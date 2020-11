Messerangriff in Deutschland! Vier Menschen wurden verletzt!!!

Mit einem Messer bewaff­neter Mann griff viele Menschen in der west­deut­schen Stadt Ober­hausen an. Bei dem Angriff wurden am späten Abend vier Personen verletzt, teilte die örtliche Polizei am Donners­tag­abend mit.

Die Verletzten wurden ins Kran­ken­haus gebracht. Mindes­tens eines der Opfer des Messer­an­griffs befindet sich in einem ernst­haften Zustand.

Der mutmaß­liche Angreifer wurde fest­ge­nommen. Er wurde jedoch ins Kran­ken­haus einge­lie­fert, weil er eben­falls verletzt ist. Es ist noch nicht bekannt, was die Motive für den Angriff waren.