Viele Länder Europas sitzen auf sozialen Zeit­bomben. Vor allem jene mit einem großen Anteil an mosle­mi­schen Migranten inner­halb der Bevöl­ke­rung. Denn wie die zahl­rei­chen Terror­an­schläge der Vergan­gen­heit gezeigt haben, sind Anhänger des Islam zu jeder­zeit und mit allen Mitteln bereit, für ihren Glauben zu morden und auch zu sterben. Unge­achtet dessen, wie lange sie schon in Europa leben, wie gut sie angeb­lich inte­griert sind, oder ob sie bereits der dritten oder vierten Migran­ten­ge­nera­tion ange­hören und euro­päi­sche Staats­bür­ger­schaften besitzen. Und sie morden nicht nur, sie oktroy­ieren ihren Lebens- und Kultur­stil ab einem gewissen Prozent­an­teil an der Gesamt­be­völ­ke­rung immer deut­li­cher allen anderen (Ungläu­bigen) auf. Ein schönes Beispiel dieser sozialen Zeit­bombe gab es nach den Terror­an­schlägen von Frank­reich in der deut­schen Bundes­haupt­stadt Berlin.

Kurz nach Terror skan­dieren Moslems in Berlin „Allahu Akbar“

Nicht lange nach den bestia­li­schen Morden in Frank­reich durch Isla­misten, versam­melten sich Abends auf dem Hermann­platz in Berlin Neukölln mehrere Dutzend Moslems. Sie „demons­trierten“ unter anderem mit „Allahu Akbar“-Rufen gegen den fran­zö­si­schen Präsi­denten Emma­nuel Macron und das Zeigen von Mohamed-Kari­ka­turen. Laut einem Poli­zisten vor Ort wurde die Kund­ge­bung von einer Einzel­person ange­meldet.

Die Reak­tion in #Neukölln auf die heutigen Enthaup­tungen und Morde in #Nizza : Spontan-Kund­ge­bung mit Allahu-Akbar-Rufen. Für wen findet diese Soli­da­ri­täts­kund­ge­bung wohl statt? Wie lange wollen wir noch verdrängen, dass in 🇩🇪 eine Zeit­bombe tickt? pic.twitter.com/DkZyDWPsCc

Nicht etwa gegen den Islam-Faschismus wurde also demons­triert, sondern Soli­da­rität mit den Kopf­ab­schnei­dern wurde öffent­lich und unge­hin­dert bekundet. Natür­lich wurde die Demons­tra­tion offenbar im Eilver­fahren durch die linke Stadt­füh­rung geneh­migt.

Auch in Sozialen Medien wird gefeiert

Aber nicht nur auf der Straße ließen die Anhänger der „Frie­dens­re­li­gion“ ihrer Freude ob des Mordens freien Lauf. Auch in den sozialen Netz­werken feierten Moslems aus aller Welt die Terror­an­schläge:

🔴 Terro­rists are cele­bra­ting and laug­hing at the slaughter of Chris­tians today in Nice.

We must stand united against radi­ca­lism. #Nice06 #Nice­At­tack pic.twitter.com/W0jsjNuvCP

