Jetzt ist es so weit:

Was „Verschwö­rungs­theo­re­tiker“ prophe­zeiten, bestä­tigt Angela Merkel gestern drohend in der ARD-Sendung „Farbe bekennen“. Aalglatt, brutal und eiskalt kündigte sie Repres­sa­lien für Impf­ver­wei­gerer an. Die Kanz­lerin wörtlich:

„Wenn wir später sehr vielen Menschen ein Angebot zum Impfen gemacht haben und dann sagen manche Menschen, ich möchte nicht geimpft werden, dann muss man viel­leicht schon solche Unter­schiede machen und sagen, okay, wer das nicht möchte, der kann viel­leicht bestimmte Dinge nicht machen.“

Sie können das nicht fassen? Im folgenden Video kann sich der Leser davon über­zeugen, mit welcher Kalt­schnäu­zig­keit die Kanz­lerin einmal mehr elemen­tarste Grund­rechte aushe­beln will. Ein erschüt­terndes Zeitdokument:

Sehen sie hier das Video.