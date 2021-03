Vor dem Hinter­grund des 30-jährigen Bestehens der Visegrád-Gruppe und der Schei­dung zwischen EVP und Fidesz in dieser Woche bietet Thibaud Gibelin einen Seiten­blick auf die sowohl unbe­queme wie entschei­dende Lage Mitteleuropas.

Was ist die Belle Époque? Eine Zeit, die einhellig bedauert wurde, als sie zu Ende ging, obwohl man sie hätte nieder­scheien können, indem man sie unbe­wußt durch­lebte. Sie war vor allem eine Zeit der Ordnung, die durch die darauf folgenden Unruhen hervor­ge­hoben wird. Als Zerset­zungs­pro­zess führt der Libe­ra­lismus immer eine Belle Époque in die Zeit des Aufruhrs. Die dem Einzelnen verspro­chene Eman­zi­pa­tion entpuppt sich als nichts anderes als die Isolie­rung des Einzelnen, seine Verletz­lich­keit und Bedeu­tungs­lo­sig­keit unter der Herr­schaft der Ware. Ich weiß, dass dies eine deut­liche Meinung ist, aber die drama­ti­sche Situa­tion in Europa scheint mir zu zeigen, dass sie richtig ist.

Was den libe­ralen Verfall angeht, hinkt die Mitte Europas dem Westen hinterher. Die Nationen Mittel­eu­ropas waren sich bereits während des Kalten Krieges dieser gerin­geren ideo­lo­gi­schen Infek­tion bewusst. Den Russen gelang es während des Zweiten Welt­kriegs, kommu­nis­ti­sche Ideo­logie und patrio­ti­schen Eifer zu vereinen. Aber die Völker Mittel­eu­ropas empfanden den Kommu­nismus eindeutig als Fremd­be­stim­mung. Verwur­zelt in einer natio­nalen Kultur, wurde so der passive Wider­stand der Polen, Ungarn und Tsche­chen gegen die ideo­lo­gi­sche Subver­sion der Zeit genährt.

Der Zusam­men­bruch des Ostblocks war eine Umkeh­rung des Verlaufs der euro­päi­schen Geschichte, da der Sieg der Völker gegen den Kommu­nismus die Form eines Plebis­zits für das west­liche Modell annahm. Das Miss­ver­ständnis ist kolossal: Die Unter­wer­fung West­eu­ropas im Atlan­ti­schen Block wurde durch einen schein­baren Triumph sank­tio­niert. Dreißig Jahre später hat das Vasal­lentum der west­li­chen Nationen noch immer nicht aufge­hört. Die lokale Akkli­ma­ti­sie­rung des ameri­ka­ni­schen Modells verhin­dert keine Updates: West­eu­ropa passt sich den ®Evolu­tionen seiner Metro­pole an. Multi­kul­tu­ra­lismus ist ledig­lich die Erwei­te­rung der Verän­de­rungen auf dieser Seite des Atlan­tiks, die der ewigen Kolonie Nord­ame­rika inne­wohnen. Die Destruk­tu­rie­rung des Menschen in seinen anthro­po­lo­gi­schen Reali­täten wird zum domi­nanten Diskurs, nachdem sie auf ameri­ka­ni­schen Unis gekeimt ist.

In Mittel­eu­ropa wird Amerika als das des Reagan-Cowboys wahr­ge­nommen, der den russi­schen Bären in Schach hält. Was Amerika, dieser globale Westen, geworden ist, ist genau das, was Mittel­eu­ropa noch nicht ist. Gestern noch im eura­si­schen Kommu­nismus verhaftet, wartet Mittel­eu­ropa nunmehr im euro-atlan­ti­schen Konglomerat.

In den Worten Milan Kunderas ist das, was Mittel­eu­ropa charak­te­ri­siert, „maxi­male Viel­falt auf mini­malem Raum“. An der Spitze einer dieser gefähr­deten Nationen teilt Viktor Orbán den Anspruch des Quebe­cers Pierre Bour­gault, als er sagte: „Wenn wir das Fran­zö­si­sche zuhause vertei­digen, vertei­digen wir alle Spra­chen der Welt gegen die Hege­monie einer“.

Anläss­lich des drei­ßig­jäh­rigen Bestehens der Visegrád-Gruppe hat Viktor Orbán in den Spalten der Magyar Nemzet die Daseins­be­rech­ti­gung Mittel­eu­ropas in der heutigen Zeit ins rechte Licht gerückt: „In diesem Gebiet, das die deut­sche und die russi­sche Welt trennt, an der Grenze des latei­ni­schen und des ortho­doxen Chris­ten­tums, in dieser Wiege so vieler natio­naler Spra­chen und Kulturen, gibt es eine gemein­same kultu­relle Eigenart, eine gemein­same Lebens­auf­fas­sung, ein charak­te­ris­ti­sches geis­tiges und leib­li­ches Kleid. […]Unsere Beru­fung ist es, all dies zu verewigen.“

Es ist unmög­lich, den Dissens, der derzeit in Mittel­eu­ropa am Werk ist, zu verstehen, ohne seine poeti­sche und spiri­tu­elle Dimen­sion zu erfassen. Die beiden Quellen der mensch­li­chen Intel­li­genz – Gedächtnis und Vorstel­lungs­kraft – entspringen immer noch leben­diger natio­nalen Kulturen. Hier gibt es keinen naiven Idea­lismus. Vor allem aus Gewohn­heit besetzen die einfa­chen Leute immer noch die Zita­dellen der Treue. Und die Demo­kratie erlaubt es dieser Mehr­heit, an der Spitze des Landes vertreten zu sein.

Mittel­eu­ropa sieht in Europa dessen Ausdeh­nung durch andere Schwes­ter­na­tionen und das eigent­liche Maß der Zivi­li­sa­tion. „Deshalb sind die Mittel­eu­ro­päer in Europa verliebt: Sie verstehen, dass Harmonie sowohl die Span­nung von Gegen­sätzen als auch deren Asso­nanz ist. Harmonie ist nicht Gleich­för­mig­keit, sie ist nicht unar­ti­ku­lierte Mono­tonie“, sagte der unga­ri­sche Ministerpräsident.

Die Tragödie unserer Zeit ist, dass der euro­päi­sche Rahmen gerade heute als Relais für den progres­sis­ti­schen Marsch dient. Die Logik, die am Werk ist, ist messia­nisch, athe­is­tisch und post­na­tional: alles Ähnlich­keiten mit dem Kommu­nismus von gestern. Deshalb schlägt Viktor Orbán vor, „unsere Tradi­tion des kompro­miss­losen Anti­kom­mu­nismus in die euro­päi­schen Werte einzu­binden“. Wenn Europa eine Notimp­fung braucht, dann um das ideo­lo­gi­sche Gift zu beseitigen.

Denn die Zeit wird knapp. Im Gegen­satz zum Kommu­nismus, der bis zum Zusam­men­bruch erstarrte, zeichnet sich das endzeit­liche libe­rale Modell durch erhöhte Bruta­lität aus. Das ist das ganze Dilemma Mittel­eu­ropas heute in einem Kontext, der durch das Covid noch unsi­cherer geworden ist. Der globa­lis­ti­sche Ansatz verbietet es selbst den Wider­spens­tigen, der Welt den Rücken zu kehren. Können Nationen, die es gewohnt sind, Impe­rien bis zu ihrem Zusam­men­bruch geduldig zu ertragen, in die Offen­sive gehen? Die Träg­heit der west­li­chen Gesell­schaften ange­sichts der ihnen aufge­zwun­genen brutalen Verän­de­rungen verun­si­chert umso mehr das dissi­dente Handeln Mitteleuropas.

Eines ist sicher: Eine Periode mit weniger gedämpften Konflikten zeichnet sich ab. Viktor Orbáns Fidesz entschied sich für den Austritt, weil es unmög­lich war, die EVP wieder nach rechts zu bringen. Eine Klärung, die nach anderen ruft.

Dieser Artikel wurde zuerst am 5. März 2021 auf Tysol.fr veröf­fent­licht und von der VISEGRÁD POST, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION, aus dem Fran­zö­si­schen übersetzt.