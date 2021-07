In einer nieder­län­di­schen Über­set­zung von Dantes Gött­li­chen Komödie wurde die Figur des Mohammed entfernt, der in einem der neun Kreise der Hölle bestraft werden soll. Ein Schritt, der in der Öffent­lich­keit nicht unwi­der­spro­chen blieb.



Im Zeit­alter der „Cancel Culture“ und der Entfer­nung von Statuen hat ein nieder­län­di­scher Verlag den Gegnern der „poli­ti­schen Korrekt­heit“ gerade neue Argu­mente gelie­fert, indem er Dantes „Gött­liche Komödie“ purgiert hat.

Der Verlag Blossom Books hat beschlossen, die Figur des Mohammed aus dem Werk des Floren­tiner Dich­ters zu entfernen, berichtet die Tages­zei­tung De Stan­daard. In der Origi­nal­ver­sion wird der Prophet des Islam im achten Kreis der Hölle als „Sämann des Skan­dals und der Spal­tung“ beschrieben, der dazu verdammt ist, mit gespal­tener Brust umherzuwandern.

Obwohl die Passage in der nieder­län­di­schen Über­set­zung nicht voll­ständig entfernt wurde, wurde der Name „Mohammed“ gestri­chen. Der Verlag begründet diese Wahl mit dem Wunsch, vor allem junge Menschen nicht zu beleidigen.

„Wir wollten nicht unnötig belei­di­gend werden. In Dantes Buch wird Mohammed einem groben und demü­ti­genden Schicksal unter­worfen, nur weil er der Gründer des Islam ist. Mit unserer Über­set­zungs­reihe wollen wir die Klas­siker der Lite­ratur auf eine zugäng­liche und unter­halt­same Weise neuen, vor allem jüngeren Lesern präsen­tieren“, so Myrthe Spiteri, Direk­torin von Blossom Books, gegen­über De Standaard.

„Cancel Culture“ und „sensible Leser“

Diese Redi­gie­rung hat in den Nieder­landen für Empö­rung gesorgt. Insbe­son­dere der Auftritt der Über­set­zerin Lies Lavrijsen bei Radio 1, die versuchte, ihre Entschei­dungen zu recht­fer­tigen, führte bei vielen Zuhö­rern zu einer Reaktion.

„Es ist ein unglück­li­cher Knie­fall, um Probleme zu vermeiden, die wahr­schein­lich nicht passiert wären. Alle musli­mi­schen Menschen, die darauf reagierten, fanden es pein­lich, beson­ders in dieser Zeit der „Cancel Culture“. Der Verlag muss dies so schnell wie möglich korri­gieren“, sagte der Schrift­steller Abdel­kader Benali gegen­über De Standaard.

Die lite­ra­ri­sche Welt ist seit einigen Monaten dieser „Cancel Culture“-Logik unter­worfen, und es wurden bereits mehrere Werke retu­schiert, um sie besser an die „modernen“ Stan­dards anzupassen.

Letzten Sommer wurde die fran­zö­si­sche Ausgabe von Agatha Chris­ties „Zehn kleine Neger­lein“ in „Ils étaient dix“ („Sie waren zehn“) umbe­nannt, wiederum um „nicht zu verletzen“, wie der Urenkel der Autorin gegen­über RTL sagte. Auch 2018 wurden einige Stimmen, vor allem unter Femi­nis­tinnen, gegen „Dorn­rös­chen“ laut. Dem Märchen von Charles Perrault wurde vorge­worfen, eine Prin­zessin zu zeigen, die ohne Zustim­mung geküsst wird. Marlène Schiappa, die dama­lige Staats­se­kre­tärin für die Gleich­stel­lung der Geschlechter, hatte sich darüber hinaus in einem Inter­view mit France 2 zu diesem Thema geäußert.

In glei­cher Weise ist in den Verei­nigten Staaten kürz­lich der Beruf des „Sensi­ti­vi­täts­le­sers“ (sensi­ti­vity reader) entstanden. Diese von Verlagen ange­heu­erten Leser sollen Inhalte in Büchern aufspüren, die von einer bestimmten Gemein­schaft als anstößig empfunden werden können.

Quelle: Sputnik