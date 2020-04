Unseren Lesern ist sicher aufge­fallen, dass wir bei der Beur­tei­lung der Sinn­haf­tig­keit der Corona-Maßnahmen eher zurück­hal­tend waren. Der Grund dafür ist schnell erklärt: Wir sind weder Viro­logen noch Bakte­rio­logen und auch keine Ärzte. Wir vertrauen da Experten, wie beispiels­weise dem WHO-Nothil­fe­di­rektor Michael Ryan, mehr als Poli­ti­kern, die diese Krise jetzt wohl nur aus der Sicht sehen, ob sie ihnen nützt (wie derzeit der Merkel-CDU) oder schadet. Aus diesem Grund sollen vor dem Hinter­grund einer völlig chao­ti­schen und nicht mehr nach­voll­zieh­baren Gesund­heits­po­litik in unserem online-Magazin in Zukunft verstärkt Fach­leute zu Wort kommen, am besten Ärzte, die auch von Politik was verstehen. Wie beispiels­weise Dr. Chris­tina Baum:

„Masken­pflicht ist unsinnig!“

Die sozi­al­po­li­ti­sche Spre­cherin der AfD-Frak­tion Dr. Chris­tina Baum MdL hat Sozi­al­mi­nister Manfred Lucha (Grüne) letzte Woche in der Sozi­al­aus­schuss­sit­zung auf die Gefahren beim längeren Masken­tragen hinge­wiesen und die Verpflich­tung dazu kriti­siert.

„Zum einen ist die Atmung erschwert, was beson­ders älteren und lungen­kranken Personen große Probleme bereiten wird. Zum anderen wird vermehrt CO₂ einge­atmet und es entsteht durch das Atmen Feuch­tig­keit in einer Art ‚Feuch­te­kammer‘, die zu einer vermehrten Aufnahme von Bakte­rien und Viren in der Lunge führen kann“, so die Medi­zi­nerin. „Beim längeren Tragen entsteht zudem ein Beklem­mungs­ge­fühl. Auch die akus­ti­sche Verstän­di­gung ist stark einge­schränkt und eine mimi­sche Kommu­ni­ka­tion prak­tisch ausge­schlossen. Daher ist beson­ders in den Sommer­mo­naten das verpflich­tende Tragen einer Mund- und Nasen­be­de­ckung über längere Zeit nicht zumutbar und sogar kontra­pro­duktiv.“

Eine Masken­pflicht lehnt die selbst­stän­dige Zahn­ärztin weiterhin ab. „Wer eine Maske tragen möchte, kann dies selbst­ver­ständ­lich tun. Eine Pflicht greift jedoch erheb­lich in die Persön­lich­keits­rechte ein. Selbst die Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­tion WHO sieht im Kampf gegen die Ausbrei­tung des Coro­na­virus keinen Nutzen im allge­meinen Mund­schutz­tragen. Es gebe keinerlei Anzei­chen dafür, dass damit etwas gewonnen wäre, sagte der WHO-Nothil­fe­di­rektor Michael Ryan bereits Ende März in Genf“, so Baum.

Anm.:

Das Chris­tina Baum schon mehr­fach Ziel links­ex­tremer Terror­at­ta­cken wurde, versteht sich ange­sichts der Quasi­dul­dung des Faust­rechts im „tole­ranten“ Deutsch­land von selbst. Sehen Sie auf dokumentationsarchiv.com einen Repor­tage über so einen Über­griff und ein Video des Inter­views dazu mit der sympa­thi­schen Medi­zi­nerin.