Von Daniele Scalea

Das Inter­view, das Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle der Inter­viewerin Oprah Winfrey gaben, hat auf beiden Seiten des Atlan­tiks für großes Aufsehen gesorgt. Darin erklärte die ehema­lige ameri­ka­ni­sche Schau­spie­lerin Markle die Gründe, die sie und ihren Mann dazu brachten, sich vom briti­schen Königs­haus zu lösen. Gekleidet in ein 5.000-Dollar-Kleid beklagte sie, dass ihre fürst­li­chen Jahre so schreck­lich waren, dass sie an Selbst­mord dachte. Doch die eigent­liche „Bombe“ war der Vorwurf an die briti­schen Royals, ihrem Sohn Archi­bald den Titel „Prinz“ aus rassis­ti­schen Gründen (Meghan Markle ist Mestize) verwei­gert zu haben.

Um es klar zu sagen: Der ehema­ligen ameri­ka­ni­schen Schau­spie­lerin, die seit ihrer Kind­heit von dem Wunsch besessen ist, eine Prin­zessin zu werden, ging es nicht um den Titel. Wie sie der Inter­viewerin erklärt, ging es ihr nur um den Schutz, der mit diesem Titel verbunden ist. Auf Kosten der briti­schen Steu­er­zahler natürlich…

Tatsache ist, dass der von Meghan Markle lancierte und inter­na­tional viel Aufsehen erre­gende Vorwurf völlig haltlos ist: Der Fürs­ten­titel wurde ihrem Sohn nicht verwei­gert, weil er ihm einfach nicht zustand. Um die Anzahl der könig­li­chen Titel (mit denen Rollen und Vorteile verbunden sind) zu begrenzen, legte Georg V. im Jahre 1917 fest, dass nur die Kinder des Herr­schers, die von männ­li­chen Kindern gebo­renen Enkel­kinder und „der älteste lebende Sohn des ältesten lebenden Sohnes des Prinzen von Wales“ „Prinzen“ und „Prin­zes­sinnen“ sein dürfen. Kraft dessen tragen die vier Kinder von Königin Eliza­beth (Charles, Edward, Andrew und Anne), die beiden Söhne von Prinz Charles von Wales (William und Harry), die beiden Töchter von Prinz Andrew (Beatrice und Eugenie) und Prinz Williams ältester Sohn, der Herzog von Cambridge (George), könig­liche Titel. Umge­kehrt haben neben Prinz Harrys Sohn Archie, Duke of Sussex, auch die beiden Kinder von Prin­zessin Anne, Peter Phil­lips und Zara Tindall, keine könig­liche Titel. Es muss hier noch erwähnt werden, dass Königin Eliza­beth im Jahre 2012, um eine (heut­zu­tage von der öffent­li­chen Meinung wenig akzep­tierte) Geschlech­ter­dis­kri­mi­nie­rung unter den zukünf­tigen Kindern ihres Neffen William (ältester Sohn des Prinzen von Wales und somit Thron­folger) zu vermeiden, beschlossen hat, dass alle ihre Nach­kommen (und nicht nur das älteste männ­liche Kind) den könig­li­chen Titel tragen sollen: dies galt für Louis und Char­lotte. Zuvor hatte Eliza­beth jedoch die könig­li­chen Titel weiter einge­schränkt, als sie den beiden Kindern von Prinz Andrew (Louise und James) den Status eines Prinzen und einer Prin­zessin verweigerte.

Dieser lange Exkurs über die briti­schen dynas­ti­schen Regeln war notwendig, um klar­zu­stellen, dass Archie, der Sohn der Herzöge von Sussex (Harry und Meghan), kein Geburts­recht auf den Prin­zen­titel und die daraus resul­tie­renden Privi­le­gien hat. Womit das Karten­haus des von der ehema­ligen ameri­ka­ni­schen Schau­spie­lerin ange­pran­gerten „könig­li­chen Rassismus“ zusammenfällt.

Nur wenige haben sich jedoch die Mühe gemacht, diese Fakten zu über­prüfen. Der emotio­nale Appell des angeb­li­chen „Rassismus“ schwingt zu laut im zere­bralen Vakuum der Anhänger progres­siver Ideo­lo­gien mit. Da für sie die Exis­tenz von „syste­mi­schem Rassismus“ ein zu vermu­tendes Faktum ist, könnten sie Meghans Worte locker für bare Münze nehmen und das tun, was sie 365 Tage im Jahr tun: sich weiter über den bösen Westen und den bösen weißen Mann empören.

Meghan Markle hat die Opfer­karte ausge­spielt, weil sie sehr gut weiß, wie man heut­zu­tage und unter dem Deck­mantel der Hege­monie der Linken damit einen immer gewin­nenden Joker ziehen kann. Und es ist bezeich­nend, dass sie diese Karte vor Oprah Winfrey ausspielte, die sich trotz ihres 3,5‑Milliarden-Dollar-Vermögens gerne als Opfer von Rassismus ausgibt (denk­würdig, als sie versuchte, das Leben einer Verkäu­ferin in Zürich zu ruinieren, indem sie ihr ohne Beweis vorwarf, ihr eine 40.000-Dollar-Handtasche nicht verkaufen zu wollen). Jeder vernünf­tige Mensch würde verstehen, dass es keinen besseren Weg gibt, die Klage über den „syste­mi­schen Rassismus“ zu wider­legen, als das Leben von Meghan Markle selbst zusam­men­zu­fassen: die Tochter eines Afro­ame­ri­ka­ners, die es schafft, einen briti­schen Royal zu heiraten, dann des fürst­li­chen Lebens über­drüssig wird, sich mit ihm von der könig­li­chen Familie trennt, nach Kali­for­nien in eine 15-Millionen-Dollar-Villa zieht, einen Vertrag mit Spotify für 15 Millionen Dollar und einen mit Netflix für – hört, hört – 100 Millionen Dollar unter­schreibt – beschei­dene Entschä­di­gungen, um der Welt von Armut, Diskri­mi­nie­rung und, wenn wir schon dabei sind, auch vom Klima­wandel zu erzählen. Wen kümmert es schon, wenn sie privi­le­giert sind und nur mit dem Privatjet reisen?

Über­be­zahlt, verwöhnt von den von der „Genera­tion Z“ am meisten geliebten Enter­tain­ment-Anfüh­rern, werden sie den jungen Leuten erklären, dass Meghan Markle, Oprah Winfrey, Lewis Hamilton, LeBron James usw. die „Ausge­beu­teten“ sind, während ihre Eltern unter­be­zahlte Arbeiter, beschei­dene Ange­stellte oder Zeit­löhner waren, die ewig mit dem Gespenst der Arbeits­lo­sig­keit zu kämpfen hatten, während andere Arbeiter und kleine Laden­be­sitzer weiß­häutig und ergo die „Ausbeuter“ sind. Und wissen Sie was? Ein großer Teil der „Genera­tion Z“ wird ihnen diesen Unsinn abkaufen, denn als man sie vor der Notwen­dig­keit gewarnt hat, der kultu­rellen Hege­monie der Linken entge­gen­zu­wirken, haben sie mit den Schul­tern gezuckt und gedacht, dass „man Kultur nicht essen kann“. Auf diese Weise lassen sie zu, dass unsere Kinder indok­tri­niert und dazu gebracht werden, ihre Vorfahren, ihre Geschichte und ihre Zivi­li­sa­tion zu hassen.

Quelle: Centro Machia­velli

Daniele Scalea

Gründer und Präsi­dent des Centro Studi Machia­velli. Er hat einen Abschluss in Geschichts­wis­sen­schaften (Univer­sität Mailand) und einen Doktor­titel in Poli­tik­wis­sen­schaften (Univer­sität Sapi­enza). Er ist Professor für „Geschichte und Doktrin des Dschi­ha­dismus“ und „Geopo­litik des Nahen Ostens“ an der Univer­sität Cusano. Von 2018 bis 2019 war er Sonder­be­rater für Einwan­de­rung und Terro­rismus des Unter­staats­se­kre­tärs für Auswär­tige Ange­le­gen­heiten Guglielmo Picchi. Sein neuestes Buch (geschrieben mit Stefano Graziosi) ist Trump contro tutti. L’Ame­rica (e l’Oc­ci­dente) al bivio (Trump vs. alle. Amerika (und der Westen) am Scheideweg).