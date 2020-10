Auf den Kana­ri­schen Inseln sind inner­halb von 48 Stunden mehr als 1.000 afri­ka­ni­sche Migranten ange­kommen. So viele Ankünfte in so kurzer Zeit seien seit mehr als zehn Jahren nicht mehr verzeichnet worden, teilte das Rote Kreuz mit. Demnach sind seit Donnerstag 1.015 Menschen an Bord von 37 Booten auf den Inseln Lanza­rote, Fuer­te­ven­tura, Gran Canaria und Tene­riffa ange­kommen, berichtet die ZEIT.

„Flücht­linge“ als die übli­chen kräf­tigen junge Männer

Laut Rotem Kreuz stammen die Männer aus dem Maghreb und aus Ländern südlich der Sahara. Ihr Gesund­heits­zu­stand sei gut, einige litten an leichten Unter­küh­lungen. Alle „Flücht­linge“ wurden auf das Coro­na­virus getestet. Wie der spani­sche Fern­seh­sender RTVE berich­tete, sind seit Januar bereits rund 7.500 Migranten auf den Inseln ange­kommen. Im gesamten vergan­genen Jahr waren es etwa 2.700 Versor­gungs­su­chende. Die Zusam­men­set­zung der Ankömm­linge entspricht dem übli­chen Bild: Lauter kräf­tige junge Männer die „geflüchtet“ sind.

Minister wird Zeuge der Inva­sion

Migra­ti­ons­mi­nister José Luis Escrivá ist direkter Zeuge der ange­spannten Situa­tion auf den Kana­ri­schen Inseln geworden, melden die Tene­riffa News. Bei seinem Nachhol-Besuch erkannte er „die Realität“ vor Ort und versprach „eine umfas­sende Antwort des Staates“. Genau zu seinem Besuch hatten in nur 48 Stunden mehr als 1000 Migranten die Inseln erreicht.

Geduld der Bewohner am Ende

Vor Ort sprach Escrivá schließ­lich aus, was den kana­ri­schen Behörden längst klar war: Zur Krise Anfang der 2000er-Jahre hatte es bereits eine Flücht­lings­welle gegeben. Doch diesmal ist die Lage ernster. Und erneut trifft sie – diesmal wegen Corona – mit einer sozio­öko­no­mi­schen Krise auf dem Archipel zusammen, was die Geduld der Bewohner, der nur etwa 100 Kilo­meter von Afrika entfernten Inseln zusätz­lich auf eine harte Probe stellt.