Von Bogdan Sajovic

Grie­chi­sche Under­cover-Agenten decken die Verbre­chen von west­eu­ro­päi­schen Migranten-NGOs auf. Vier Orga­ni­sa­tionen und fünf­und­dreißig Einzel­per­sonen wurden entlarvt. So waren es Akti­visten solcher NGOs, die hinter den Bränden in Migran­ten­zen­tren auf den grie­chi­schen Inseln stecken.

Die grie­chi­schen Medien veröf­fent­lichten kürz­lich Enthül­lungen des grie­chi­schen Geheim­dienstes, dass Migranten-NGOs aus West­eu­ropa die Migra­tion aus der Dritten Welt auf unseren Konti­nent nicht nur befür­worten, sondern auch fördern und orga­ni­sieren. Nach dem, was geschrieben wird, sind diese Migranten-Fans nicht nur damit beschäf­tigt, Migranten zu „helfen“, wenn sie auf ihrem Marsch nach Europa in die Klemme geraten, sondern führen tatsäch­lich eine gut orga­ni­sierte und nach allem, was man hört, gut finan­zierte Migranten-Schmug­gel­kam­pagne durch, die nicht vor Verstößen gegen natio­nale und inter­na­tio­nale Gesetze und, so die grie­chi­schen Medien, die sich auf die Erkennt­nisse des grie­chi­schen Geheim­dienstes berufen, auch nicht einmal vor Verbre­chen Halt macht.

Grie­chen­land als Aufnah­me­land der Migration

Grie­chen­land ist eines der euro­päi­schen Länder, die am meisten von der Massen­mi­gra­tion betroffen sind. In der benach­barten Türkei gibt es nach groben Schät­zungen etwa fünf Millionen Migranten, die sich dort aus allen Teilen der Welt versam­melt haben. Die Zahl ist tatsäch­lich bloß eine schät­zung; es können ein paar hundert­tau­send, aber auch eine Million Migranten mehr oder weniger sein. Die Türkei erhält von der Euro­päi­schen Union Hilfs­gelder in Milli­ar­den­höhe, um diese Migranten zu versorgen. Dennoch „fliehen“ Hundert­tau­sende von Migranten aus den türki­schen Lagern und machen sich auf den Weg nach Europa, wobei sie die grie­chi­sche Grenze entweder auf dem Landweg oder von den klein­asia­ti­schen Häfen aus zu den nahe­ge­le­genen grie­chi­schen Inseln über­queren, die bereits jetzt aus allen Nähten platzen, weil sie von einem Migran­ten­strom über­schwemmt werden. Die Migran­ten­lobby, die NGOs und die links­li­be­ralen Medien hören nicht auf zu fordern, Europa solle all diese Migranten aufnehmen, sie über den Konti­nent verteilen und natür­lich mit Sozi­al­hilfe versehen. Aber nach allem, was man hört, sind die migran­ten­lie­benden „Akti­visten“ auch als Krimi­nelle auffällig.

Grie­chi­sche Undercover-Agenten

Vor einigen Monaten schickten die grie­chi­schen Sicher­heits­dienste ein Team von Under­cover-Agenten ins türki­sche Klein­asien. Die Agenten gaben sich als Migranten aus der Dritten Welt aus, und es dauerte nicht lange, bis sie heraus­fanden, dass Migran­ten­ak­ti­visten in Wirk­lich­keit die Haupt­or­ga­ni­sa­toren der Massen­mi­gra­tion nach Europa waren. Am Ende einer mona­te­langen Unter­su­chung legten die Agenten einen Bericht vor, aus dem hervor­ging, dass mehrere Nicht­re­gie­rungs­or­ga­ni­sa­tionen und 35 Einzel­per­sonen eine ganze Reihe von Gesetzen gebro­chen hatten und daher eine Bedro­hung für die Sicher­heit Grie­chen­lands darstellten, zumal sie auch regel­rechte Spio­na­ge­tä­tig­keiten entfal­teten, um ihre Ziele zu errei­chen. Oben­drein sind sie in eine Reihe von Brand­an­schlägen verwi­ckelt, die nicht nur ein „gewöhn­li­ches Verbre­chen“ darstellen, sondern echte Terrorakte.

„Akti­vis­ti­sche“ Agenten

Der Bericht erwähnt vier in Deutsch­land regis­trierte NGOs, die „Flücht­lingen helfen“, nämlich „Mare Liberum“, „Sea Watch“, „FMM“ und „Josoor Inter­na­tional Soli­da­rity“. Es handelt sich um gut orga­ni­sierte und offen­sicht­lich gut finan­zierte Orga­ni­sa­tionen mit einem breiten Netz­werk von Unter­stüt­zern in ganz Europa. Auch die „Akti­visten“ bzw. Agenten kommen dem Bericht zufolge aus verschie­denen euro­päi­schen Ländern, denn unter den 35 Agenten, die von den grie­chi­schen Under­cover-Agenten im Einzelnen genannt wurden, befinden sich 26 deut­sche Staats­an­ge­hö­rige, zwei Schweizer, ein Fran­zose, ein Bulgare, ein Spanier, ein Norweger und ein Öster­rei­cher sowie je ein afgha­ni­scher und ein irani­scher Migrant, die offenbar die direkten Verbin­dungs­leute und Dolmet­scher bei den Kontakten der „Akti­visten“ mit den Migranten sind.

Die Agenten entdeckten, dass zwei der fünf­und­dreißig „Akti­visten“, ein Norweger und ein Öster­rei­cher, letz­terer auch ein Grün­dungs­mit­glied der NGO Joosor Inter­na­tional Soli­da­rity, als direkte Verbin­dungs­leute zwischen NGOs und Migranten, lokalen Behörden in den türki­schen Häfen Klein­asiens und lokalen Krimi­nellen, die in den Migran­ten­schmuggel verwi­ckelt sind, fungieren. Andere oben erwähnte „Akti­visten“ orga­ni­sieren Einschif­fungen an der türki­schen Küste und schlagen Routen zu Stränden auf den grie­chi­schen Inseln vor, wo die Migranten an Land gehen. Sie versorgen die Migranten auch mit den Tele­fon­num­mern von lokalen grie­chi­schen Migran­ten­ak­ti­visten, Anwälten und vor allem den Medien, die mit den NGOs zusam­men­ar­beiten, um die Behörden unter Druck zu setzen und die Öffent­lich­keit mit reiße­ri­schen Geschichten zu bombardieren.

Der Spio­na­ge­pudel in der Ägäis

Die oben genannten NGOs waren auch an regel­rechten Spio­na­ge­ak­tionen betei­ligt, indem sie das Schiff „Mare Liberum“ mit modernen Kommu­ni­ka­ti­ons­ge­räten ausrüs­teten und es auf See schickten, um Sicher­heits­in­for­ma­tionen zu sammeln. Das Schiff kreuzte in der Ägäis und hörte Nach­richten der grie­chi­schen Küsten­wache und anderer Sicher­heits­or­ga­ni­sa­tionen ab. Sie über­wachte die Bewe­gungen der grie­chi­schen Poli­zei­schiffe, den Verlauf der Opera­tionen und infor­mierte die Zentrale und die Einsatz­kräfte, die diese Infor­ma­tionen natür­lich an die Krimi­nellen und die Migran­ten­schiffe weiter­gaben. An Bord des Schiffes, das im vergan­genen Jahr auf Grund lief, fanden die grie­chi­schen Behörden auch detail­lierte Karten, auf denen die Einschif­fungs­stellen an der türki­schen Küste und geeig­nete Strände auf den grie­chi­schen Inseln einge­zeichnet waren, an denen die Migranten ausge­schifft wurden.

NGOs hinter den Brandanschlägen

Der Bericht beschul­digt die NGOs auch, durch ihre Mitar­beiter in den Migran­ten­zen­tren eine Reihe von Bränden gelegt zu haben, mit dem Ziel, die grie­chi­schen Behörden zu zwingen, Migranten aus den Zentren auf den Inseln auf das grie­chi­sche Fest­land zu verlegen, von wo aus sie ihre Reise nach West­eu­ropa leichter fort­setzen können, und gleich­zeitig die euro­päi­sche öffent­liche Meinung zu beein­flussen. Laut einem Bericht des grie­chi­schen Geheim­dienstes haben die NGOs den Brand der Migran­ten­schule „One Family“ in der Nähe von Kara Tepe (drei Paläs­ti­nenser waren dort die direkten Brand­stifter), mehrere Brände um Migran­ten­lager in der Nähe von Myti­lene und den Brand des bekannten Migran­ten­zen­trums Moria (Afghanen waren dort die direkten Brand­stifter) angezettelt.

Die Migranten-NGOs sind somit wie eine rich­tige krimi­nelle Bande orga­ni­siert, die auch vor Verbre­chen nicht Halt macht, um ihre Ziele zu errei­chen. Aller­dings wird es für die grie­chi­schen Behörden schwierig sein, sie vor Gericht zu stellen. Alle 35 Mitar­beiter dieser Migranten-NGOs befinden sich heute außer­halb der Reich­weite der grie­chi­schen Behörden; die vier genannten NGOs sind alle­samt in Deutsch­land regis­triert, was es den grie­chi­schen Behörden unmög­lich macht, eine Unter­su­chung an ihrem Haupt­sitz durch­zu­führen, um weitere Beweise für ihre Akti­vi­täten zu erhalten. Die Koope­ra­tion der deut­schen Behörden wäre notwendig, aber leider gehört die deut­sche poli­ti­sche Führung zu den Haupt­be­für­wor­tern der Massen­mi­gra­tion aus der Dritten Welt, die unseren Konti­nent zu zerstören droht. In jedem Fall ist der Bericht der grie­chi­schen Under­cover-Agenten ein Beweis für die krimi­nelle Natur der Migranten-NGOs, und es liegt nun an der euro­päi­schen Öffent­lich­keit, die Behörden zu zwingen, gegen solche krimi­nellen Akti­vi­täten vorzugehen.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei DEMOKRACIJA, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.