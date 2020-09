Wie menschen­ver­ach­tend und inhuman das Gedan­kengut von Linken und insbe­son­dere den „Ökofa­schisten“ der Grünen ist, bewies der Bundes­spre­cher der Grünen Jugend in Deutsch­land, Georg Kurz, auf Twitter. Dort posierte er mit einem Schild und süffi­santer Miene mit einem Schild auf dem steht „Abor­tion is Health­care“. Dem nicht genug, ist neben ihm eine Partei­kol­legin zu sehen, wie sie stolz einen Klei­der­bügel in die Höhe hält. Und dieser wurde bewusst gewählt, denn vor allem in früheren Zeiten trieben Frauen ihre unge­bo­renen Kinder oftmals auf brutalste Art und Weise mit Klei­der­bü­geln ab. Eine Symbolik, die geschmack­loser nicht sein könnte.

Linke feiern „Akti­onstag für sichere Abtrei­bung“

Anlass der unfass­baren Aktion der Grünen Jugend war der welt­weite „Safe Abor­tion Day“ am 28. September, einem „Akti­onstag für sichere Abtrei­bung“, den Ultra­fe­mi­nis­tinnen und Links­ra­di­kale welt­weit dazu nutzen, um die Libe­ra­li­sie­rung von Abtrei­bungs­ge­setzen weiter voran­zu­treiben. Zudem will man Abtrei­bungen in immer mehr Ländern als „Grund- und Menschen­recht“ dekla­rieren, welches vom Steu­er­zahler bei Bedarf auch finan­ziert werden soll. Daher auch die Forde­rung der Grünen, „sichere Schwan­ger­schafts­ab­brüche“ seien „Grund­ver­sor­gung“.

Sichere Schwan­ger­schafts­ab­brüche sind Grund­ver­sor­gung und müssen endlich auch als solche behan­delt werden, da gibt’s nix zu disku­tieren.#SafeA­b­or­ti­onDay #wegmit218 pic.twitter.com/Uyt71V5uzi — Georg Kurz (@oekofuzzi) September 28, 2020

Abtrei­bungen bis zur Geburt oder sogar danach?

Doch dabei machen Linke bei weitem keinen Halt. Nicht nur in Kanada oder den USA, auch in Europa fordern Femi­nis­tinnen immer laut­starker das Recht ein, unge­bo­rene Kinder bis kurz vor der Geburt abtreiben, also töten, zu dürfen. In manchen Regionen Nord­ame­rikas ist dies bereits möglich.

Und auch über das Töten eines Kindes nach (!) der Geburt wird laut nach­ge­dacht.

Zum Vergleich: Dass männ­liche Kücken in Hühner­be­trieben getötet („geschred­dert“) werden, brachte die Grünen in Deutsch­land und Öster­reich derart auf die Palme, dass man mona­te­lang dagegen kampa­ni­sierte.