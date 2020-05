Er könnte als Sitten­bild für die völlig verfehlte Will­kom­mens­po­litik Deutsch­lands herhalten: Ein „15-jähriger“ Syrer namens Mohammad, der die deut­schen Bürger seit Monaten terro­ri­siert und die Behörden auf Trab hält. Das „Gold­stück“ beginn seit seiner Ankunft im „gelobten“ Ziel­land bereits über 130 Straf­taten. Im Gefängnis musste er bisher jedoch kaum seine Zeit verbringen. Die deut­sche Justiz macht´s möglich.

Versuchter Totschlag, Messer-Angriff und Co.

Und Mohammad hat für einen 15-jährigen Burschen (sofern er nicht tatsäch­lich schon 30 Jahre alt ist) eine beacht­liche krimi­nelle Karriere vorzu­weisen. Bei Polizei und Justiz ist er unter anderem wegen

vorsätz­li­cher Körper­ver­let­zung (5 Fälle)

versuchter schwerer räube­ri­scher Erpres­sung

gefähr­li­cher Körper­ver­let­zung

Bedro­hung und Dieb­stahl (jeweils 2 Fälle)

Sach­be­schä­di­gung

Leis­tungs­er­schlei­chung

Drogenerwerb (23 Fälle)

Drogen­be­sitz und Drogen­handel (jeweils 6 Fälle) sowie

Haus­frie­dens­bruch in 89 Fällen

bekannt.

Gericht hob Haft­strafen wieder, Syrer kassierte 8.000 (!) Euro Entschä­di­gung

Wegen all dieser Taten saß der liebe Mohammad knapp ein Jahr in Unter­su­chungs­haft. Eine vom Jugend­schöf­fen­ge­richt des Amts­ge­richts Gera verhängte Haft­strafe von zwei Jahren und acht Monaten wurde aller­dings vom Land­ge­richt Gera aufge­hoben. Der Grund: Das Land­ge­richt glaubte einem frag­wür­digen Pass des Syrers, der ihn noch als Minder­jährig auswies. Und das, obwohl das Amts­ge­richt ein höheres Alter fest­stellte. Somit maß man dem Pass eine höhere Glaub­wür­dig­keit zu als dem Gutachten eines renom­mierten Rechts­me­dizin-Profes­sors.

Der Wahn­sinn nahm aber damit noch lange kein Ende. Aufgrund der zu Unrecht erlit­tenen Unter­su­chungs­haft erhielt der multi­kri­mi­nelle Syrer eine finan­zi­elle Entschä­di­gung. Und diese betrug unglaub­liche 8.000 (!) Euro.

Messer­an­griff auf Passanten wegen „Trau­ma­ti­sie­rung“?

Seine Frei­heit genoss Mohammad dann in vollen Zügen. Nämlich indem er Anfang 2020 gemeinsam mit einem Iraner und einem Afghanen zwei Männer in der Geraer Innen­stadt ange­griffen und durch Messer­stiche schwer verletzte. Nun wird er dafür erneut ange­klagt. An die tat will er sich natür­lich nicht erin­nern können.

In den diversen Main­stream-Medien findet sich Gott­sei­dank auch eine brauch­bare Entschul­di­gung für das Verhalten Moham­mads. Er ist ein „trau­ma­ti­sierter Kriegs­flücht­ling“ und floh deshalb nach Deutsch­land. Sein Anwalt meint dazu: Er ist ein „guter Kerl. Aber manchmal tickt er aus.“