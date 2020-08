Es könnte für die gutbe­tuchte Schi­ckeria in Europa so ange­nehm sein: Trotz Corona-Wahn­sinn einen entspannten Urlaub an den noblen Stränden der schönen Nordsee. Doch der schicke Bade­spaß wird seit einigen Wochen von den „Neubür­gern“ aus dem Orient und Nord­afrika massiv getrübt und gestört. Denn auch diese Klientel nimmt sich ihr Recht auf Sonne, Strand und Vergnügen heraus, wie so oft mit roher Gewalt.

Tote in den Nieder­landen, Randale in Belgien

Wie Philo­so­phia Perennis berich­tete, kam es in den letzten zwei Wochen an der Nord­see­küste von Sche­ven­ingen zu einer Massen­schlä­gerei zwischen verfein­deten „Rap-Grup­pie­rungen“ und anderen migran­ti­schen Gangs. Zudem starb ein erst 19-Jähriger bei einem Schuss­wechsel und einer Messer­ste­cherei am Pier von Sche­ven­ingen. Der Verdäch­tige wird von der Polizei via Fahn­dungs­fotos gesucht. Die Herkunft ist dabei unschwer zu erkennen:

Der Bürger­meister von Sche­ven­ingen berichtet unter­dessen, dass es in letzter Zeit immer wieder zu Unruhen und Atta­cken auf Sicher­heits­kräfte durch „junge Männer­gruppen“ gekommen sei.

Und auch in Belgien zeichnet sich ein ähnli­ches Bild ab. Hier sind es meist krimi­nelle Nord­afri­kaner, die ganze Strand­ab­schnitte okku­pieren und für sich bean­spru­chen, andere Bade­gäste vertreiben und Sicher­heits­leute atta­ckieren. In Blan­ken­berge mussten gar 120 (!) Poli­zisten anrü­cken, um einen Massen­auf­lauf aggres­siver Migranten zu unter­binden. Diese atta­ckierten die Polizei wiederum mit Schirmen und Strand­liegen:

Es dürfte nur eine Frage der zeit sein, bis man ähnliche Bilder und Meldungen aus den deut­schen Küsten­ge­bieten der Nordsee zu sehen und lesen bekommt.