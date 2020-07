Erneut wurde eine Asyl­wer­ber­un­ter­kunft in Deutsch­land Schau­platz einer Gewalt­es­ka­la­tion. Und erneut geriet die Unter­kunft dabei in Brand. Und erneut waren es keine „bösen Rechten“, die für das Feuer verant­wort­lich waren, sondern ein auslän­di­scher Heim­be­wohner. Diesmal geschehen in Heidel­berg, wo ein 31-jähriger Asylant (vermut­lich aus Afrika) seine Unter­kunft in Brand steckte.

Kein Taschen­geld bedeutet Feuer!

Der Bewohner des Ankunfts­zen­trums im Patrick-Henry-Village hat am Mitt­woch­nach­mittag Papier in einem Einbau­schrank nahe der Küche ange­zündet. Das Feuer brei­tete sich rasch aus, als die Feuer­wehr samt Polizei eintraf, konnte der Brand aber bereits wieder gelöscht werden. Ein Mitar­beiter des Sicher­heits­dienstes bemerkte den Feuer­alarm während der Essens­aus­gabe und konnte durch sein schnelles Reagieren Schlim­meres verhin­dern. Zudem zerstörte der unzu­frie­dene Schutz­su­chende Scheiben und Türen des Asyl­heims.

Der Grund: Die Wut über fehlendes Taschen­geld. Der „Neubürger“ erwar­tete sich scheinbar einen ange­mes­senen finan­zi­ellen Beitrag für seine Ankunft in Deutsch­land. Immerhin forderte er kein Haus, wie ähnliche Fälle bereits bewiesen. Wirk­liche Konse­quenzen wird der Migrant jeden­falls keine fürchten müssen. Ihn erwartet ledig­lich eine Straf­an­zeige wegen Sach­be­schä­di­gung durch Brand­le­gung.