Von Alfonso Piscitelli



„Viele Menschen werden versu­chen, Afgha­ni­stan zu verlassen, und wir müssen alles tun, um den Nach­bar­län­dern zu helfen, die Flücht­linge zu unter­stützen“, ja zu einer „kontrol­lierten Aufnahme“. Wer ist der euro­päi­sche Poli­tiker, der sich unmiss­ver­ständ­lich für ein „Helfen wir ihnen zu Hause“ ausspricht, um einen unkon­trol­lierten Zustrom aus Asien nach Europa zu vermeiden? Es ist nicht Matteo Salvini oder Le Pen oder gar der „ruch­lose“ Orbán, sondern die deut­sche Bundes­kanz­lerin Angela Merkel: eine Führungs­per­sön­lich­keit auf dem abstei­genden Ast, aber immer noch die maßgeb­liche Stimme in Europas erster Hauptstadt.

Eine ganz andere Stimme als die, die nach der Syri­en­krise den Slogan „Flücht­linge will­kommen“ propa­gierte. Wir wissen, was damals geschah: Deutsch­land nahm eine beträcht­liche Anzahl syri­scher Flücht­linge auf, oft mit einer guten Ausbil­dung und einer bestimmten beruf­li­chen Quali­fi­ka­tion. Für uns war Merkels ökume­ni­sche Botschaft der Schlüssel, der die Grenzen weit öffnete, mit konti­nu­ier­li­chen Strömen von Menschen, die kaum je wie syri­sche Flücht­linge aussahen. Dies ist vorher­sehbar, wenn ein ethi­scher Grund­satz verkündet wird („die Flücht­linge will­kommen heißen“), aber die Steue­rung der Migra­ti­ons­ströme mit einem ratio­nalen Unter­schei­dungs­kri­te­rium aufge­geben wird: Die wenigen wirk­li­chen Flücht­linge werden schließ­lich zum rheto­ri­schen Deck­mantel für einen viel größeren und weniger gerecht­fer­tigten Verkehr.

In Italien zeigen die Feier­lich­keiten für Gino Strada, dass das ideo­lo­gi­sche Klima, das die große Zahl ille­galer Einwan­derer unter dem Minis­te­rium von Ange­lino Alfano ermög­licht hat, immer noch sehr präsent ist. Inter­es­sant ist jedoch, dass mitten im Herzen Europas, wo kein Satz gesagt wird, der nicht orthodox im Hinblick auf das Voka­bular der poli­ti­schen Korrekt­heit ist, die erste Frau Europas kurz vor ihrer Verab­schie­dung eine völlig andere Linie als die des Will­kom­mens für Flücht­linge vorgibt. Auf Merkels Betreiben hin werden nun Flücht­linge in den Ländern rund um Afgha­ni­stan will­kommen geheißen. Und es lässt einen schmun­zeln, wenn man daran denkt, dass eines dieser Länder Paki­stan ist, das schon immer der starke Arm der Taliban war… Kurzum, wenn es nicht Merkel gewesen wäre, die das geflü­gelte Wort von der auf die Nach­bar­länder Afgha­ni­stans beschränkten Verant­wor­tung für die Aufnahme von Flücht­lingen in den Mund genommen hätte, hätte sich niemand getraut, dasselbe zu tun, ohne Angst zu haben, empörte Vorwürfe des Zynismus auf sich zu ziehen.

Nachdem wir im Namen des machia­vel­lis­ti­schen poli­ti­schen Realismus unsere Genug­tuung zum Ausdruck gebracht haben, sollten wir über diese Merkel­sche Entwick­lung nach­denken und eine Hypo­these aufstellen, die mit der histo­ri­schen Rück­kehr Deutsch­lands in den Rang einer Groß­macht zusammenhängt.

Nach der Wieder­ver­ei­ni­gung kehrte Deutsch­land zu impe­rialen Bestre­bungen zurück, aber jedes Impe­rium braucht eine Ideo­logie. Die Ideo­logie des vierten deut­schen Reiches schien sofort die der Bürger­rechte zu sein. Deutsch­land hat mit seinem büro­kra­ti­schen Aufwand und seinen Schuld­kom­plexen dazu beigetragen, die Bürger­rechts­ideo­logie der ameri­ka­ni­schen Demo­kra­ti­schen Partei in Europa zu impor­tieren und zu insti­tu­tio­na­li­sieren. Mit dem Unter­schied, dass die Demo­kraten diese Ideo­logie ritt­lings auf Jagd­bom­bern verkünden, während Merkel sie inter­pre­tiert, indem sie Deutsch­land (und leider auch den unter­ge­ord­neten Ländern) die lästige und histo­risch unhalt­bare Rolle des Roten Kreuzes der Welt aufer­legt. Um die lästigen, im Ersten und Zweiten Welt­krieg besiegten Vorgänger mit ihrer Last des paroxys­malen Natio­na­lismus vergessen zu machen, bedeu­tete der deut­sche huma­ni­täre Mora­lismus in den letzten Jahren eine Will­kom­mens­pflicht jenseits jeder realis­ti­schen Einschät­zung. Aber jetzt hat sich das Leit­motiv geän­dert: Lasst uns ihnen in ihren Häusern helfen, sagte Merkel und bezog sich dabei auf Menschen, die viel­leicht wirk­lich ein Recht darauf haben, dass ihnen geholfen wird (und Mario Draghi war an der Reihe, den Kontra­punkt zu setzen, indem er daran erin­nerte, dass die Kolla­bo­ra­teure der euro­päi­schen Kontin­gente ein Recht darauf haben, vor den Taliban gerettet zu werden und aufge­nommen zu werden, viel­leicht nicht in Pakistan…).

Was aber wird die neue Dekli­na­tion der Ideo­logie sein, die notwendig ist, um dem Macht­willen des Vierten Reiches Glanz zu verleihen? Wahr­schein­lich die grüne Ideo­logie des Über­gangs zu erneu­er­baren Ener­gien. Deutsch­land will sich gut und gerecht fühlen, indem es – wiederum ohne Abschät­zung der Auswir­kungen auf das tägliche Leben – einen diri­gis­ti­schen Plan zur Umstel­lung auf Elek­tri­zität verfolgt, mit viel Schuld­zu­wei­sungen an die Bürger und Steu­er­strafen; mit sehr düsteren geopo­li­ti­schen Folgen, wenn man bedenkt, dass die Rohstoffe für die elek­tri­sche Wende uns direkt in die Abhän­gig­keit von der Kommu­nis­ti­schen Partei Chinas führen…

Diese neue euro­päi­sche Ordnung macht auch uns stutzig. Und wir schätzen zuneh­mend den Prag­ma­tismus derje­nigen, die außer­halb der Germa­no­sphäre stehen (in erster Linie die Englisch­spra­chigen, die heute für den häss­li­chen Schla­massel in Kabul auf der Ankla­ge­bank sitzen).

Arbeitet mit den Tages­zei­tungen „L’In­di­pen­dente“ und „Liberal“, Autor der Sendung „L’Ar­go­nauta“ auf Rai Radio Uno, Kolum­nist für „La Verità“, „Il Borghese“, „Primato Nazio­nale“. Leut­nant der Reserve.

