Erneut erschüt­tert ein unglaub­li­ches Hass­ver­bre­chen gegen Weiße die kurz vor grös­seren Rassen­un­ruhen stehenden USA und erneut schweigen sämt­liche Main­stream-Medien dazu. Wie ledig­lich alter­na­tive Nach­rich­ten­seiten und Inter­net­ak­ti­visten publik machten, wurde im US-Bundes­staat North Caro­lina der 5‑jährige Cannon Hinnant von einem mehr­fach vorbe­straften Schwarzen mit einer Schuss­waffe am hell­lichten Tag in seiner Einfahrt hinge­richtet.

Schwarzer exeku­tierte Klein­kind ohne Vorwar­nung

Wie Augen­zeugen berich­teten ging der 25-jährige Afro­ame­ri­kaner Darius N. Sessoms, bereits behörd­lich auffällig wegen „psychi­scher Probleme“ und diversen Vorstrafen, die Wohn­straße des Jungen entlang und kam zur Einfahrt dessen Hauses. Dort fuhr der 5‑Jährige gerade mit seinem Rad. Sessoms soll eine Schuss­waffe hervor­ge­holt, sie dem Kind an den Kopf gehalten und dann abge­drückt haben. Der unfass­bare Mord wurde von seinen beiden Schwes­tern (7 und 8) sowie einer Nach­barin mitan­ge­sehen. Sessoms soll in der Nach­bar­schaft bekannt, aber bisher unauf­fällig gewesen sein.

Trotz aller sofort einge­lei­teten Hilfs­maß­nahmen verstarb das Klein­kind wenig später im Wilson Medical Center. Der Vater des Sohnes, der während des Vorfalls im Haus war, erlitt einen Nerven­zu­sam­men­bruch. Der Täter Sessoms flüch­tete derweil mit seinem Auto zu seiner Wohnung und wurde dort wenig später von der Polizei über­wäl­tigt.

Medien schweigen eisern zu Hass­ver­bre­chen gegen Weiße

Wie schon bei einem Vorfall vor einigen Wochen, wo ein Afro­ame­ri­kaner auf dem Nacken eines weißen Klein­kindes kniete und „Black Lives Matter“ skan­dierte – UNSER MITTELEUROPA berich­tete – verschwiegen auch jetzt sämt­liche großen Medien das Hass­ver­bre­chen. Ganz einfach, weil das Opfer die falsche Haut­farbe hatte. Weder CBS News, NBC News, MSNBC, CNN, NPR, New York Times, die Washington Post, TIME, oder News­week berich­teten von dem Vorfall, auch kein deutsch­spra­chiges Medium bisher. Ledig­lich ABC13 News und Fox News widmeten dem Verbre­chen einen Bericht.

Daher ging der Hashtag #SayHis­Name binnen kürzester Zeit im Internet viral. Der Name und das Verbre­chen an Cannon Hinnant soll nicht vergessen werden. Eine GoFundMe Kampagne mit den Titel „Justice for Cannon“ konnte binnen kürzester Zeit an die 120,000 Dollar an Spenden für die schwer trau­ma­ti­sierte Familie einnehmen.