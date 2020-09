Die Menschen­händler versi­chern ihren Kunden, dass die diversen Nicht­re­gie­rungs­or­ga­ni­sa­tionen mit ihnen zusam­men­ar­beiten. Und die Belege dafür mehren sich.

So erklärte Abu Ajela Abdel­bari, Komman­deur der liby­schen Küsten­wache, die Verstri­ckungen zwischen Menschen­schmugg­lern und NGOs: „Sie haben Kontakt­leute auf den NGO-Schiffen und kontak­tieren diese häufig tele­fo­nisch, wenn die Passa­giere noch an den Stränden sind, um sich über den Treff­punkt abzu­stimmen, an dem die Migranten abge­holt werden sollen.“

Auch in ihrer Online-„Werbung“ drücken sich die Menschen­händler unmiss­ver­ständ­lich aus. Zum Beispiel schreibt der Menschen­schmuggler Imad Algari: „Wir bieten eine bequeme Über­fahrt nach Italien für 2.000 Dinar (ca. 450 Euro). In 6 Stunden sind Sie auf der anderen Seite.“

Die Lüge von den „verzwei­felten Menschen auf der Flucht vor dem Krieg" und vom „liby­schen Chaos": Aus Misurata (Libyen) kommen vor allem „zahlende Passa­giere" aus Bangla­desch. Aus Zlitan Marok­kaner und Malier. Aus Homs zumeist Leure aus dem Sudan, Niger, Nigeria und Burkina Faso. Aber keine Libyer: weil Libyen das Land ist, von wo aus sie die Über­fahrt nach Europa gebucht habe, nicht aber das Land, vor dem sie fliehen.





Es gibt krimi­nelle Banden, die einst in den Drogen- und Ölhandel verwi­ckelt waren und von Malta aus unter­stützt werden, um den Menschen­handel zu erleich­tern: „Insbe­son­dere in Valletta gibt es eine Gruppe, die aus einem italie­ni­schen Ehepaar zusammen mit zwei Malte­sern besteht, die sich um die Treib­stoff­ver­sor­gung der Boote auf dem Weg nach Italien kümmern. Es kann auch vorkommen, dass auf halber Strecke, mehr oder weniger auf der Höhe von Malta, die liby­schen Boote zurück­kehren, nachdem sie die Migranten auf andere Motor­boote umge­laden haben, die von der italie­ni­schen Küste aus in See gesto­chen sind. Gewöhn­lich fahren diese Boote in großer Zahl, sogar ein Dutzend von ihnen gleich­zeitig. Auf diese Weise können wir, selbst wenn wir sie abfangen, höchs­tens ein paar von ihnen aufhalten: die anderen schaffen es, durch­zu­kommen“.

Immer mehr Menschen­schmuggler geben Kontakte zu den NGOs zu:



Diese Enthül­lung erfolgte nach der Aussage eines ille­galen Migranten:



An dieser Stelle stellt man sich die Frage: Warum werden die NGOs nicht als krimi­nelle Verei­ni­gungen behan­delt?

Und sagen wir es deut­lich: Es wäre nicht einmal notwendig, dass es direkte Kontakte zwischen den Menschen­schmugg­lern und den NGOs gibt. Die bloße Präsenz der NGOs erleich­tert die Arbeit der Menschen­schmuggler. Sie setzen auf NGOs, um den Verkehr und damit die Einnahmen zu erhöhen. Man kann auf Twitter lesen, wo die NGOs die Ankunft ihrer Schiffe ankün­digen; die weiteren Schritte sind dann auf spezia­li­sierten Websites der Menschen­schmuggler zu verfolgen.

Warum ermit­telt eigent­lich kein Staats­an­walt gegen Face­book, wo Hunderte von Seiten für das Geschäft mit den ille­galen Migranten werben?



