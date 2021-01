Vergessen wir einmal die verzwei­felten Armen, vergessen wir die „Migranten, die vor dem Krieg fliehen“ oder „die kommen, um die Jobs zu machen, die die Euro­päer nicht machen wollen“: In die Boote steigen auch viele aufstre­bende Fußballer und zahlen Zehn­tau­sende von Euro für die Passage. Wenn einer von ihnen den Karrie­re­sprung tatsäch­lich schafft und von den verschie­denen Gazetten beju­belt wird, da sind die anderen Tausende ledig­lich Mitfi­nan­ciers des Menschenhandels.

Ein System, das wohl auch dazu dient, die Taschen mehr oder weniger echter FIFA-Agenten zu füllen und dubiose Vermittler zu berei­chern. Oder, wenn es schief geht, dabei hilft, immer mehr junge Menschen nach Europa zu verfrachten, wo sie von den Steu­er­zah­lern unter­halten werden müssen und dann am Ende zu Soldaten von krimi­nellen Orga­ni­sa­tionen werden, die sich dem Drogen­handel, der Prosti­tu­tion und dem Organ­handel widmen.

Ein aufge­ge­benes ehema­liges Fischer­boot hatte eine Ladung von 130 Männern aus West­afrika an Bord. Unter ihnen waren etwa zwanzig Jugend­liche ohne Eltern, die die Reise mit dem Verspre­chen auf Verträge mit Fußball­ver­einen wie Real Madrid, Marseille, Mailand oder Inter Mailand antraten. „Gestern Abend habe ich mit einem jungen Spieler aus Zentral­afrika gespro­chen, der vor zehn Monaten in Tanger, Marokko, ange­kommen ist,“ verriet eine Quelle. „Er wartete auf eine Gele­gen­heit, das Meer in einem Schlauch­boot nach Spanien zu über­queren. Das schaffte er aber erst nach zwei geschei­terten Versu­chen, die zum Tod vieler seiner Mitrei­senden führten…“.

Fami­lien können bis zu 10.000 oder 12.000 Euro zahlen

Acht­zehn­tau­send Kinder zwischen 10 und 18 Jahren kommen jedes Jahr aus Afrika, insbe­son­dere aus Nigeria, Gambia, Ghana und der Elfen­bein­küste, nach Europa. Und bis zu 8.000 ziehen durch Italien (viele bleiben dort). Was erstaunt: Ihre Fami­lien können bis zu 10.000 oder 12.000 Euro für die Passage nach Europa zahlen. Es gibt zwar einige Unter­su­chungen, aber was fehlt, ist die Prävention.

Italien ist sicher­lich eine Pflicht­sta­tion für dieje­nigen, die einen millio­nen­schweren Fußballer-Vertrag anstreben. Venti­miglia und Como sind weitere Stationen für dieje­nigen, die in die Ligue‑1 oder die Bundes­liga streben.

Lugano und Locarno gelten als die „zentralen“ Pass­zen­tren. Dort entstehen die Doku­mente, mit denen die FIFA-Regeln, die den Transfer von Minder­jäh­rigen verbieten, umgangen werden können. Viele Jugend­liche kommen mitten in der Nacht an, irren wie verängs­tigte Schatten in den Grenz­sta­tionen umher und warten darauf, dass jemand kommt und sie abholt und die Verspre­chen der Vermittler einhält.

Es gibt viele ille­gale Fußballer, die täglich zwischen Italien und der Schweiz pendeln, zwischen Varese und Como. Und manchr von ihnen würde sich viel­leicht auch damit begnügen, in einem der 2.500 Amateur­ver­eine der Lombardei zu spielen. „Diese Kinder haben von etwas anderem geträumt, aber statt­dessen landen sie in einem schlechten abge­kar­teten Geschäft,“ erklärt ein bekannter FIFA-Agent, der auch von zwie­lich­tigen Personen kontak­tiert wird. „Sie kommen ohne irgend­etwas in Italien an, und nur die Talen­tier­testen unter ihnen erhalten eine Aufent­halts­ge­neh­mi­gung in der Schweiz, einen Pass und manchmal einen Arbeits­ver­trag in Italien als Amateur­spieler. Die Gehälter liegen zwischen 9.000 und 13.000 Euro pro Jahr“.

Quelle: VoxNews