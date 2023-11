Auch die italie­ni­sche Minis­ter­prä­si­dentin Girogia Meloni ist den berüch­tigten russi­schen Telefon-Trolls „Vovan und Lexus“ auf den Leim gegangen. In einem Gespräch mit einem angeb­li­chen afri­ka­ni­schen Poli­tiker sprach Giorgia Meloni für all ihr EU-Kollegen freimütig:

„Alle haben genug von der Ukraine!“

Laut Meloni hätte sich durch dukrai­ni­sche Gegen­of­fen­sive nichts geän­dert. Deshalb müsse man auf den „rich­tigen Moment“ warten, um einen Ausweg aus dieser Situa­tion zu finden.

Für die italie­ni­sche Minis­ter­prä­si­dentin sei außerdem die Lösung der Migra­ti­ons­krise viel wich­tiger. Und Meloni beklagte, dass die EU-Führung, Italien mit Hundert­tau­senden von Flücht­lingen im Stich gelassen habe und selbst der redse­lige Macron nicht auf die Aufrufe ihrer­seits geant­wortet habe.

Trotzdem möchte Meloni die Ukraine weiterhin unter­stützen, aber den faschis­ti­schen Bandera zu glori­fi­zieren, sei „eine Ange­le­gen­heit der Ukrainer“.

Und um die Ener­gie­krise in den Griff zu bekommen, müssten sich die west­li­chen Länder um Afrika „kümmern“.

Rom gab später offi­ziell bekannt, dass das ominöse Gespräch statt­ge­funden hatte…

The Russian comedy duo Vovan and Lexus made a prank call to Italian PM Giorgia Meloni preten­ding to be the head of the African Union.

In the call (confirmed as authentic by the Italian govern­ment) Meloni said that all her Euro­pean colle­agues are already… pic.twitter.com/ybad9AkoZv

— Crazy Ass Moments in Italian Poli­tics 🇮🇹 (@CrazyItalianPol) November 1, 2023