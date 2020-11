Es machte sich für Joe Biden offen­sicht­lich bezahlt, dass er um die Stimmen von mindes­tens einer Million ameri­ka­ni­scher Muslime buhlte. Ein entspre­chender Wahl-Spot, mit arabi­schen Unter­ti­teln, war mit „Emgage Action“ gezeichnet. „Emgage Action“ ist die größte musli­mi­sche US-Orga­ni­sa­tion, die Joe Biden offi­ziell unter­stützte. George Soros spon­serte diese allein im Vorjahr mit einer Million US-Dollar, berich­tete thejewisvoice.com.

Da wundert es wenig, dass die radi­kale Muslim­bru­der­schaft Bidens Sieg würdigte und die „gewählte US-Admi­nis­tra­tion“ auffor­derte, die „Politik der Unter­stüt­zung von Dikta­turen“ zu über­prüfen (Agentur Anadolu).

The Muslim Brother­hood appre­ciates Biden’s victory and calls on the elected US admi­nis­tra­tion to review „poli­cies of support for dicta­tor­s­hips“ — Anadolu

