szene“. Diese soll nämlich nun für die Randale, samt Plün­de­rungen und Angriffen auf die Polizei, in Stutt­gart verant­wort­lich gemacht werden.

So schreibt die Süddeut­sche Zeitung: „500 junge Männer aus der Party­szene ziehen eine Nacht lang plün­dernd und randa­lie­rend durch die Stutt­garter Innen­stadt und greifen auch Poli­zisten an.“ Zudem sei das Gewalt­phä­nomen „männ­lich und betrunken“. Kein Wort etwa von den auf Video doku­men­tierten Migranten, die unter Allahu-Akbar-Rufen auf die Polizei losgingen, oder den Links­ex­tre­misten, die Geschäfte plün­derten.

Für ZDF sind Allahu-Akbar-Rufe „regio­nale Dialekte“

Den Vogel schoss aller­dings das ZDF ab. Von Inter­net­nutzer mehr­fach gefragt, warum denn die Krimi­nellen und Randa­lierer auf den Videos so oft schlecht Deutsch spre­chen, antwor­tete man:

„die deut­sche Sprache ist bekannt für ihre reich­hal­tigen Regio­nal­dia­lekte. Dennoch bitten wir dich, deine Mitbürger*innen nicht aufgrund eines Dialektes zu diskri­mi­nieren.“