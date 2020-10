Frei­tag­abend wurde die Erin­ne­rung an den Pariser Terror­an­griff vom Januar 2015 geweckt. Von sozialen Netz­werken alar­miert, waren eine Hand­voll Teen­ager noch am Abend des Verbre­chens zum Tatort nach Conflans-Sainte Hono­rine bei Paris gekommen. Niemand stimmte der Enthaup­tung zu, aber die Reak­tionen einiger, die behaup­teten, musli­mi­schen Glau­bens zu sein, schienen weit entfernt von „Je suis Charlie“ oder „Je suis Samuel“ zu sein.

Ein junges Mädchen stellte sich als Schü­lerin des Lehrers für Geschichte und Geogra­phie vor und versi­cherte, „dass er einen Ruf als Rassist gehabt habe“. Ihre Freundin an seiner Seite bemerkte „es war ein Verbre­chen“ [gemeint ist: gegen den Propheten Mohammed] und fügte sofort hinzu „für eine Kari­katur zu sterben ist verrückt“. „Es geht zu weit“, platzte ein anderer Teen­ager heraus, eben­falls ein ehema­liger Schüler von Samuel Paty. „Er hat unseren Propheten belei­digt“, bemerkte ein anderer Schüler. Wir haben auf dem Spiel­platz darüber gespro­chen. “

Einige Teen­ager konnten offenbar nicht anders, als als Idioten vor der Kamera zu posieren. „Willst du sein Gesicht sehen?“, fragte ein junges Mädchen; „das Foto ist auf Twitter zu sehen!“

Quelle: Le Figaro

Tatsäch­lich ist dieses Rntsetzen erre­gende Foto, das ursprüng­lich gemeinsam mit einem klar isla­mis­tisch-reli­giös moti­vierten Text auf dem inzwi­schen gesperrten Twitter-Konto Tchetchene_270 publi­ziert wurde, nach wie vor im Internet abrufbar.

Abdoul­lakh Anzorov, der 18-jährige Tsche­tschene, der seinen Lehrer auf der Straße mit dem Ruf „Allah Akbar“ enthauptet hat, stand mit einer Bande in Éragny (Val-d’Oise) in Verbin­dung, der auch ein amts­be­kannter Isla­mist ange­hört, der von den fran­zö­si­schen Behörden in die Kate­gorie „S“ einge­stuft wurde, was „sehr gefähr­lich“ bedeutet.

Hinter dem Tod des Profes­sors stehen ferner mona­te­lange Drohungen der isla­mi­schen Gemein­schaft.

ES GAB EINE FATWA „FRANZÖSISCHER“ IMAME GEGEN DEN ENTHAUPTETEN PROFESSOR

Abdel­hakim Sefrioui, ein isla­mi­scher Prediger, der in Frank­reich sehr aktiv ist, ist ein Mitglied des fran­zö­si­schen Imam­rates und einer der neun Personen, die nach der Enthaup­tung des Geschichts­pro­fes­sors Samuel Paty fest­ge­nommen wurden. Sefrioui hatte am 8. Oktober den Vater eines Schü­lers zum Schul­leiter der Schule von Bois d’Aulne in Conflans-Saint-Hono­rine begleitet, um den Ausschluss des Lehrers aus der Schule zu fordern, weil dieser Kari­ka­turen des Propheten Mohammed im Unter­richt gezeigt hatte. .

Abdel­hakim Sefrioui hatte im Namen des fran­zö­si­schen Imam­rates den enthaup­teten Professor Tage vor dem Angriff als Verbre­cher bezeichnet und eine Fatwa gegen ihn ausge­stellt, die dann zu seiner Enthaup­tung führte.

Die Große Moschee von Pantin hatte diese Fatwa weiter verbreitet.