Die Realität über­trifft oft die Fiktion. In Zeiten der Covid-Krise hat sich dieses Sprich­wort bereits mehr­fach bestä­tigt. So sagte der slowa­ki­sche Gesund­heits­mi­nister Marek Krajčí (OL’aNO, Mitte rechts, Partei des Premier­mi­nis­ters) am vergan­genen Montag, dass ernst­haft erwogen werde, die Slowaken zu zwingen, dass sie die Polizei per SMS um Erlaubnis bitten müssen, bevor sie ihre Wohnungen verlassen können. Eine tota­li­täre Maßnahme, die bereits in Grie­chen­land auspro­biert wurde.

Ange­spannte Situa­tion in den Kran­ken­häu­sern als Rechtfertigung

Laut Minister Krajčí ist die Gesund­heits­si­tua­tion im Land ange­spannt: 3.360 Menschen wurden bis gestern in der Slowakei wegen Covid ins Kran­ken­haus einge­lie­fert, 307 davon unter künst­li­cher Beatmung. „Die Situa­tion beginnt sehr ernst zu werden, trotz aller Maßnahmen, die wir bisher ergriffen haben“, sagte er. Das Land mit 5,5 Millionen Einwoh­nern verzeichnet insge­samt 4.889 Todes­fälle wegen Covid.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Slowakei eine expe­ri­men­telle Maßnahme ergreift, und sie scheint sogar als Labor für Europa zu dienen. Die Slowakei hatte bereits zwei Massen­be­völ­ke­rungs-Scree­ning-Programme mit gemischten Ergeb­nissen gestartet, bei denen etwa 40 % der Allge­mein­be­völ­ke­rung getestet wurden, mit einer Posi­ti­vi­täts­rate von 0,66 %. In der Region Nitra im Südwesten des Landes gelten seit Januar verschärfte Maßnahmen, und die Menschen dürfen ihre Häuser nur noch mit einem nega­tiven Scree­ning-Ergebnis von weniger als sieben Tagen verlassen. Gene­rell ist die Slowakei das Land in der mittel­eu­ro­päi­schen Region mit den extremsten Covidialmaßnahmen.

Ein zentraler Computer entscheidet über Ausgangsgenehmigungen

Die Regie­rung in Pressburg/Bratislava bereitet sich deshalb Berichten zufolge darauf vor, alle 5,4 Millionen Slowaken zu verpflichten, eine SMS an einen zentralen Computer zu senden, wenn sie ihre Wohnung verlassen wollen, und dabei den Grund für ihren Ausgang anzu­geben. Sie würden dann – durch Rück­sen­dung der SMS – die Geneh­mi­gung oder Nicht­ge­neh­mi­gung ihrer Ausreise und einen Hinweis darauf erhalten, wie lange sie ihre Wohnung verlassen dürfen. „Wenn jemand um eine Ausnahme vom Lock­down anfrägt, muss er eine Text­nach­richt an den Dispatcher senden. Eine Text­nach­richt wird dann vom Dispatcher zurück­ge­sendet, die angibt, ob der Ausgang erlaubt ist und für wie lange. Diese SMS-Nach­richten werden dann von der Polizei über­prüft“, sagte Krajčí, zitiert vom Slowa­ki­schen Rund­funk.

Unter den slowa­ki­schen poli­ti­schen Parteien sind die ersten Reak­tionen eher zurück­hal­tend. Vero­nika Remišová, Vorsit­zende von Za l’udí und stell­ver­tre­tende Minis­ter­prä­si­dentin, sagte, sie könne sich das „nicht so recht vorstellen“, während die Abge­ord­nete Jana Bittó Cigá­ni­ková (SaS) erst durch die Medien von dem Plan erfahren haben will. Die Idee kam jedoch nicht aus dem Nichts und wird bereits seit dem 7. November in Grie­chen­land umgesetzt.

