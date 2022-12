Der Euro­päi­sche Gerichtshof für Menschen­rechte (EGMR), die höchste Instanz in der Hier­ar­chie der Rechts­normen, hat ein ziem­lich hartes Urteil für die fran­zö­si­sche Regie­rung gefällt. Am Donnerstag, den 8. Dezember, verur­teilte er unser Land, weil es im Jahr 2018 mehrere Migran­ten­fa­mi­lien nicht in Sicher­heit gebracht hatte, obwohl Gerichts­ur­teile in ihrem Sinne ausge­fallen waren. Drei Fami­lien (zwei aus dem Kongo und eine aus Geor­gien) waren 2018 in Frank­reich ange­kommen und hatten vom Verwal­tungs­ge­richt eine Entschei­dung erwirkt, die die Präfektur des Depar­te­ments Haute-Garonne dazu verpflich­tete, sie unter­zu­bringen. Diese Entschei­dung blieb jedoch ohne Wirkung. Nun ist Frank­reich also gezwungen, dem Urteil nach­zu­kommen und jeder dieser Fami­lien zusätz­lich 5.000 Euro zu zahlen. Ein beschei­dener Grund zur Freude: In einem Urteil vom 8. Dezember 2022 wurde Frank­reich in einem anderen Fall, in dem es um die Räumung ille­galer Roma-Sied­lungen in einem Pariser Vorort ging, nicht verurteilt.

Ein Grund zur Freude? Nicht wirk­lich, um genau zu sein. Die Frage ist letzt­lich nicht so sehr, ob Frank­reich schuldig ist oder nicht, weil es diese drei Fami­lien nicht unter­ge­bracht hat, schuldig ist oder nicht, weil es Roma-Lager geräumt hat. Die Frage, die wahre Frage, ist die nach der Hier­ar­chie der Normen. Es ist uns nämlich egal, ob Frank­reich in den Augen des EGMR dies oder jenes hätte tun, dieses oder jenes Lager hätte räumen sollen oder nicht – denn es sollte uns egal sein, was der EGMR über unsere Innen­po­litik denkt. Die Richter des EGMR handeln im Namen eines körper­losen Gebildes, des Euro­pa­rats, einer Instanz, die nicht mit der Euro­päi­schen Union zu verwech­seln ist, die 1949 gegründet wurde und heute 46 Länder umfasst, darunter … die Türkei und Aser­bai­dschan, auf der Grund­lage angeb­lich univer­seller Werte.

Es sollte uns empören, dass ein supra­na­tio­nales Gericht urteilt, dass der fran­zö­si­sche Steu­er­zahler durch die Hand der Regie­rung 15.000 Euro an drei ille­gale Fami­lien zahlen muss, denen ein an sich schon versa­gendes fran­zö­si­sches Gericht Asyl gewährt hat, obwohl mindes­tens zwei von ihnen (die kongo­le­si­schen Fami­lien) nicht aus einem Land stammen, in dem Krieg herrscht. Und es sollte uns nicht beru­higen, dass die Räumung von Roma, die Privat­grund­stücke besetzen, vom selben Gericht bestä­tigt wurde. In Wirk­lich­keit erstickt Frank­reich daran, dass es den größten Teil, wenn nicht sogar fast alle seine hoheit­li­chen Befug­nisse an völlig abge­ho­bene supra­na­tio­nale Instanzen dele­giert hat, die ihm Normen und Gesetze aufzwingen. Die hoheit­li­chen Privi­le­gien, die Privi­le­gien der Könige (das sage nicht ich, sondern die Etymo­logie), waren nicht zahl­reich, aber entschei­dend: Münzen prägen, seine Grenzen vertei­digen, seine Bürger schützen, Recht spre­chen, über den Haus­halt entscheiden. Der Euro, die Anord­nungen der UNO oder von NGOs, die Verhin­de­rung von Poli­zei­kräften, rote Richter und obli­ga­to­ri­sche Haus­halts­filter (EU, NATO, EZB, IWF) haben die einst fran­zö­si­schen Vorrechte ersetzt.

Die Entschei­dung des EGMR, der in einer normalen Welt nichts zu den Ange­le­gen­heiten eines souve­ränen Staates zu sagen hätte, ist daher regel­recht skan­dalös, aber so weit ist es leider nicht mehr gekommen. Es stimmt, dass wir unsere Souve­rä­nität abge­treten haben, indem wir das Über­ein­kommen, das uns an den EGMR bindet, unter­zeichnet haben. Das nennt man die berühmte Rechtsstaatlichkeit …

Dieser Beitrag erschien zuerst bei BOULEVARD VOLTAIRE, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.