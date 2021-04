Der durch den Raus­wurf von Torwart­trainer Zsolt Petry beim Bundes­li­gisten Hertha BSC ausge­löste Schlag­ab­tausch geht weiter. Der Staats­se­kretär des Außen­mi­nis­te­riums, Levente Magyar, bestellte den Gesandten der Botschaft der Bundes­re­pu­blik Deutsch­land in Buda­pest zu sich ein. Das Gespräch drehte sich um den hohe Wellen schla­genden Fall der „Entlas­sung eines unga­ri­schen Staats­bür­gers durch seinen deut­schen Arbeit­geber“. Die unga­ri­sche Regie­rung sei empört, dass in Deutsch­land jemand exis­ten­ziell bedroht werde, der von seinem Recht der freien Meinungs­äu­ße­rung im vorge­ge­benen gesetz­li­chen Rahmen Gebrauch macht. Deutsch­land und Ungarn hätten unmit­tel­bare geschicht­liche Erfah­rungen mit dem zur Perfek­tion getrie­benen Meinungs­terror gemacht.

Maske geheu­chelter Meinungs­frei­heit fällt

Außen­mi­nister Péter Szij­jártó echauf­fierte sich über die „Aufre­gung“ in Öster­reich, nachdem das unga­ri­sche staat­liche Nach­rich­ten­fern­sehen M1 eine Jour­na­listin aus Öster­reich „kriti­sierte“. „Langsam lassen sie die Maske der geheu­chelten Medien- und Meinungs­frei­heit fallen“, schrieb der Poli­tiker auf Face­book. „Wenn ein Fußballer erklärt, die Familie ist eine Familie, dann darf er das, wenn aber einer Stel­lung zu Familie und Migra­tion entgegen dem libe­ralen Main­stream bezieht, wird er gefeuert. Die libe­rale Jour­na­listin darf seelen­ruhig Fake News über ein Land verbreiten, aber sobald sie von einem anderen Jour­na­listen dafür kriti­siert wird (der also auch nur seine Meinung wieder­gibt), dann ist das ein Angriff auf die Pres­se­frei­heit.“ Szij­jártó schließt seinen Beitrag mit dem Hinweis: „Tja, meine lieben Freunde, zwei Patzer binnen weniger Tage, einfach lächerlich…“

„Wir werden nicht aufhören“

Der unga­ri­sche Außen­mi­nister habe seine Posi­tion in dieser Weise gegen­über seinem öster­rei­chi­schen Amts­kol­legen kund­getan, hieß es weiter. Alex­ander Schal­len­berg reagierte derweil auf Twitter: „Kriti­sche Fragen zu stellen ist Kern­auf­gabe von Medien.“ Er nahm die Jour­na­listin Fran­ziska Tschin­derle vom Magazin „Profil“ in Schutz, die drei Fragen an EU-Abge­ord­nete des Fidesz gerichtet hatte. Sie wollte Infor­ma­tionen zu der neuen konser­va­tiven euro­päi­schen Partei­en­al­lianz erhalten, die Abge­ord­neten fühlten sich durch die Fragen jedoch provo­ziert und leiteten diese an die M1-Redak­tion weiter. Wie diese mit der Jour­na­listin in einem 3‑minütigen Beitrag umspring, bezeich­nete der Außen­mi­nister Öster­reichs als „unver­tretbar“. Tschin­derle selbst bekräf­tigte nach dem Vorfall ihre Über­zeu­gung: „Hier geht es nicht um uns, sondern um die Kollegen in Ungarn, die Soli­da­rität verdienen. Wir werden nicht aufhören, über den Nieder­gang der Demo­kratie in unserem Nach­bar­land zu berichten.“

Dieser Beitrag erschien zuerst in der BUDAPESTER ZEITUNG, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.