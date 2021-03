Mocne atuty Fideszu

Nowa prawi­cowa koalicja może zmienić układ sił w Parla­mencie Euro­pe­jskim, przy czym libe­r­ałowie obawiają się, że ucierpią na tym również oni sami

Mariann Őry

Premier Viktor Orbán i Fidesz po zerwaniu z EPP mogą obrać kilka dróg w euro­pe­js­kiej poli­tyce party­jnej. Jedna z analiz mówi, że nie wszyscy liderzy prawicy utrzy­mują ze sobą kontakty, ale wszyscy szukają kontaktu z Viktorem Orbánem.

W ostat­nich dniach euro­pe­jskie think tanki opubli­ko­wały nowe analizy doty­c­zące opcji Fideszu po opuszczeniu Euro­pe­js­kiej Partii Ludowej (EPP).

Według analizy Niemieckiej Rady Stosunków Zagra­nicz­nych (DGAP) premier Viktor Orbán i Fidesz podjęli ryzy­kowną decyzję, ponieważ przed wybo­rami w 2022 roku w Bruk­seli wciąż toczą się dwie poli­ty­czne bitwy: o proce­durę z art. 7 i o egze­kwo­wanie mecha­nizmu państwa prawa. Węgry i Polska zaskarżyły rozpor­ządzenie do Trybu­nału UE, ale wice­prze­wod­nic­ząca Komisji Euro­pe­js­kiej Vera Jourová już grozi, że pod nacis­kiem Parla­mentu Euro­pe­js­kiego znajdzie sposób na obcięcie funduszy.

Według DGAP rząd nie ma się czego obawiać, ponieważ na koniec procesu z art. 7 wyma­gana byłaby jedno­myślna decyzja w Radzie Euro­pe­js­kiej, a na Pola­kach można przy­najm­niej polegać; ponadto nawet jeśli mecha­nizm zostanie wpro­wad­zony na początku przy­szłego roku, to w zasadzie będzie mógł doty­czyć tylko nowych spraw, a nie tych z przeszłości.

Analiza suge­ruje, że Orbán mógłby wykor­zystać sytu­ację po upadku na swoją korzyść. Eksperci DGAP spod­zie­wają się ścisłej współ­pracy i koor­dy­nacji działań między Fideszem a włoską Legą, najpo­tęż­nie­jszą partią we Włoszech i jedną z najwięks­zych dele­gacji w Parla­mencie Euro­pe­jskim. Orbán potrafi też dotrzeć do różnych sił euro­pe­js­kiej prawicy, nawet gdy ze sobą rywa­li­zują, ponieważ ich przy­wódcy, choć nie zawsze ze sobą rozma­wiają, wszyscy szukają kontaktu z węgier­skim premierem.

Autorzy uważają, że najbard­ziej oczy­wistym rozwią­za­niem jest przyłączenie się dele­gacji Fideszu do grupy Euro­pe­js­kich Konser­wa­ty­stów i Refor­ma­torów (ECR), do której należy rząd­ząca w Polsce partia Prawo i Spra­wi­ed­li­wość (PiS). Przy­p­o­m­nieli, że według danych bruk­sels­kiego think tanku Vote­Watch, 72% wyborców Fideszu zgadza się z człon­kami EKR.

Zbadali również możli­wość, że Orbaá mógłby zwabić Legę – obecnie część Tożsa­mości i Demo­kracji (ID) – oraz Słoweńską Partię Demo­kra­ty­czną (SDS) – obecnie EPP – do EKR. Dzięki temu ECR stałaby się trzecią co do wiel­kości grupą parla­men­tarną, wyprzed­zając libe­r­ałów. Oczy­wiście stosunki partyjne są bard­ziej skom­pli­ko­wane niż prosta mate­ma­tyka, więc nie należy brać tego scen­a­ri­usza za pewnik.

Jednak według analizy nowe ugru­powanie poli­ty­czne mogłoby powstać również pod prze­wod­nictwem Fideszu, co wyma­gałoby co najm­niej 25 depu­to­wanych z siedmiu państw człon­kow­skich. To również byłoby ryzy­kowne posun­ięcie, ponieważ zmie­niłoby kształt prawego skrzydła PE, ale pozwo­liłoby Vikto­rowi Orbá­nowi samod­zielnie wybrać wszyst­kich swoich sojuszników.

Artykuł w Euro­pean Studies Review przy­po­mina nam, że libe­ralna grupa Renew Europe („Odnów Europę“) również ryzy­kuje, że zostanie prze­gło­so­wana przez wzmoc­nioną ECR, co zmie­niłoby równo­wagę sił. Holen­derska depu­to­wana Sophie in ‚t Veld wezwała do debaty w grupie na ten temat po tym, jak dele­gacja Fideszu opuściła grupę EPP.

Wraz z ich odejściem Fidesz stracił miejsca w komis­jach i stano­wiska, a według naszych źródeł w Bruk­seli, ich redy­stry­bucja jeszcze się nie rozpo­c­zęła, ponieważ EPP je zatrzyma. Wewnę­trzne wybory śródo­kre­sowe do Parla­mentu Euro­pe­js­kiego odbędą się pod koniec tego roku, kiedy to nastąpi nowy podział stano­wisk, a do tego czasu wiele może się zmienić.

Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy na stronie MAGYAR HÍRLAP, naszego part­nera w EUROPEAN MEDIA COOPERATION.