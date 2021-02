Migranten: Die Alpenstraße

Die Reise der Migranten, die illegal die Grenze nach Frank­reich über­schreiten wollen, beginnt bei Einbruch der Dunkel­heit in Claviere, Italien. Eine Gruppe steigt aus dem Bus aus und bewegt sich in der Dunkel­heit in Rich­tung der italie­nisch-fran­zö­si­schen Grenze, die weniger als 3 Kilo­meter entfernt liegt. Doch die beiden afgha­ni­schen Fami­lien mit drei Kindern, darunter ein 5‑jähriger Junge, brau­chen für diese Wande­rung durch die schnee­be­deckten Berge der Alpen fünf Stunden. Sie waren schon vor drei­ein­halb Monaten in Europa ange­kommen und sagen, sie seien vor dem Krieg in ihrem Land geflohen.

Quelle: Fdes­ouche

Video: francetvinfo.fr