Während die Länder Asiens bereits vorlebten wie mit der nunmehr welt­weiten Pandemie am effi­zi­en­testen um zu gehen ist, igno­rierten Kanz­lerin Angela Merkel und ihr Team, allen voran Gesund­heits­mi­nister Jens Spahn die drohende Gefahr bis zuletzt.

Das fahr­läs­sige Igno­rieren der heran­na­henden Bedro­hung unter der zahl­lose Länder bereits zu leiden hatten stellt der Kanz­lerin und ihrer Gefolg­schaft ein übles Zeugnis aus, beinahe möchte man hier von Amts­mü­dig­keit spre­chen. In jedem Fall muss man ihr zwangs­läufig die Fähig­keit abspre­chen die bis dato stärkste Wirt­schafts­macht Europas weiterhin zu führen, wie auch rt.com zu berichten weiß.

Jens Spahn als blau­äu­giger Beschwich­tiger

Selbst die, auf Grund des Verdachtes einer Infek­tion durch ihren behan­delnden Arzt unter Quaran­täne gestellte Kanz­lerin Merkel konnten Gesund­heits­mi­nister Jens Spahn nicht von seinem bis zu Letzt beharr­lich gegan­genen Weg des Klein­re­dens der Gefahr nicht abbringen.

In einer seiner zahl­losen Pres­se­er­klä­rungen am 4. März des Jahres erklärte er noch, die Anste­ckungs­quelle („im Ausland“) sei erkannt, alle betrof­fenen Deut­schen sowie ihre Kontakt­per­sonen seien in Quaran­täne genommen worden. Der erste nach­ge­wie­sene Covid-19 Fall war in Deutsch­land jedoch bereits am 28. Januar gemeldet worden.

Seehofer zieht die Notbremse

Innen­mi­nister Horst Seehofer schließ­lich zieht am 18 .März die Notbremse und bremst somit auch Spahn aus, indem er den Auftrag erteilt Maßnahmen gegen die weitere rasante Ausbrei­tung des Virus in Deutsch­land zu erar­beiten. Daraufhin wurde mir Hilfe des Berliner Robert Koch-Insti­tutes, der Johns Hopkins sowie anderer Auslän­di­scher Univer­si­täten und Fach­leuten ein rascher Maßnahmen-Katalog ausge­ar­beitet.

Exper­ten­gruppe prognos­ti­zierte über 1 Million Tote

Eine unter Verschluss gehal­tene Studie des Innen­mi­nis­te­riums gelangte an die Öffent­lich­keit und sorgt seither für höchste Beun­ru­hi­gung auch unter der Bevöl­ke­rung. Hierin wird nicht nur auf unum­gäng­li­ches rasches Handeln der Entschei­dungs­träger hinge­wiesen es ist auch von der mögli­chen erschre­ckenden Zahl von 1,2 Millionen Todes­op­fern in der Bundes­re­pu­blik die Rede.

Weiters wird ausdrück­lich betont, dass eine „Unter­schät­zung der Größen­ord­nung dieser Heraus­for­de­rung zu immensen, irrever­si­blen Schäden führen wird“. Die Kommu­ni­ka­tion des Worst Case-Szena­rios mit allen Folgen für die deut­sche Bevöl­ke­rung sei unmiss­ver­ständ­lich, entschlossen und trans­pa­rent zu verdeut­li­chen, so die Studie.

AM Beispiel Südko­reas hätte man sich zeitnah Anleihen nehmen können und bei sofor­tigen Massen­tes­tungen sowie Isola­tion von Infi­zierten ein Alltags­leben ohne wesent­liche Einschrän­kungen ermög­li­chen können. Dazu gab es offen­kundig weder einen poli­ti­schen Willen noch recht­zeitig geschaf­fene mate­ri­elle Resourcen.

Trans­pa­renz bei frei­heits­be­schrän­kenden Maßnahmen

Die Studie schluss­fol­gert weiter, dass es absolut unum­gäng­lich sei, die Trans­pa­renz frei­heits­be­schrän­kender Maßnahmen zu erhöhen um die Akzep­tanz und Sinn­haf­tig­keit für die Bevöl­ke­rung verständ­lich zu machen. Um Gefahr erfolg­reich abwehren zu können muss man diese erkennen können. Das Problem in der Kommu­ni­ka­tion läge im intui­tiven Verstehen des expo­nen­ti­ellen Wachs­tums der Covid-19 Fall­zahlen, so die Studie. Aben­teu­er­liche Speku­la­tionen, öffent­lich ausge­tra­gener Streit, endlose Debatten über Zweck­mä­ßig­keit, Absichten und Ziel der viel zu spät und schlecht kommu­ni­zierten Maßnahmen hätten dadurch leicht vermieden werden können.

Merkels Dorn­rös­chen­schlaf beein­flusst die Fall­zahlen dras­tisch

Hätte man Ende Januar, nach Meldung der ersten Fälle in Deutsch­land sofort reagiert anstatt zu beschwich­tigen, somit die Test­ka­pa­zi­täten rasch erhöht, wie es beispiels­weise Südkorea bereits vorge­lebt hatte, wären die Fall­zahlen zum heutigen Stand bereits in den Griff zu bekommen. Vor allem die dras­ti­schen Einschrän­kungen für die Bevöl­ke­rung hätten wesent­lich mini­miert werden können.

Kanz­lerin Merkel hatte Ende März eine Verdop­pe­lungs­zahl der Erkran­kungen von 10 Tagen als Ziel genannt, um die Epidemie rascher eindämmen zu können, mitt­ler­weile musste diese Zahl mit Stand 18. April auf 20 Tage nach oben korri­giert werden. Gestern malte Vize­kanzler und Finanz­mi­nister Olaf Scholz in offenen Worten ein recht düsteres Szenario, indem er erklärte, die Krise werde uns noch bis ins neue Jahr begleiten.

Bundes­länder verschärfen die Maßnahmen erneut

Während Gesund­heits­mi­nister Jens Spahn mit Stand 18. April wieder einmal behaup­tete die Krise sei zum jetzigen Stand beherrschbar, müssen in einigen Bundes­län­dern die Maßnahmen erneut verschärft werden. In Sachsen beispiels­weise gilt ab Montag in öffent­li­chen Verkehrs­mit­teln die Vorschrift des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes, also „Masken­pflicht“. Meck­len­burg-Vorpom­mern zieht per 27. April mit dieser Maßnahme nach.

Demos gegen Frei­heits­ein­schrän­kungen

An Hand einer vorab unter­sagten, dann jedoch durch einen Entscheid des Bundes­ge­richts­hofes doch gestat­teten Demons­tra­tion gegen die Maßnahmen der Regie­rung am 18. April in Gießen kann man deut­lich erkennen, dass die intrans­pa­rent kommu­ni­zierten und viel zu spät erfolgten Maßnahmen von Merkels Kabi­nett für die Bevöl­ke­rung keines­wegs nach­voll­ziehbar sind. Noch dazu, wo viele Bürger den Eindruck gewinnen, Maßnahmen wie Reise­be­schrän­kungen gelte nicht für Migranten. Oder, wenn Corona-infi­zierte Asyl­be­werber frei herum­laufen dürfen, wie zuletzt in Meck­len­burg-Vorpom­mern und nachdem ein Recherche-Team der AfD das aufdeckte und die Polizei dann die Perso­na­lien der Aufde­cker (!) aufnahm, da diese „Angst und Hetze“ verbreiten wollen, so fragen sich die Bürger schon, ob ihre Gesund­heit wirk­lich im Vorder­grund steht.

Staats­me­dien loben Merkel in den Himmel

Nicht zuletzt dank der in voraus­ei­lendem Gehorsam agie­renden Staats­me­dien scheinen vorerst die Umfra­ge­werte von CDU/CSU um 2 Prozent­punkte gestiegen zu sein. Es ist aller­dings höchst zwei­fel­haft ob am Ende des Tages (der Krise) das Resümee für Kanz­lerin Merkel und ihr Kabi­nett auch nur annä­hernd positiv ausfallen kann. Zu augen­schein­lich treten die Versäum­nisse und Fehl­ein­schät­zungen der Regie­rung immer öfter zutage.