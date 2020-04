Man ist beinahe versucht es für einen üblen Scherz oder gar eine Fake-News zu halten, der unver­hoh­lene Mord­aufruf gegen US-Präsi­dent Donald Trump ist aller­dings trau­rige Realität. An Absur­dität kaum zu über­treffen, hatte der angli­ka­ni­sche Basler Pfarrer Martin Dürr in seiner „Oster­nachts­an­sprache“ via Face­book zum Mord an Trump aufge­rufen, wie auch bazonline.ch zu berichten weiß.

Theo­loge Bonhoeffer dient als Recht­fer­ti­gung

Der als Wider­ständler unter dem Nazi­re­gime im Alter von 39 Jahren im KZ Flos­sen­bürg wegen „Hoch­ver­rates“ Hinge­rich­tete Theo­loge Diet­rich Bonhoeffer diente dem „polit­be­flis­senen“ Pfarrer als Recht­fer­ti­gung seiner absurden Aussagen. Bonhoeffer entstammte einer kinder­rei­chen Familie der Bildungs­schichte des begin­nenden 20.Jahrhunderts, sein Vater war Univer­si­täts­pro­fessor. Durch sein fami­liäres Umfeld mit Wider­stands­kämp­fern gegen das Nazi-Regime in Kontakt gekommen, wurden die Anschau­ungen des luthe­ri­schen Theo­logen maßgeb­lich geprägt. Die Frage der Legi­ti­mität eines „Mordes am Diktator“ bejahte er selbst als lehrender Theo­loge und Christ, wie in seinem theo­lo­gi­schen Haupt­werk „Ethik“ zu lesen ist.

Just diesen unter dem Druck eines menschen­ver­ach­tenden „Massen­mörder-Regimes“ lebenden und agie­renden Theo­logen miss­braucht der Basler Pfarrer Dürr nun als Argu­men­ta­ti­ons­grund­lage, für einen Aufruf zum Mord und das ausge­rechnet zum Oster­fest.

Patho­lo­gi­scher Lügner und Narzisst hat den Tod verdient

Um drei Uhr Früh fühlte sich Pfarrer Dürr offenbar berufen seine christ­li­chen Gedanken zum Oster­fest via Face­book unter die Gläu­bigen zu bringen. Diese von ihm so titu­lierten „Nacht­ge­danken“, mit denen er bereits zum 22. Mal die Gläu­bigen „beglückte“, waren dann jedoch eher einer hand­festen Entglei­sung gleich zu setzen. Die Bezeich­nungen „patho­lo­gi­scher Lügner“ und Narzisst für den amtie­renden US –Präsi­denten waren dabei noch die höflichste Wort­wahl, derer sich der christ­liche Pfarrer bemäch­tigte. Des Weiteren folgte die Frage „wann es denn an der Zeit sei einen faschis­ti­schen Diktator umzu­bringen“ und diese Frage wieder­holte er offenbar, um es noch anschau­li­cher zu machen, einige Male.

Direkter Vergleich mit Hitler für Pfarrer legitim

Offenbar im Hinblick auf die in den Verei­nigten Staaten rasant anstei­genden Zahlen von Covid-19 Todes­op­fern, sah der evan­ge­li­sche Pfarrer selbst als prak­ti­zie­render Christ den Vergleich von Donald Trump mit Adolf Hitler und dem Nazi-Schre­ckens­re­gime als legitim an.

Als mehr als holp­rigen Vergleich miss­brauchte er, wie erwähnt, den als Wider­stands­kämpfer im Dritten Reich hinge­rich­teten luthe­ri­schen Theo­logen Bonhoeffer. Kurzum sei Trump ein faschis­ti­scher Diktator, der den Tod verdient hätte, so Pfarrer Dürr.

Fakten­ferne Anschul­di­gungen des Pfar­rers

Die zügel­losen und klar fakten­fernen Beschul­di­gungen des Schweizer Pfar­rers beruhen offenbar auf den von Massen­me­dien gerne, vor allem in Corona-Zeiten hyste­risch kolpor­tierten „Kata­stro­phen­zahlen“. Bei denen die USA momentan im Fokus des Rankings bei Corona bedingten Todes­fällen sind. Inter­es­sant ist nur zu bemerken, dass die Schweiz im inter­na­tio­nalen Ranking bei den Todes­fällen (Stand 21.4.) mit 166 Toten über dem Wert der USA mit 128 Toten pro 1 Million Einwohner liegen. Wie lässt sich also die, laut Pfarrer Dürr, rück­sichts­lose dikta­to­ri­sche Gefähr­dung der ameri­ka­ni­schen Bevöl­ke­rung durch Donald Trump erklären. Ein klarer Fall von Fake-News auf Face­book, erschüt­ternder und trau­riger Weise verbreitet durch einen christ­li­chen Pfarrer.

Es hat wohl jeder poli­tisch halb­wegs Inter­es­sierte seine eigene Meinung über die Person Donald Trump. Was aller­dings in keinster Weise in Abrede zu stellen ist, ist dass er rasch gehan­delt hat, Einrei­se­ver­bote für chine­si­sche Staats­bürger und in weiterer Folge auch für Euro­päer sowie Flug­ver­bote in infi­zierte Regionen erlassen hat. Dafür wurde er jedoch von Pfarrer Dürr als Rassist titu­liert, unge­achtet dessen, dass auch alle euro­päi­schen Staaten sich dieser Maßnahmen bedient haben.

Abschlie­ßend sei noch gesagt, dass jemand der die repu­bli­ka­ni­schen Wähler der größten Demo­kratie der Welt, ob der Tatsache Trump gewählt zu haben, mit Nazis gleich­setzt wohl kaum mit poli­ti­schen State­ments ernst zu nehmen sein kann. Schuster bleib bei deinen Leisten und Herr Pfarrer konzen­trieren sie sich in ihren „Predigten“ auf christ­liche Inhalte auch wenn es in Corona-Zeiten selbst für Pfarrer beruf­lich recht flau laufen solllte.