Wie fatal die mögli­chen Auswir­kungen soge­nannter mRNA-Impf­stoffe auf den mensch­li­chen Orga­nismus sind, wird immer deut­li­cher. Nicht nur berich­teten wir bereits über die irische Immu­no­login Prof. Dr. Dolores Chahill, die davor warnte, dass eine Corona-mRNA-Impfung dafür sorge, dass bei einer neur­li­chen Erkran­kung der eigene Körper ange­griffen wird. Nun erläu­tert auch der Epide­mio­loge Alex­ander Kekulé in einem Podcast für den WDR, dass die Impf­stoffe das Immun­system unseres Körper dauer­haft umpro­gram­mieren. Mit unge­ahnten Folgen, da immer noch wissen­schaft­liche Lang­zeit­stu­dien fehlen.

Immun­system wird „umpro­gram­miert“

Wie sogar Pfizer selbst zu seinen Impf­stoffen bekannt gibt, sorgen diese dafür, dass das Immun­system „umpro­gram­miert“ wird:

„the mRNA BNT162b2 vaccine induces complex func­tional REPROGRAMMING of innate immune responses, which should be consi­dered in the deve­lo­p­ment and use of this new class of vaccines.“

Die Folge ist eine regel­rechte Hyper­sen­si­bi­li­sie­rung auf bestimmte Krank­heits­er­reger, was jedoch auch die Gefahr birgt, dass der eigene Körper ange­fallen wird, wenn das Immun­system beispiels­weise die initi­ierten Spike-Proteine als Gefahr dekla­riert und eigene Zellen im Körper angreift.

Und auch der deut­sche Epide­mio­loge Kekulé kommt im Podcast zu einer ähnli­chen Conclusio:

„Es kommt hier wohl zu einer Umpro­gram­mie­rung des Immun­sys­tems, die wir noch nicht ganz verstanden haben.“

Lang­zeit­folgen durch mRNA-Impfungen

Der Biologe Clemens Arvay infor­miert in einem sehens­werten Video wiederum über erste Hinweise auf komplexe immun­bio­lo­gi­sche Lang­zeit­folgen durch mRNA-Impfstoffe: