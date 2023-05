Raff­gier in Reinst­kultur: Ener­gie­kon­zerne zahlen Rohstoff-Händ­lern Millio­nen­boni. Die mit Staats­geld “geret­teten” Konzerne SEFE und Uniper schütten gigan­ti­sche Geld­prä­mien an führende Mitar­beiter aus, trotz Milliardenverlusten.



So was kann sich der Autor nicht in seinen schlimmsten Fieber­träumen ausdenken. Die deut­schen Ener­gie­riesen SEFE und Uniper, vorwie­gend im Erdgas- und Strom­ge­schäft tätig, haben jetzt hunderte Millionen Euro als “Erfolgs­prä­mien” für 2022 an ihre in London behei­ma­teten, ange­stellten Rohstoff­händler ausge­zahlt. Das berich­tete am Montag der ange­se­hene Wirt­schafts­nach­rich­ten­dienst Reuters. Und dies, obwohl besagte “Trader” (so nennt man die im Bran­chen-Jargon) beiden Firmen im vergan­genen Jahr Riesen­ver­luste beschert hatten.

Dank dieser gigan­ti­schen Verluste musste Uniper, bis dahin Deutsch­lands größter Erdgas-Konzern, im Juli letzten Jahres mit Milli­ar­den­be­trägen vom Staat vor dem sicheren Konkurs gerettet werden (ZurZeit berich­tete). Und die “SEFE Secu­ring Energy for Europe GmbH”, wie der Laden jetzt offi­ziell heißt, entstand durch zwangs­weise Verstaat­li­chung der Gasspei­cher und Handels­ge­schäfte der ehema­ligen Gazprom Germania im Sommer 2022. Dass man mit diesem unfreund­li­chen Sank­ti­onsakt natür­lich den sofor­tigen Liefer­stopp durch Russ­land provo­zierte, war eigent­lich jedem klar. Nur nicht den maßgeb­li­chen Entschei­dern im Berliner Bundeskanzleramt.

Milli­arden für notlei­dende Konzerne

Als Folge musste Deutsch­lands Regie­rung rund 26 Milli­arden(!) Euro in die beiden notlei­denden Konzerne pumpen, sonst wäre dort die Gasver­sor­gung im Sommer letzten Jahres zusam­men­ge­bro­chen. Abge­schnitten vom zuver­lässig strö­menden und billigen Russengas mussten die konzern­ei­genen Trader nun versu­chen, Gas anderswo am Welt­markt zu beschaffen und dies möglichst gewinn­brin­gend zu verhö­kern. Entweder mit einem saftigen “Gierflation”-Zuschlag an die eigenen Kunden, die sich eh nicht wehren konnten. Oder an der Börse, wo sie minder erfolg­reich waren. Unterm Strich kam dabei ein weiterer Milli­arden-Verlust raus, dessen genaue Höhe noch gar nicht zu bezif­fern ist.

Londoner Trader kassieren Millionen

Das hindert besagte Ange­stellte, die in der Konzern­hier­ar­chie im mitt­leren Manage­ment ange­sie­delt sind, aber nicht, auch für 2022 kräf­tige Boni einzu­strei­chen. Im Schnitt zwischen 5 und 7 Millionen US-Dollar Prämien pro Personen sollen allein an die 200 SEFE-Trader in London geflossen sein, so berichten Insider. Und das zusätz­lich zum normalen Fixge­halt. Ähnli­ches ist bei Uniper passiert. In Stel­lung­nahmen gegen­über Reuters haben beide Firmen die Zahlungen im Prinzip bestä­tigt, ohne aber genaue Zahlen zu nennen. Laut Uniper müsse man dies tun, da sonst die Händler zu erfolg­rei­cheren Schweizer Konkur­renten wie Trafi­gura oder Vitol in Genf abwan­dern könnten.

Nun, der Autor kann aus eigener Erfah­rung bestä­tigen, dass derar­tige Erfolgs­prä­mien im Rohstoff­ge­schäft sehr wohl üblich sind. Aller­dings nur, wenn die Prämie tatsäch­lich durch Handels­ge­winne erwirt­schaftet und nicht aus Geschenken des Steu­er­zah­lers finan­ziert wurde.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf ZURZEIT, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.