Eine weitere Verschwö­rungs­theorie von „Corona-Leug­nern“ und „Covidioten“ wandelt sich in graus­liche Realität. Nämlich die Befürch­tung, dass in Zukunft der Impf­zwang durch die Hintertür statt­finden wird und prak­tisch die Bevöl­ke­rung auf Dauer spalten wird: In Geimpfte und Leute die sich nicht als Impf-Versuchs­ka­nin­chen miss­brau­chen lassen wollen.

Um nicht in Verdacht geraten, Fake-News zu verbreiten und einmal mehr Opfer von „unab­hän­gigen Fakten­che­ckern“, die uns wieder­holt bei Face­book anpatzen, zu werden, zitieren wir wört­lich was gerade die WELT meldet:

„In drei Monaten soll es möglich sein, natio­nale digi­tale Impf­aus­weise mitein­ander zu verbinden, sagt Bundes­kanz­lerin Angela Merkel nach dem ersten Tag des EU-Gipfels. Und sie stellt die Bevöl­ke­rung auf Impfungen „über längere Jahre“ ein.“

Merkel wider­spricht Merkel

Vor wenigen Tagen stellte die Kanz­lerin noch die „Froh­bot­schaft“ in den Raum, dass „dass die Pandemie erst besiegt ist, wenn alle Menschen auf der Welt geimpft sind“, unsere Redak­tion berich­tete, so ist jetzt von Muta­tionen die Rede, die pausenlos Neuimp­fungen zur Folge haben werden. Man muss kein Viro­loge sein, um das zu erkennen, denn die Coro­na­viren gibt es schon seit Jahr­zehnten – die werden sich nie ausrotten lassen – jedoch werden diese Viren in Zukunft dafür herhalten müssen, pausenlos für Hysterie und „Maßnahmen“ als Vorwand miss­braucht zu werden.

Verlo­gene Beruhigung

Merkels Ankün­di­gungen heißen nicht, dass „künftig nur reisen dürfe, wer einen Impf­pass habe“, sagt sie, denn „darüber sind über­haupt noch keine poli­ti­schen Entschei­dungen getroffen“, was uns an ihre ehema­ligen Genossen in der DDR erin­nert. „Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten“ wurde dort bekannt­lich verkündet. Warten wir die „poli­ti­schen Entschei­dungen“ ab. Wetten, dass die mit diversen „Verschwö­rungs­theo­rien“ iden­tisch sein werden.