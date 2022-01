Mit diesen Anschul­di­gungen wurde Imad Karims Video von YouTube verbannt. Karim musste auf die Löschung schnell reagieren, er lud ihn wenige Tage später, bei anderen zensur­freien Platt­formen wie GETTR u.a. hoch.

Karims Repor­tage ist ein eindring­li­cher Film, der die Wahr­heit über die „Schutz suchenden Flücht­linge“ an der Polnisch-Weiss­rus­sishen Grenze und Polens Bemü­hungen um die Euro­päi­sche Zivi­li­sa­tion und Kultur zeigt. Es ist ein Kultur­kampf, der immer mehr inner­eu­ro­pä­isch, zwischen den Visegrad-Staaten, allen voran Polen und Ungarn einer­seits, und der EU unter der Führung der Deut­schen und der Selbst­auf­gabe ihrer euro­päi­schen Iden­tität ande­rer­seits, ausge­tragen wird.

Nun ist Imad Karim aber nicht irgendein rechts­ra­di­kaler Wirr­kopf, der Hass predigt, sondern ein inter­na­tional aner­kannter und mehr­fach ausge­zeich­neter TV-Jour­na­list, Regis­seur und Autor. Ebenso wenig ist er ein isla­mo­phober Auslän­der­feind, sondern der studierte Poli­to­loge ist ein Islam­kenner aus eigener Erfah­rung, wurde er doch zufällig in diese Reli­gion hinein­ge­boren. Als gebür­tiger Liba­nese, der 1977 mit 19 Jahren zum Studium aus Beirut nach Deutsch­land kam, sind ihm Islam, Migra­tion und Inte­gra­tion wohlbekannt.

Dabei ist der beken­nende Euro­päer ein Realist, der der, von der deut­schen Will­kom­mens­kultur ausge­lösten, unge­zü­gelten Völker­wan­de­rung und der Isla­mi­sie­rung – beson­ders dem poli­ti­schen Islam – kritisch gegenübersteht.

Sein jüngstes Werk, eine TV-Repor­tage über die Flucht­be­we­gungen via Weiß­russ­land und durch Polen ins gelobte Land „Germoney“ zeigt in scho­nungs­loser Offen­heit die wahren „Flucht“-Gründe der, von Schlep­pern animierten, den NGOs ermu­tigten und betro­genen Migranten, die teils gewaltsam versu­chen illegal über Polen nach Deutsch­land zu gelangen.

Diese Offen­heit, mit der sein Film die Hinter­gründe und das wirt­schaft­liche Kalkül hinter der Völker­wan­de­rung aus dem Nahen Osten und Afrika Rich­tung Europa aufzeigt, wurde Karim jetzt zum Verhängnis und führte zur Löschung seines Videos bei YouTube.

Dabei ist in seiner Repor­tage für jeden noch normal denkenden Menschen weder, auch nur ansatz­weise, Mobbing oder Beläs­ti­gung und schon gar nicht als Bedro­hung zu erkennen, sondern ein realis­ti­scher Beitrag über die Situa­tion der „Schutz­su­chenden“.

Davon kann sich jeder Leser in seinem eindring­li­chen VIDEO, das jetzt u.a. bei GETTR (Link > gettr.com/streaming/pkyh4t5497 ) zu finden ist, selber ein Bild machen.

Imad Karim versteht sein Werk als Hommage an Polen, das nicht nur seine eigenen Außen­grenzen schützt, sondern ganz Europa. Vor allem aber Deutsch­land vor der unkon­trol­lierten Einwan­de­rung in den Sozialstaat.



Diesen rein wirt­schaft­li­chen Aspekt der Migra­tion beleuchtet er in einem Inter­view mit dem Autor und Sozio­logen Prof. Dr. Hans-Peter Schwöbel, der knall­hart vorrechnet, welche Leis­tungen eine Flücht­lings­fa­milie binnen eines Jahres vom deut­schen Staat erhält; und warum es selbst für wohl­ge­stellte Bürger aus Syrien, Irak und anderen Nahost­staaten lukrativ ist, sogar ihr Haus und all ihren Besitz in ihrer Heimat an die Schlepper zu über­schreiben, wenn sie dafür nach Deutsch­land geschmug­gelt werden. Ihr Einsatz würde sich – Dank des deut­schen Sozi­al­staates – bereits inner­halb eines Jahres amor­ti­siert haben. Bei den monat­lich in Deutsch­land anfal­lenden Kosten von rd. 8.000,- € für eine vier­köp­fige Familie ist es ihnen die Abtre­tung eines 100.000,- € teuren Hauses an einen Schlepper allemal wert. Ist ihnen damit doch nicht nur die Ausbil­dung der Kinder und die medi­zi­ni­sche Gratis-Versor­gung, sondern auch kosten­loser Wohn­raum, Sprach­kurse, Schu­lungen und zahl­reiche weitere Sozi­al­leis­tungen auf Jahre hinaus garan­tiert. So lange es sich der Deut­sche Staat eben noch leisten kann. So jeden­falls die Kalku­la­tion der „Flücht­linge“, die zu einem Groß­teil an der polni­schen Grenze schei­tern und jetzt, nachdem sie von den Schlep­pern um ihr Hab und Gut betrogen wurden, wieder in ihre Heimat reisen. Für sie ist der Traum von einer Gratis-Rundum-Versor­gung und der ange­strebten deut­schen Staats­bür­ger­schaft, die ihnen vor allem das visum­freie Reisen ermög­licht hätte, ausge­träumt. Vorerst jeden­falls, dann die Meisten wollen es wieder versu­chen, dann eben auf einer anderen Route.

Denn die deut­sche Staats­bür­ger­schaft, die visum­freie Reise­frei­heit garan­tiert, ist eben­falls eine der Haupt­grunde die riskante Reise nach Europa anzu­treten. Anders als in den Main­stream-Medien darge­stellt, sind es nämlich keines­falls Arme und Verfolgte, sondern mehr­heit­lich wohl­si­tu­ierte Menschen aus der Mittel­schicht, die aus wirt­schaft­li­chen Über­le­gungen den deut­schen Pass anstreben. Um z.B. als Geschäfts­mann ohne Einschrän­kungen durch die Welt reisen zu können – und dabei vom deut­schen Steu­er­zahler auch noch kräftig unter­stützt zu werden.

Imad Karim führte in seiner Doku­men­ta­tion nicht nur Inter­views mit Vertre­tern der polni­schen Behörden, dem Grenz­schutz, polni­schen Bürgern, Migra­ti­ons­wil­ligen, Akti­visten und Histo­ri­kern, sondern auch mit Vertre­tern der Reli­gi­ons­ge­mein­schaften, wie dem Vorsit­zenden der jüdi­schen Kultur­ver­ei­ni­gung in Polen, Artur Hofman. Anders als der Zentralrat der Juden in Deutsch­land, der in einem Akt der Selbst­ver­leug­nung eine pro-migran­ti­sche Politik verfolgt, die Einwan­de­rung aus isla­mi­schen Ländern begrüßt und Anti­se­mi­tismus nur von Rechts und der AfD verortet, sieht Hofman gerade dort auch den linken Anti­se­mi­tismus, der sich als anti-zionis­tisch und Israel-kritisch tarnt und den allge­meinen Juden­hass der Isla­misten, der jedoch in Polen, anders als in Deutsch­land, (noch) keine Bedro­hung darstellt. Im Inter­view bekräf­tigt Hofman, dass Polen nie rassis­tisch, ausländer- oder migra­ti­ons­feind­lich war (allein schon deshalb, weil Polen selbst ein migra­ti­ons­freu­diges Volk ist) und beklagt die Haltung der EU gegen­über Polen. Die Kritik an Polens Demo­kratie und seines Grenz­schutzes sei unangebracht.

Auch Tomasz Miskie­wicz, der Mufti der Muslime in Polen, schlägt in dieselbe Kerbe und betont die natio­nale Iden­tität der Polen, zu denen sich die musli­mi­schen Tartaren seit 600 Jahren zählen. Sie waren sogar an vorderster Front dabei als es 1683 galt die Ausbrei­tung des Osma­ni­schen Reiches und des Islams bei der Schlacht vor Wien zu stoppen. Im christ­lich geprägten Polen wurden auch sie niemals verfolgt und konnten sich, wie alle anderen Minder­heiten, stets frei entfalten. Eine Frei­heit, die sie viel­leicht auch von den funda­men­ta­lis­ti­schen Moslems anderer Prägung unter­scheidet, gelten bei ihnen doch Frauen als gleich­be­rech­tigt. Sie müssen nicht unter Burkas verhüllt werden, sondern tragen west­liche Klei­dung nach ihrem eigenen Geschmack. Polens Muslime unter­stützen die Maßnahmen des Staates zum Grenz­schutz und sehen sie als Garant für Sicher­heit und inneren Frieden, nicht als Ausländer- oder Islam­feind­lich­keit. Auch das Ober­haupt der polni­schen Muslime kann die Haltung Deutsch­lands gegen­über Polen nicht verstehen.

Selbst die syrisch-polni­sche Menschen­rechts­ak­ti­vistin Miriam Shaded, deren Stif­tung schon Hunderten Flücht­lingen die Einreise ermög­licht hat, sieht den isla­mi­schen Grenz­sturm äußerst kritisch. Sie kriti­siert im Inter­view, dass man bei diesen Personen nicht weiß, wer sie sind, woher sie kommen und welche Absichten sie verfolgen. Als islam­kri­ti­sche Flücht­lings­hel­ferin über­prüft ihre Orga­ni­sa­tion die Migra­ti­ons­wil­ligen und hilft wem wirk­lich geholfen werden muss und nicht Personen, die eine Bedro­hung darstellen.

Aussagen, die bei der Deut­schen Obrig­keit wohl weniger gut ankommen. Kein Wunder also, dass Karim mit massivem Wider­stand der System-Medien zu kämpfen hat und die öffent­lich-recht­li­chen Anstalten seine Arbeiten nicht nur igno­rieren, sondern auch boykottieren.

Der Histo­riker Prof. Dr. David Engels meint, die Inte­gra­tion in die deut­sche Gesell­schaft fällt den Migranten auch deshalb schwer, weil sich die Deut­schen selber nicht als Volk und Nation akzep­tieren wollen, sondern von Schuld und Selbst­hass getrieben sind. Sie sehen sich als histo­ri­sche Verbre­cher, die sich selber ablehnen und alle Anderen als wert­voller erhöhen. In so eine Gruppe, die sich selbst und ihre Iden­tität verleugnet, will man sich nicht inte­grieren. Fehlende oder falsche Werte, wie die Gender-Ideo­logie, spiri­tu­elle Selbstent­ker­nung und zerfal­lene Fami­lien werden von den Einwan­de­rern aus anderen Kultur­kreisen als proble­ma­tisch wahr­ge­nommen. Sich in eine sich selbst zerflei­schende Gesell­schaft zu inte­grieren, erscheint einem Migranten mit Natio­nal­stolz wenig attraktiv.

Mit solchen Ansichten macht man sich im „offi­zi­ellen Deutsch­land“ der maso­chis­ti­schen Sebst­geis­se­lung natür­lich keine Freunde. Kein Wunder also, wenn Karim mundtot gemacht werden soll und seine Beiträge unter­drückt werden.

Letzt­lich kommt Imad Karim zu diesem ernüch­ternden Schluss: Deutsch­land lädt, als unter­wür­fige Gesell­schaft, nicht Migranten zur Inte­gra­tion, sondern gewalt­tä­tige Eindring­linge zur Erobe­rung ein. Hier hält Polen dagegen. Denn wer die Durch­reise nach Deutsch­land mit Gewalt erzwingen kann, der wird erkennen, dass man in dieser Gesell­schaft seine Ziele mit Gewalt erreicht und auch künftig danach handeln. Paral­lel­ge­sell­schaften sind damit vorprogrammiert.

Ob Polen im inner­eu­ro­päi­schen Kultur­kampf gegen den Multi­kul­tu­ra­lismus der EU stand­haft bleiben kann, wird sich in naher Zukunft zeigen. Karims eindring­liche Doku­men­ta­tion soll ihnen jeden­falls Mut machen nicht zu resi­gnieren sondern sich weiterhin gegen die falschen Werte einer zerfal­lenden euro­päi­schen Hoch­kultur zu stellen. Um Europa noch einmal vor der Isla­mi­sie­rung des Konti­nents zu bewahren, wie einst unter König Sobieski am Kahlen­berg bei Wien.

Seine sehens­werten Filme , die von den öffent­lich-recht­li­chen Anstalten (für die, vor allem für den WDR, der Jour­na­list jahre­lang selber tätig war) nicht gezeigt werden, sind über seine Website ( www.Imad-Karim.de ) aufrufbar. Finan­ziert wird seine profes­sio­nelle Arbeit inzwi­schen ausschließ­lich durch Spenden, nachdem YouTube auf Karims „unbe­quemen“ Kanal auch keine Werbung einblendet. Nun sind seine dort gelöschten Videos auf alter­na­tiven Kanälen von GETTR (und anderer, die über seine Seite aufrufbar sind) online.

Karim gibt nicht auf, das hat er gerade in einem gleich­lau­tenden Teaser „ich gebe nicht auf„ auf Youtube ange­kün­digt. In der Videobe­schrei­bung liest sich die Chro­no­logie der Löschung wie ein Krimi.

Gegen die Entschei­dung von YouTube, sein Video zu bannen, geht Imad Karim nun mit Hilfe eines Anwalts vor – auch dafür ist er auf Spenden ange­wiesen, um seine Arbeit als freier, unab­hän­giger TV-Jour­na­list, der sich nicht nur für ein weiterhin euro­pä­isch geprägtes Europa, sondern auch gegen die Einschrän­kung der Presse- und Meinungs­frei­heit einsetzt, erfolg­reich weiter­führen zu können. (Trans­da­nu­bier)



Zur Person Imad Karim

Imad Karim – deut­scher Regis­seur, Dreh­buch­autor, Fern­seh­jour­na­list und Film­autor ist liba­ne­si­scher Herkunft und seit Ende 1977, als er als Auslands­stu­dent in die BRD kam, in Südwest­deutsch­land ansässig. Seine Filme wurden in den Fern­seh­an­stalten WDR, hr, BR, MDR, ORB, SR, SWR, NDR, 3Sat, Phoenix und im ersten ARD-Programm ausge­strahlt und mehr­mals wieder­holt. Somit erreichten die Themen seiner Doku­men­ta­tionen Millionen Zuschauer. Imad Karim gehörte jahre­lang verschie­denen Film­ju­ries an und ist selber Träger verschie­dener Fern­seh­preisen. Seit 2001 arbeitet er als freier Fern­seh­autor für deut­sche und inter­na­tio­nale Medien.

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.