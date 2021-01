Merkel: Ein Herz für Schüler – jedoch nur für Migranten-Kinder 

Nachdem die Bundes­kanz­lerin sich für eine längere Schul­schlie­ßung ausge­spro­chen hat, spricht sie nun auch die sich für die Schüler daraus erge­benden Nach­teile an. Es gebe jetzt „lange Zeiten, in denen keine Präsenz­schule statt­finden kann“, schluss­fol­gert sie weise und bekundet ihr Mitge­fühl auf gerade rührende Weise, da die Kinder durch den fehlenden Unter­richt belastet seien. Das mag schon stimmen, jedoch sind die Leid­tra­genden in erster Linie Kinder aus Migran­ten­fa­mi­lien, sagt sie. Wieso, könnte man sich fragen? Gehen die beson­ders gerne in die Schule? Sind die beson­ders lern­freudig und wissbegierig?

Migran­ten­kinder seien in „sehr viel schwie­ri­geren Situation“

Merkel belehrt uns: Dieje­nigen Kinder seien in einer „sehr viel schwie­ri­geren Situa­tion“, bei denen „die Eltern eben nicht zu Hause Deutsch spre­chen“. Warum es andere Kinder leichter haben, erklärt uns die Kanz­lerin eben­falls, denn „wo beide Eltern die deut­sche Sprache perfekt verstehen und spre­chen und gleich­zeitig viel­leicht auch eine akade­mi­sche Berufs­aus­bil­dung haben“, haben es die Kinder „einfa­cher“, so sie aus derar­tigen Fami­lien kommen. Die unter­schied­li­chen Belas­tungen seien „uns sehr bewusst“, versi­cherte Merkel.

Fehlt gerade noch, das wir, also die „schon länger hier leben“ (Merkel) an diesem Handicap schuld seien. Gut möglich, dass man sich deshalb bemühe inte­gra­ti­ons­re­sis­tenten Versor­gungs­su­chenden einmal mehr unter die Arme zu greifen. Nicht umsonst äußerte sie sich so bei der Entge­gen­nahme des Abschluss­be­richts der Fach­kom­mis­sion Inte­gra­ti­ons­fä­hig­keit. Ein mehr als 280 Seiten starke Doku­ment gibt zahl­reiche Empfeh­lungen, um die Inte­gra­tion von Einwan­de­rern zu verbes­sern, berichtet die WELT. Bleibt zu hoffen, dass diese Hand­rei­chung erfolg­ver­spre­chender sein wird, als all die vorge­schla­genen Versuche zuvor, das Unmög­liche möglich zu machen.