Von Michael van Laack

Es ist nur ein Etap­pen­sieg, aber einer, der vor den Wahlen in Rhein­land-Pfalz und Baden-Würt­tem­berg der AfD noch einmal einen Schub geben dürfte. So war das sicher­lich nicht inten­diert von Merkel und Halden­wang, als die Anwei­sung erteilt wurde, die Beob­ach­tung vorab an die MSM durchzustechen.

Der Verfas­sungs­schutz hat es bis zum Abschluss eines weiteren Eilver­fah­rens zu unter­lassen, die AfD öffent­lich oder nicht-öffent­lich als Verdachts­fall einzu­stufen und auch sämt­liche Tätig­keiten einzu­stellen, die eine solche Einstu­fung ermöglicht.

Dass auch das noch schwe­bende Eilver­fahren pro AfD entschieden wird ist sehr wahr­schein­lich. Halden­wangs Rück­tritt ist nun geboten, nachdem er erneut (erst­mals beim Prüf­fall) und dann später in klei­neren Verfahren unter­legen ist. Sein einziges Ziel ist offen­sicht­lich, der AfD größt­mög­li­chen poli­ti­schen Schaden zuzu­fügen. Selbst­ver­ständ­lich im Auftrag seiner Herrin, der Bundeskanzlerin.

Erste Stimmen

Klat­sche für den #VS vom VG Köln: Der VS hat „es zu unter­lassen“, die #AfD als „Verdachts­fall einzu­ordnen, zu beob­achten, zu behan­deln, zu prüfen und/oder zu führen sowie die Ein-ordnung, Beob­ach­tung, und/oder Führung“ der AfD als „Verdachts­fall“ öffent­lich zu machen. Gut so! — Tino Chru­palla (@Tino_Chrupalla) March 5, 2021

Einmal mehr ist Herr #Halden­wang #BfV mit seiner linken Tour auf die Nase gefallen. Genauso wie mit seiner ille­galen Ausru­fung des Prüf­falls ist er auch heute wieder mit seinem poli­tisch instru­men­ta­li­sierten Verdachts­fall vor Gericht gescheitert. — Prof. Dr. Jörg Meuthen (@Joerg_Meuthen) March 5, 2021

Dieser Beitrag erschien zuerst bei PHILOSOPHIA PERENNIS, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.